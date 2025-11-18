脑机接口(BCI)，这项融合了神经科学与信息技术的前沿科技，正从科幻概念加速走向产业现实。在天极网看来，衡量一项技术成熟度的标志，不在于它“能做什么”，而在于它“做成了什么”。

近日，姬械机科技合伙人、硬件研发总监高翠翠在接受天极网记者专访时，分享了姬械机科技如何从最底层的硬件出发，一步步构建起“赋能千行百业”的BCI应用生态。

“BCI作为一项前沿的交叉学科技术，仍有诸多技术瓶颈与落地难题需要我们去攻克。” 高翠翠坦言，“但我们坚信，通过不懈发展和紧密协作，它必将迎来更快速的发展，真正赋能人类未来。”

落地：让技术有温度，赋能真实场景

与许多仍停留在“实验室”的技术不同，姬械机科技的BCI技术已在多个“刚需”领域初绽光芒。高翠翠向天极网记者介绍了几个已取得显著进展的应用落地成果。

在严肃医疗领域，团队与协和医院共同研发了ALS-BCI脑控轮椅系统。这套系统能帮助渐冻症(ALS)患者实现脑控轮椅移动、脑控交流甚至脑控自主进食。对于“思维被困在身体里”的患者而言，这不仅是便利，更是尊严的重建，“显著提升他们的生活自主性与质量” 。

在工业安全领域，姬械机与工业生产企业及事业单位合作，开发了安全生产监测系统。该系统通过可穿戴BCI设备，实时监测施工人员的大脑注意力与健康指标，在高危环境下助力提升安全意识，减少事故发生。

在更广泛的“大健康”领域，技术的触角也在延伸。姬械机与康养机构合作，利用睡眠脑机产品进行精神健康监测，帮助患者和老年群体改善睡眠质量，优化精神状态。甚至在教育领域，团队也走进中小学校园，通过BCI设备监测并分析学生的精神健康与心理压力指标，为提升青少年的心理素质健康贡献力量。

基石：解构高性能BCI硬件的系统化突破

这一系列“落地应用”的背后，是姬械机科技在硬件“硬核基石”上的系统化布局。高翠翠强调：“一切卓越的BCI应用，都始于稳定、可靠的硬件基础。”

姬械机的硬件研发，聚焦于电极、信号采集与处理电路、嵌入式设计以及穿戴结构这五大关键领域。

首先，是核心中的核心――电极技术。

“我们全新研发的BCI电极系列，全面覆盖非侵入式、半侵入式及侵入式全场景应用。” 高翠翠对其自主研发的专用材料充满信心，它集卓越的导电性、生物相容性和强大的机械性能于一身。

在工艺上，姬械机独创的“微观界面修饰工艺”，能显著降低界面阻抗。而在结构上，“柔性仿生设计”和“动态顺应结构”的应用，使其能完美贴合头皮、大脑皮层等不规则界面，即使在运动状态下也能大幅抑制运动伪影，确保信号的长期稳定。

其次，是追求极致性能的脑机电路设计。

高翠翠介绍，团队通过深度优化，实现了高性能多通道采集能力，通道数覆盖1至128通道，能满足从基础交互到前沿科研的各种需求。凭借系统级的阻抗匹配与电磁屏蔽设计，其产品具备卓越的抗干扰能力。

同时，团队采用了多通道低功耗硬件与底层逻辑设计，实现了极低功耗，让设备更轻便、续航更持久。高翠翠还透露，姬械机已前瞻性地储备了专用的BCI片上系统(SoC)方案，为未来低成本、低功耗的大规模应用而生。

“我们深知，让用户愿意佩戴是第一步。” 高翠翠补充道，团队在穿戴结构设计上力求轻量化、舒适度与美观的平衡，希望能让脑机产品“真正陪伴并融入大家的日常生活”。

此外，姬械机已布局了如近红外成像、超声、弱磁成像等多模态神经成像技术的探索与储备，为其硬件体系构建了面向未来的技术护城河。

生态：从“独行”到“共建”，赋能千行百业

在天极网记者看来，姬械机科技的“野心”不止于“做好产品”，更在于“做大生态”。

高翠翠表示，姬械机科技正积极投身于推动BCI技术的赋能与产业生态建设。

在上游，他们广结同盟，联合国内外顶尖的材料实验室、微纳系统实验室、集成电路设计团队以及神经科学医疗团队，共同研制新型材料、优化芯片设计、完善测试方案。

在技术推广上，姬械机放眼全球，在北京、成都、南通等地举办“脑机接口技术开发者大会”，分享落地经验，推动产业人才培养。

在开发者生态上，姬械机已正式发布了全球开源BCI技术产品社区X-BCI，并在GitHub上线了学习套件与边缘算法开发包。

“我们为全球开发者提供一片肥沃的土壤，”高翠翠总结道，“让大家能够站在彼此的肩膀上，更高、更快地实现创新，共同繁荣BCI技术生态。”

【结语】

从“硬核基石”的深耕，到“赋能千行百业”的生态共建，姬械机科技在硬件研发总监高翠翠的分享中，为天极网记者展现了一条清晰且务实的BCI发展路径。它始于对电极材料、电路芯片等底层技术的极致追求，归于“赋能”的开放心态――无论是对上游的顶尖实验室，还是对全球的开源开发者(X-BCI)。

诚如高翠翠所言，BCI作为一项前沿的交叉学科技术，仍有诸多技术瓶颈与落地难题需要去攻克。但前路漫漫，姬械机科技已然“充满信心” 。我们有理由期待，通过公司的不懈发展、团队的努力拼搏以及与社会各界的紧密协作 ，脑机接口技术必将迎来更快速的发展，早日更广泛地应用于生产与生活，真正“赋能人类未来” 。

