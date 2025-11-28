近两年，AI技术的飞速进步为智能眼镜的发展提供了强大的动力，AI眼镜行业迎来了前所未有的快速发展期，全球科技巨头纷纷布局。据IDC数据显示，2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长达到了64.2%，成为消费电子市场的新宠。在这场激烈的市场竞争中，夸克AI眼镜的登场着实让人眼前一亮，它包含S1和G1两个系列共六款产品，均搭载阿里最新的千问AI助手，前者主打高性能与全场景智能交互，集轻薄设计、双电池换电、双光机显示及深度整合阿里生态于一体;后者则更侧重时尚轻便，除不带显示外，在芯片、声学、拍摄等硬件配置方面与S1一致。

那么今天笔者就以S1为主，和大家家聊聊夸克AI眼镜到底有哪些亮点和过人之处，为何受到了行业和消费者的广泛关注。

多维度优化设计+一体化贴合镜片，打造极致舒适佩戴体验

一副好的AI眼镜的前提是，它首先得是一副好戴的眼镜，毕竟作为需要长时间随身佩戴的一款设备，其舒适性事非常重要的，为此夸克团队下了非常大的功夫，充分考虑了用户的佩戴舒适度和美观性。

夸克AI眼镜S1采用了超细镜腿、超薄镜框的架构设计，通过定制研发小型化扬声器、设计超窄一体化FPC等创新设计，使得镜腿仅7.5mm，镜框只有3.3mm，视觉观感更加接近于普通眼镜，而且眼镜鼻托、耳弯等部位采用仿生设计，高度匹配人体曲线，钛合金材质一体注塑成型的镜腿，专为亚洲人头型设计。而且通过精密的结构优化，产品实现了前后1:1的均衡配重，有效避免了“头重脚轻”的问题，即使长时间佩戴，也不会让鼻梁承受太大压力。

同时在配镜方面，区别于传统的夹片或磁吸等“外挂”方式，夸克AI眼镜S1提供了一体化贴合的超薄镜片，近视用户可以直接在镜片上叠加度数，有效降低畸变和鬼影，让近视人群可以更舒适的佩戴和使用。

旗舰双芯片+双显双光机，树立AI眼镜行业标杆

在硬件层面，夸克AI眼镜S1堪称是行业标杆。它采用了高通骁龙AR1与恒玄BES2800双芯片架构，前者是混合现实设备的专业级处理器，具备强大的图形渲染能力与AI计算性能，可高效支撑复杂AR场景的实时运算;而后者则是一颗低功耗语音交互与传感器融合协处理器，高度集成的设计显著降低了功耗，同时提供了强大的应用处理能力，通过软硬件协同调度，实现性能与续航的平衡。这种双芯片方案的采用，不仅保障了设备在多任务处理、AR交互等场景下的流畅体验，还保障了续航时间。

值得一提的是，针对续航这一痛点，夸克AI眼镜S1还首创了双电池加可换电的设计，支持极快插拔换电，搭配MiniBag换电仓可实现“一用一替”无缝衔接，从而实现全天候的续航表现。

显示这块，设备搭载JBD单绿色Micro-LED光引擎与至格科技衍射光波导片，采用双光机双目显示设计，符合人眼双目视觉习惯，首创合像距可调，显示远近可调节，并且亮度可达4000nits，强光环境下仍能清晰呈现导航箭头、翻译文本等关键信息。同时它还配有五个麦克风阵列加骨传导，能够更精准地拾取人声、过滤环境噪音，让用户在地铁、街头等嘈杂场景下也能自然地与千问对话。

影像方面，夸克AI眼镜S1搭载了索尼IMX681旗舰传感器、1200万像素超广角镜头，让夸克AI眼镜S1可以成为你的生活记录者。它可以实现0.6秒的极速抓拍，3K视频录制，超分超帧后可输出4K视频，并支持配备双重防抖，保证第一人称视角拍摄画面的稳定流畅。而且还首创Super Raw暗光增强技术，首度将手机级影像技术放进智能眼镜，拍摄出细节丰富、色彩真实的照片。

