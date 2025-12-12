BOE£¨¾©¶«·½£©Áõ¾º·ÖÏí2026ÉúÌ¬Õ½ÂÔ ¿´¡°ÏÔÊ¾Ò»¸ç¡±ÈçºÎÒýÁìÐÐÒµ·¢Õ¹
ÔÚ¼¼Êõµü´ú¼ÓËÙºÍ²úÒµ¸ñ¾ÖÖØËÜµÄ¹Ø¼üÊ±µã£¬ÏÔÊ¾ÐÐÒµÕýÓÀ´ÐÂÒ»ÂÖµÄÉúÌ¬¾ºÕù¡£2025Äê12ÔÂ11ÈÕ£¬BOE(¾©¶«·½)ÔÚÉîÛÚ¾Ù°ìµÄ¡°»ÀÐÂ2026¡±ÄêÖÕÃ½ÌåÖÇÏí»á£¬²»½öÊÇ¶ÔÎ´À´Õ½ÂÔµÄÐûÊ¾£¬¸üÊÇ¶ÔÐÐÒµÉúÌ¬½ø»¯Â·¾¶µÄÒ»´ÎÉî¶ÈÚ¹ÊÍ¡£BOE(¾©¶«·½)¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢ÏÔÊ¾Æ÷¼þ¼°ÎïÁªÍø´´ÐÂÒµÎñÇ°Ì¨¸ºÔðÈËÁõ¾ºµÄÏµÍ³·ÖÏí£¬½ÒÊ¾ÁËÒ»¼ÒÁìÏÈÆóÒµÈçºÎ´Ó¼¼Êõ¸³ÄÜÕßÏòÉúÌ¬¹²½¨ÕßÑÝ½ø£¬ÎªÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Ìá¹©ÁËÈ«ÐÂ·¶±¾¡£
Õ½ÂÔÉýÎ¬£º´Ó¡°µ¥µãÍ»ÆÆ¡±µ½¡°ÉúÌ¬ÐÍ¬¡±µÄ½ø»¯Ö®Â·
×÷Îª¡°ÏÔÊ¾Ò»¸ç¡±ºÍÈ«ÇòÎïÁªÍø´´ÐÂÆóÒµ£¬BOE½üÄêÀ´³ÖÐøÍÆ¶¯´Ó¡°½»¸¶²úÆ·¡±µ½¡°½»¸¶¼ÛÖµ¡±µÄÕ½ÂÔ×ªÐÍ¡£Áõ¾ºÔÚ·ÖÏíÖÐÖ±ÑÔ£º¡°½ñÌì×ßµ½ÁËÕâ¸öÎ»ÖÃ£¬ÎÒÃÇÒ»¶¨³Ðµ£×ÅÍÆ¶¯ÐÐÒµ·¢Õ¹Õ½µÄÔðÈÎ£¬Òª´øÁìÕû¸ö²úÒµÉúÌ¬µÄÓÐÐò·¢Õ¹¡£¡±ÕâÒ»±íÌ¬£¬±êÖ¾×ÅBOE´Ó¼¼ÊõÒýÁìÕß×ª±äÎªÉúÌ¬¹¹½¨Õß¡£
¡°»ÀÐÂ2026¡±Õ½ÂÔ¿ò¼Ü°üº¬AI»ÀÐÂ¡¢¼¼Êõ»ÀÐÂ¡¢ÉúÌ¬»ÀÐÂ¡¢¿É³ÖÐø»ÀÐÂËÄ¸ö¹Ø¼üÎ¬¶È£¬ÐÎ³ÉÁËÏà»¥Ö§³ÅµÄÐÍ¬ÌåÏµ¡£ÔÚAIÎ¬¶È£¬BOE½«´óÄ£ÐÍ¼¼ÊõÉî¶ÈÈÚÈëÖÆÔìÁ÷³ÌºÍ²úÆ·´´ÐÂ£¬ÈçÍ¨¹ýAIËã·¨ÊµÏÖ²»Á¼Æ·µÄÖÇÄÜÕï¶Ï£¬´ó·ùÌáÉýÉú²úÐ§ÂÊ;ÔÚ¼¼ÊõÎ¬¶È£¬ADS Pro¡¢f-OLED¡¢¦Á-MLEDÈý´ó¼¼ÊõÆ·ÅÆ³ÖÐøµü´ú£¬ÍÆ¶¯ÏÔÊ¾ÐÔÄÜÏò¸üÕæÊµ¡¢¸ü»¤ÑÛ¡¢¸ü½ÚÄÜ·½Ïò½ø»¯;ÔÚÉúÌ¬Î¬¶È£¬ÓëÈ«Çò³¬5000¼Ò»ï°é¹¹½¨´´ÐÂÍøÂç£¬´ÓÁªºÏÑÐ·¢µ½³¡¾°¹²´´;ÔÚ¿É³ÖÐøÎ¬¶È£¬Í¨¹ý¡°ONE¡±¿É³ÖÐø·¢Õ¹Æ·ÅÆºÍÌ¼ÖÐºÍÊµ¼ù£¬ÖØËÜ²úÒµÂÌÉ«»ù×¼¡£
ÕâÒ»¿ò¼ÜµÄÍ»³öÌØµãÔÚÓÚÆäÏµÍ³ÐÔ¡£Áõ¾º¾ÙÀýËµÃ÷£¬BOEÓëºÏ×÷»ï°éµÄÐÍ¬ÒÑ³¬Ô½¼òµ¥µÄ¹©Ó¦Á´¹ØÏµ£¬½øÈë¡°¹²Í¬¶¨Òå¼ÛÖµ¡±µÄÐÂ½×¶Î¡£ÀýÈç£¬ÔÚÓëÒ»¼ÓÊÖ»úºÏ×÷¶«·½ÆÁ3.0µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬Ë«·½²»½öÍê³É¼¼Êõ¶Ô½Ó£¬¸üÎ§ÈÆÓÃ»§Í´µãµÄNPS(¾»ÍÆ¼öÖµ)Ö¸±ê¹²Í¬ÓÅ»¯ÌåÑé£¬Ê¹ÆÁÄ»³ÉÎªÌáÉýÓÃ»§ÖÒ³Ï¶ÈµÄ¹Ø¼üÒªËØ¡£ÕâÖÖÉî¶È°ó¶¨£¬ÌåÏÖÁËBOEÉúÌ¬Õ½ÂÔµÄ±¾ÖÊ¡ª¡ª²»ÊÇ¼òµ¥µÄ¼¼ÊõÊä³ö£¬¶øÊÇÓë»ï°é¹²Í¬³É³¤µÄ¼ÛÖµÑ»·¡£
¼¼ÊõÓ²ÊµÁ¦£ºÈý´ó¼¼ÊõÆ·ÅÆ¹¹½¨¾ºÕù±ÚÀÝ
ÔÚÏÔÊ¾ÐÐÒµ£¬¼¼Êõ´´ÐÂÊ¼ÖÕÊÇÒýÁì·¢Õ¹µÄºËÐÄÇý¶¯Á¦¡£Áõ¾ºÔÚ·ÖÏíÖÐÓÃ´óÁ¿Éú¶¯°¸Àý£¬½â¶ÁÁËBOEÈý´ó¼¼ÊõÆ·ÅÆÈçºÎ¹¹Öþ²îÒì»¯µÄ¾ºÕù±ÚÀÝ¡£