可以说，无论是性能、显示还是影像方面，夸克AI眼镜S1都毫不妥协，树立了AI眼镜行业标杆。

硬件+大模型+生态三位一体，成为随身超级智能助理

而作为一款智能设备，它所搭载的硬件和技术，最终要服务于用户才有意义。因此夸克AI眼镜S1与阿里生态的深度融合。设备内置通义千问大模型，并融合了夸克AI能力，支持自然语言交互，打通支付宝、高德地图、淘宝、飞猪等核心应用，构建起覆盖支付、出行、购物、娱乐的全场景服务，成为你的随身超级智能助理。

它支持AI问答，可以实现非常自然的进行语音交互，精准的提供回答，还能利用摄像头进行图像识别，进行图像问答;可以实现录音纪要，并支持四国语言转写翻译，精准区分发言人，还有智能AI摘要，让纪要整理更为高效;能够成为备忘录，语音速记、拍照快记都OK，并且能够通过语音快捷查询;支持日程提醒，一句话即可创建多日程，支持关键词和分时段查询，一句话即可调整日程，让你不错过每一件事;智能题词功能，文字会跟随声音进行滚动，兼容多种文稿格式;进行第一视角直播，画面清晰稳定，为观众提供更强的沉浸感;

联合高德地图深度开发定制，让导航可以投射到眼镜上，方向箭头指引更为直观，还能通过语音进行交互，无需低头看手机，更方便更安全;还能通过语音在地图上轻松搜索周边的信息，查询周边的餐饮、娱乐等服务;独家整合了“拍立淘”的能力，识别商品后在淘宝上匹配和比价;飞猪行程提醒可同步航班动态、登机口变更等信息，避免用户误机;支付宝“看一下”支付，只需凝视二维码即可触发，通过骨传导单元与声纹验证完成无感支付;深度联合了网易云音乐、QQ音乐提供海量内容随身畅听。

夸克AI眼镜S1通过硬件创新、大模型赋能与阿里生态深度融合，形成了“硬件+大模型+生态”三位一体闭环，成为AI眼镜领域的技术标杆与生态整合典范，成为其在AI眼镜市场中的差异化竞争力。

写在最后

AI技术浪潮下，AI眼镜成为消费电子新风口，夸克AI眼镜S1以革新姿态登场。其通过多维度优化设计，以超细镜腿、超薄镜框及仿生人体工学结构，实现舒适佩戴体验，一体化贴合镜片更让近视用户告别外挂式夹片的笨重感。硬件层面，双芯片架构与双显双光机技术突破性能瓶颈，配合双电池可换电设计，兼顾算力与续航;影像上，旗舰传感器与暗光增强技术，让第一视角拍摄媲美手机画质。而依托阿里生态，通义千问大模型与核心应用深度融合，覆盖支付、出行、购物等全场景，化身随身智能助理。夸克AI眼镜S1以“硬件+大模型+生态”三位一体闭环，不仅展现了技术整合的硬实力，更以用户需求为核心，开辟了AI眼镜从工具到生活伙伴的进化路径。

我个人认为，目前AI眼镜面临的最大困难并非技术，而是如何让它能够真正的融入用户的生活，满足不同场景下的实际使用需求，简单说就是它不该仅仅只是一个高科技的玩具，更应该是一件非常趁手的工具，从“极客玩具”走向“生活刚需”，这次夸克AI眼镜S1的实践正是为行业提供了破局思路，希望在未来它们还能带来更多的惊喜。关于未来，随着产品形态持续创新、应用场景不断拓宽，AI眼镜有望成为下一代人机交互入口，除了显示、性能、影像等方面的提升外，在交互方式上，也将从目前人主动发起，设备被动执行，逐步走向设备开始主动提供更多服务，主动预判并满足需求，也就是从“人找服务”到“服务找人”，重构人机交互关系。