ADS Pro¼¼Êõ¾Û½¹»ÖÊÓë½¡¿µÌåÑéµÄË«ÖØÌáÉý¡£Áõ¾ºÌØ±ð½âÊÍÁË¡°»·¾³¹â¶Ô±È¶È¡±ÕâÒ»´´ÐÂ¸ÅÄî£º¡°´«Í³ÆÁÄ»ÔÚÇ¿¹âÏÂÐ§¹û´ó´òÕÛ¿Û£¬¶øADS ProÍ¨¹ý±íÃæ¼¼Êõ´¦Àí£¬ÈÃÆÁÄ»ÔÚÈÎºÎ¹âÏßÏÂ¶¼±£³ÖÕæÊµÉ«²Ê¡£¡±¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ½¡¿µ»¤ÑÛ¼¼ÊõµÄÏµÍ³ÐÔÍ»ÆÆ¡ª¡ª´ÓµÍÆµÉÁµ½Æ«Õñ¹âÓÅ»¯£¬BOE´´ÐÂÐÔµØ½«´«Í³ÆÁÄ»µÄ¶þÎ¬Æ«Õñ¹â(ÏßÆ«Õñ¹â)Éý¼¶Îª¸ü½Ó½ü×ÔÈ»¹âµÄÈ«·½Î»Æ«Õñ¹â(Ô²Æ«Õñ¹â)¡£¡°ÈËÑÛÑÛµ×Ï¸°û½ÓÊÜ×ÔÈ»¹âÊ±ÊÇÈ«·½Î»¸ÐÖª£¬¶ø´«Í³ÆÁÄ»Ö»ÄÜ´Ì¼¤Á½¸ö·½Ïò¡£ÎÒÃÇµÄ¼¼ÊõÈÃÕû¸öÑÛµ×Ï¸°ûÐÍ¬¹¤×÷£¬¼õÇáµ¥¸öÏ¸°û¸ºµ£¡£¡±ÕâÖÖÒÔÈËÌå¹¤Ñ§Îª»ù´¡µÄ¼¼ÊõÀíÄî£¬ÕÃÏÔÁËBOEÉîºñµÄ¼¼Êõ»ýÀÛ¡£
ÈáÐÔÏÔÊ¾ÁìÓò£¬f-OLED¼¼ÊõÒÑÊµÏÖ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃÍ»ÆÆ¡£Áõ¾ºÍ¸Â¶£¬BOEÈáÐÔOLEDÆÁÄ»³ö»õÁ¿³¬5ÒÚÆ¬£¬¼¸ºõ¸²¸ÇËùÓÐÒ»ÏßÆ·ÅÆµÄ¸ß¶ËÕÛµþ»úÐÍ¡£¸üÒýÈË×¢Ä¿µÄÊÇÐÎÌ¬´´ÐÂ¡ª¡ª´ÓÈ«ÇòÊ×·¢µÄÈýÕÛ(ÊÖ»ú/Æ½°å)²úÆ·£¬ÔÙµ½17.3Ó¢´çÕÛµþ±Ê¼Ç±¾£¬BOEÕýÖØÐÂ¶¨ÒåÆÁÄ»µÄÎïÀíÐÎÌ¬¡£ÔÚ³µÔØ³¡¾°£¬ÈáÐÔÏÔÊ¾ÊµÏÖÁË¿ØÖÆÌ¨ÆÁÄ»µÄÖÇÄÜÉý½µ£¬¡°·Ç¼ÝÊ»×´Ì¬Ê±ÆÁÄ»Òþ²Ø£¬ÐèÒªÊ±×Ô¶¯ÉýÆð¡±£¬ÕâÖÖÉè¼Æ¼«´óÌáÉýÁË¿Õ¼äÀûÓÃÐ§ÂÊºÍÓÃ»§ÌåÑé¡£
¦Á-MLED¼¼ÊõÔòÔÚÎ¢¼ä¾àÁìÓòÊµÏÖÁìÏÈ¡£Áõ¾ºÌáµ½£¬BOEÒÑ½«Mini LEDµÆÖé¼ä¾à×öµ½0.9ºÁÃ×£¬¡°ÊÒÄÚ½ü¾àÀë¹Û¿´Ê±£¬Ð§¹û·Ç³£ÕæÊµ¡±¡£Í¬Ê±£¬Ä£×é»¯Éè¼ÆÖ§³ÖÈÈ²å°ÎÎ¬»¤£¬´ó·ù½µµÍÔËÎ¬³É±¾¡£ÕâÒ»¼¼ÊõÒÑ´ÓµçÊÓÍØÕ¹ÖÁÉÌÓÃÏÔÊ¾¡¢ÐéÄâÖÆÆ¬µÈ¸ß¶Ë³¡¾°£¬ÀýÈçÓÃMini LED´î½¨µÄÓ°ÊÓÅï£¬¡°È¡´úÊµÎï²¼¾°£¬ÊµÏÖ¸üÁé»îµÄ´´×÷¿Õ¼ä¡±¡£
³ýÁË×¨ÓÐ¼¼Êõ£¬BOEÔÚÍ¨ÓÃ¼¼ÊõÆ½Ì¨ÉÏµÄ´´ÐÂÍ¬ÑùÖµµÃ¹Ø×¢¡£Ñõ»¯Îï¼¼ÊõÏà±È´«Í³a-Si(·Ç¾§¹è)¼¼Êõ£¬µç×ÓÇ¨ÒÆÂÊ´ó·ùÌáÉý£¬Ê¹ÆÁÄ»¼ÈÄÜÊµÏÖ330Hz³¬¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬Ò²ÄÜÖ§³Ö24Hz³¬µÍË¢ÐÂÄ£Ê½¡£¡°ÔÚÔÄ¶ÁÊ±½µµÍË¢ÐÂÂÊ£¬¼È»¤ÑÛÓÖÊ¡µç¡±£¬Áõ¾ºÒÔÁªÏëÏÔÊ¾Æ÷ÎªÀý£¬ËµÃ÷¼¼ÊõÈçºÎ¾«×¼Æ¥Åä³¡¾°ÐèÇó¡£×ÔÈ»¹âÏÔÊ¾¼¼ÊõÔòÕûºÏÁË·ÀÑ£¹â¡¢¹âÆ×ÓÅ»¯µÈ¶àÏîÍ»ÆÆ£¬ÉõÖÁ³¢ÊÔ¼ÓÈëºì¹â¹âÆ×´òÔì¡°ÃÀÈÝÆÁ¡±(¶ÔÆ¤·ô¸üºÃ)£¬ÕâÐ©´´ÐÂÌåÏÖÁËBOE¶ÔÓÃ»§ÌåÑéµÄÉî¶È¶´²ì¡£
¶øÔÚAI¸³ÄÜÏÔÊ¾¼¼Êõ·½Ãæ£¬BOEÕýÔÚ¹¹½¨´ÓÉú²úÖÆÔìµ½²úÆ·´´ÐÂµÄÈ«Á´Â·ÖÇÄÜ»¯ÌåÏµ¡£Áõ¾ºÔÚ·ÖÏíÖÐÍ¸Â¶£¬BOEÒÑ½«´óÄ£ÐÍ¼¼ÊõÉî¶ÈÈÚÈëÆóÒµÔËÓªµÄ¸÷¸ö»·½Ú£¬ÊµÏÖÁË´Ó"Êý×Ö»¯"µ½"ÖÇÄÜ»¯"µÄ¿çÔ½¡£
ÉúÌ¬ÈíÊµÁ¦£º5000¼Ò»ï°é¹²½¨´´ÐÂÍøÂç
Èç¹ûËµ¼¼ÊõÊÇBOEµÄÓ²ÊµÁ¦£¬ÄÇÃ´ÉúÌ¬ÐÍ¬¾ÍÊÇÆäÈíÊµÁ¦µÄºËÐÄÌåÏÖ¡£Áõ¾ºÔÚ·ÖÏíÖÐ¶à´ÎÇ¿µ÷¡°Óë¿Í»§Í¬Æµ¹²Õñ¡±µÄÀíÄî£¬²¢·ÖÏíÁËBOE¹¹½¨ÉúÌ¬ÏµÍ³µÄ¾ßÌåÂ·¾¶¡£
ÁªºÏ´´ÐÂÊÇÉúÌ¬½¨ÉèµÄÊ×Òª×¥ÊÖ¡£BOEÃ¿Äê¾Ù°ìµÄÈ«Çò´´ÐÂ»ï°é´ó»á(IPC´ó»á)£¬³ÉÎªÐÐÒµ¼¼Êõ·çÏò±ê¡£¡°ÎÒÃÇÑûÇëÉÏÏÂÓÎ»ï°é¹²Òé¼¼ÊõÂ·Ïß£¬ÈÃ²ÄÁÏ³§ÉÌÄÜÌáÇ°²¼¾ÖÑÐ·¢¡£¡±Í¬Ê±£¬Óë¿Í»§¹²½¨µÄÁªºÏÊµÑéÊÒ³ÉÎª´´ÐÂÎÂ´²£¬¡°¾©¶«·½Óëº£ÐÅ¡¢´´Î¬¡¢»ªË¶µÈ¿Í»§Ô¤ÑÐÎ´À´¼¼Êõ£¬Ðí¶à´´ÐÂ¹¹ÏëÔÚ´Ëµ®Éú¡±¡£ÕâÖÖÉî¶ÈÐÍ¬Ä£Ê½£¬Ê¹BOE´Ó¹©Ó¦ÉÌÉý¼¶ÎªÕ½ÂÔ»ï°é¡£
µäÐÍºÏ×÷°¸ÀýÓ¡Ö¤ÁËÉúÌ¬ÐÍ¬µÄ¼ÛÖµ¡£BOEÓë´´Î¬ÁªºÏ·¢²¼µçÊÓÐÂÆ·£¬¿ª´´ÁË¡°Ãæ°å³§Ê×·¢Õû»ú²úÆ·¡±µÄÏÈÀý¡£Áõ¾ºÍ¸Â¶£¬²ÉÓÃADS Pro¼¼ÊõµÄ¸ÃÏµÁÐ²úÆ·ÏúÁ¿ÒÑÍ»ÆÆ°ÙÍòÌ¨£¬¡°Ö¤Ã÷ÁË¼¼Êõ¸³ÄÜÉÌÒµµÄ³É¹¦¡±¡£ÓëÒ»¼ÓÊÖ»úµÄºÏ×÷¸üÁ¬ÐøÈý´úÉî»¯£¬¶«·½ÆÁ´Ó1.0µü´úÖÁ3.0£¬³ÉÎªÆ·ÅÆ²îÒì»¯¾ºÕùµÄ¹Ø¼üÒªËØ¡£ÔÚÉÌÓÃÁìÓò£¬BOEÓëÁªÏëÍÆ³öµÄÑõ»¯Îï¼¼ÊõÏÔÊ¾Æ÷£¬Ê÷Á¢ÁËÐÐÒµÐÂ±ê¸Ë¡£¡°¿Í»§ÈÏ¿É²»½öÌåÏÖÔÚ¶©µ¥ÉÏ£¬¸üÌåÏÖÔÚ¶à¼ÒºÏ×÷»ï°é°ä·¢µÄ¡®×î¼Ñ¹©Ó¦ÉÌ¡¯µÈ½±ÏîÖÐ¡£¡±
ÉúÌ¬½¨Éè»¹ÌåÏÖÔÚ±ê×¼ÖÆ¶¨ºÍ²úÒµ³«ÒéÉÏ¡£BOEÁªºÏºÏ×÷»ï°é·¢²¼¡°°Ù…¼´óÆÁÈýÕæ³ÐÅµ¡±£¬´ÓÆ·ÖÊ¡¢ÌåÑé¡¢·þÎñÈý¸öÎ¬¶È¹æ·¶ÊÐ³¡;·¢Æð¡°¸ß¼ÛÖµÉúÌ¬²úÒµÁªÃË¡±£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµ´Ó¼Û¸ñ¾ºÕùÏò¼ÛÖµ¹²´´×ªÐÍ¡£Áõ¾ººôÓõ£º¡°²»ÒªÌìÌì±ÈËµÄ¼Û¸ñµÍ£¬¶øÓ¦¾Û½¹¼¼Êõ¼ÛÖµ¡£¡±ÕâÖÖÀíÄîÕýÔÚÖØËÜÐÐÒµ¾ºÕùÂß¼¡£
¿É³ÖÐøÎ´À´£ºÂÌÉ«Õ½ÂÔÓëÐÐÒµÔðÈÎ
Ãæ¶ÔÈ«ÇòÌ¼ÖÐºÍÇ÷ÊÆ£¬BOE½«¿É³ÖÐø·¢Õ¹Éý¼¶ÎªÆóÒµºËÐÄÕ½ÂÔ¡£Áõ¾ºÏêÏ¸²ûÊöÁËBOEµÄ¡°ÓÀÐøÉúÌ¬¡±ÀíÄîºÍÊµ¼ùÂ·¾¶¡£
2050ÄêÊµÏÖ×ÔÉíÔËÓªÌ¼ÖÐºÍ£¬ÊÇBOE¶ÔÂÌÉ«×ªÐÍµÄÖ£ÖØ³ÐÅµ¡£¾ÝÏ¤£¬BOEµÄ18ÌõÏÔÊ¾Éú²úÏß¾ùÈëÑ¡¹ú¼Ò¼¶ÂÌÉ«¹¤³§£¬¸üÊÇÓµÓÐ1¼Ò¡°µÆËþ¹¤³§¡±ºÍ2¼Ò¡°ÁãÌ¼¹¤³§¡±¡£ÔÚ¾ßÌå¾Ù´ëÉÏ£¬BOEÍ¨¹ýÌ¼»ã¿ª·¢¡¢Ñ»·Ë®ÀûÓÃ¡¢»·±£²ÄÁÏÌæ´úµÈ·½Ê½£¬È«·½Î»½µµÍÌ¼×ã¼£¡£Áõ¾º¾ÙÀýËµ£¬NBÏÔÊ¾Ãæ°åÍ¨¹ýÈ«Á´Â·Ì¼¹ÜÀí£¬ÊµÏÖ×ÛºÏÌ¼ÅÅ·ÅÎªÁã£¬»ñµÃÂÌ½»ËùÌ¼ÖÐºÍÈÏÖ¤¡£
²úÆ·²ãÃæµÄÂÌÉ«´´ÐÂÍ¬Ñù¿ÉÈ¦¿Éµã¡£Mini LEDÆÁÄ»Ëä·¢ÈÈÁ¿´ó£¬µ«BOEÍ¨¹ýÉ¢ÈÈÓÅ»¯ÊµÏÖ¡°ÓÐ¹âÆÁ¡±¼¼Êõ£¬±íÃæ¼¸ºõÎÞÎÂÉý;×ÔÈ»¹âÏÔÊ¾¼¼ÊõºÍÑõ»¯Îï¼¼Êõ´ÓÉè¼ÆÔ´Í·½µµÍ¹¦ºÄ;»·±£²ÄÁÏÊ¹ÓÃ±ÈÀý³ÖÐøÌáÉý¡£¡°ËäÈ»»á´øÀ´³É±¾ÉÏÉý£¬µ«ÕâÊÇ³¤ÆÚ¼ÛÖµ¡£¡±Áõ¾º±íÊ¾£¬BOEÕýÓëÉÏÓÎ¹©Ó¦ÉÌÐÍ¬£¬½«ÂÌÉ«ÒªÇó´«µÝÖÁ²úÒµÁ´×îÇ°¶Ë¡£
ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬BOEµÄ¿É³ÖÐø·¢Õ¹²»ÊÇ¹ÂÁ¢ÐÐ¶¯£¬¶øÊÇÉúÌ¬ÐÍ¬µÄÖØÒª×é³É¡£Í¨¹ý¡°ONE¡±Æ·ÅÆºÍÁù´óÖ§ÖùÕ½ÂÔ£¬BOE½«ÂÌÉ«ÀíÄîÈÚÈë²úÆ·Éè¼Æ¡¢Éú²úÖÆÔì¡¢¹©Ó¦Á´¹ÜÀíÈ«Á÷³Ì£¬²¢Îª¿Í»§Ìá¹©Ì¼×ã¼£¿É×·ËÝµÄ½â¾ö·½°¸¡£ÕâÖÖ¶Ëµ½¶ËµÄÂÌÉ«ÄÜÁ¦£¬Õý³ÉÎªBOEÔÚ¹ú¼ÊÊÐ³¡µÄÖØÒª¾ºÕùÓÅÊÆ¡£
ÐÐÒµÆôÊ¾£ºÏÔÊ¾²úÒµµÄÉúÌ¬¾ºÕùÊ±´ú
Áõ¾ºµÄ·ÖÏí²»½öÕ¹ÏÖÁËBOEµÄÕ½ÂÔ²¼¾Ö£¬¸üÎªÏÔÊ¾ÐÐÒµÌá¹©ÁËÖØÒªÆôÊ¾¡£ÔÚ¼¼ÊõÇ÷Í¬¡¢¼Û¸ñÕ½Æµ·¢µÄ±³¾°ÏÂ£¬BOEÍ¨¹ýÉúÌ¬¹¹½¨¿ª±ÙÁËÐÂµÄÔö³¤ÇúÏß¡£
´Ó²úÒµ¹æÂÉ¿´£¬ÏÔÊ¾ÐÐÒµÕý´Ó¡°¼¼ÊõÇý¶¯¡±ÂõÏò¡°ÉúÌ¬Çý¶¯¡±µÄÐÂ½×¶Î¡£µ¥Ò»¼¼ÊõÍ»ÆÆµÄºìÀûÖð½¥¼õÈõ£¬¶ø»ùÓÚÓÃ»§³¡¾°µÄÐÍ¬´´ÐÂ¼ÛÖµÍ¹ÏÔ¡£BOEÓë5000¼Ò»ï°é¹¹½¨µÄ´´ÐÂÍøÂç£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»¿ìËÙÏìÓ¦ÊÐ³¡ÐèÇó£¬²¢½«¼¼Êõ´´ÐÂ×ª»¯ÎªÉÌÒµ¼ÛÖµ¡£ÀýÈç£¬Í¨¹ýÁªºÏÊµÑéÊÒÔ¤ÑÐÎ´À´¼¼Êõ£¬BOEÊ¼ÖÕÁìÏÈÐÐÒµ;Í¨¹ý¹²½¨¼¼Êõ±ê×¼£¬ÒýÁìÐÐÒµ·¢Õ¹¡£
´Ó¾ºÕùÎ¬¶È¿´£¬BOEµÄÉúÌ¬Õ½ÂÔÊµÏÖÁË²îÒì»¯Í»Î§¡£µ±Í¬ÐÐÈÔÔÚ±ÈÆ´²ÎÊýºÍ¼Û¸ñÊ±£¬BOEÒÑ×ªÏòÓÃ»§ÌåÑéºÍ¿É³ÖÐøÐÔµÈ¸ü¸ßÎ¬¶È¾ºÕù¡£Áõ¾ºÇ¿µ÷µÄ¡°²»ÒªÌìÌì±È¼Û¸ñ¡±£¬ÕýÊÇ»ùÓÚ¶Ô²úÒµ¼ÛÖµµÄÉî¶ÈË¼¿¼¡£ÊÂÊµÉÏ£¬BOEµÄÈý´ó¼¼ÊõÆ·ÅÆ²»½öÌáÉýÁË²úÆ·ÐÔÄÜ£¬¸üÍ¨¹ý»¤ÑÛ¡¢½ÚÄÜµÈÌØÐÔ´´ÔìÁËÉç»á¼ÛÖµ£¬ÕâÖÖ¡°¼¼Êõ+ÔðÈÎ¡±µÄË«ÖØ¸³ÄÜ£¬¹¹½¨ÁË¸üÎÈ¹ÌµÄ¾ºÕù±ÚÀÝ¡£
´ÓÎ´À´Ç÷ÊÆ¿´£¬ÎïÁªÍøÊ±´úµÄÐèÇó½«¸ü¼ÓËéÆ¬»¯£¬ÕâÒªÇóÆóÒµ¾ß±¸¸üÇ¿µÄÉúÌ¬ÕûºÏÄÜÁ¦¡£BOEµÄ¡°ÆÁÖ®ÎïÁª¡±Õ½ÂÔÕýÊÇ»ùÓÚÕâÒ»ÅÐ¶Ï£¬Í¨¹ýÏÔÊ¾¼¼ÊõÁ¬½Ó¶àÔª³¡¾°£¬Óë»ï°é¹²ÍØÉÌ»ú£¬£¬Õ¹ÏÖÁËÏÔÊ¾¼¼Êõ¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµµÄ¾Þ´óÇ±Á¦¡£
½áÓï£ºÒýÁìÐÐÒµÂõÏò¼ÛÖµ¹²´´ÐÂÊ±´ú
BOEµÄ2026ÉúÌ¬Õ½ÂÔ£¬´ú±íÁËÖÐ¹ú¿Æ¼¼ÆóÒµ´Ó¼¼ÊõÁìÏÈµ½ÒýÁìÐÐÒµµÄË¼Î¬×ª±ä¡£Í¨¹ý¼¼Êõ¸³ÄÜ¡¢ÉúÌ¬ÐÍ¬ºÍÂÌÉ«×ªÐÍµÄÈýÂÖÇý¶¯£¬BOEÕýÖØËÜÏÔÊ¾ÐÐÒµµÄ¾ºÕùÂß¼ºÍ¼ÛÖµ·ÖÅä·½Ê½¡£
Áõ¾ºÔÚ½áÎ²Ç¿µ÷£º¡°ÎÒÃÇÏ£ÍûÄÜ¸ø¿Í»§²úÉú¸ü¶àµÄ¾Û½¹¼ÛÖµ¡£¡±Õâ¾ä»°Éî¿Ì½ÒÊ¾ÁËÉúÌ¬Õ½ÂÔµÄºËÐÄ¡ª¡ª²»ÊÇ¶ÀÉÆÆäÉíµÄ¼¼ÊõÓÅÔ½£¬¶øÊÇÓë»ï°é¹²´´¹²ÏíµÄ²úÒµ·±ÈÙ¡£ÔÚÎïÁªÍøÀË³±ÏÂ£¬ÏÔÊ¾¼¼Êõ×÷ÎªÊý×ÖÊÀ½çµÄ¹Ø¼üÈë¿Ú£¬Æä¼ÛÖµ½«²»¶ÏÍØÕ¹¡£BOEÒÔ¿ª·Å×ËÌ¬¹¹½¨¡°Powered by BOE¡±´´ÐÂÉúÌ¬£¬²»½öÎª×ÔÉí¿ª±ÙÁËÔö³¤¿Õ¼ä£¬¸üÎªÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Ìá¹©ÁË¿É½è¼øµÄÂ·¾¶¡£
Î´À´£¬Ëæ×ÅAI¡¢ÈáÐÔÏÔÊ¾¡¢ÂÌÉ«¼¼ÊõµÄ³ÖÐøÈÚºÏ£¬ÏÔÊ¾ÐÐÒµ½«ÓÀ´¸üÉî¿ÌµÄ±ä¸ï¡£BOEµÄÉúÌ¬Õ½ÂÔÄÜ·ñÒýÁìÐÐÒµÂõÏòÐÂ¼ÍÔª£¬ÖµµÃ³ÖÐø¹Ø×¢¡£µ«¿ÉÒÔ¿Ï¶¨µÄÊÇ£¬ÕâÖÖÒÔ¼ÛÖµ¹²´´Îª»ù´¡µÄ·¢Õ¹Ä£Ê½£¬ÒÑ¾Îª¿Æ¼¼ÆóÒµÌá¹©ÁËÐÂµÄ·½ÏòÆôÊ¾¡£
