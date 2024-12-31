华为FreeBuds Pro 4秒变贴身“翻译官”，春节出国旅行的必备神器！

2025年春节将至，连休8天的小长假让不少人安排上了出境游，去感受异国风情，与家人共度美好时光。说到出境游，除了需要提前准备护照签证等各类证件外，便携好用的翻译工具也是必不可少的，它能让我们在海外旅行过程中放下心里包袱，随时随地解决语言障碍。

不久前，华为重磅发布了首款搭载Harmony OS NEXT的TWS耳机华为FreeBuds Pro 4，同时，它还是华为首款悦彰耳机，带来真无损高清音质，并还支持HarmonyOS NEXT，首发耳机小艺翻译功能。也就是说，华为FreeBuds Pro 4既是一款智慧旗舰耳机，也是春节出国旅行的翻译神器!

出境游时，我们最担心的就是语言不通，在异国他乡想问个路、买个东西都是难事。华为FreeBuds Pro 4作为首款搭载HarmonyOS NEXT的TWS耳机，与升级至单框架系统的华为旗舰手机(如华为 Mate 70 系列)连接后，就可以通过耳机唤醒小艺，还能使用耳机小艺翻译等智慧交互、创新功能。

耳机小艺翻译功能提供面对面翻译和同声传译两种模式，支持俄语、英语、法语等 21 种语言互译的面对面翻译，以及20种语言的同声传译，丰富的常用语种，满足大多数翻译场景，跨国交流无障碍沟通，而得益于骨传导麦克风极佳的拾音能力，华为FreeBuds Pro 4即便在60dB的嘈杂环境中，拾音字准率也能达到97.98%。不仅如此，其还具备业界独有的AI音色转换功能，面对面翻译时可保持说话者原声，让跨语言交流更自然流畅。

作为华为首款悦彰耳机，华为FreeBuds Pro 4还具备突破性的2.3Mbps无损传输和超强的隐私通话体验。其搭载麒麟A2芯片，支持最高8M蓝牙物理传输速率，同时星闪连接核心技术Polar码再升级，还有华为自研L2HC 4.0智能无损编解码协议加持，是业界唯一支持2.3Mbps无损传输的TWS耳机，至高可畅听48kHz/24bit的高品质无损音乐。(配合华为Mate 70 系列手机及华为Mate X6 等机型，搭载 HarmonyOS 4.3 及以上版本时最高可实现 2.3 Mbps 无损音质)。

同时，华为FreeBuds Pro 4配备了业界领先的双向静谧通话功能，不仅能够实现100dB通话背景音消除，同时新增的三阶记忆耳塞，使综合降噪效果相比上一代华为FreeBuds Pro 3提升30%，不管是在嘈杂喧嚣的街头，还是身处在KTV、演唱会等高噪音环境，都能隔绝环境音，做到清晰通话。

当然，华为的音频产品家族还有更多值得关注的成员。比如具备别出心裁的时尚外观、创新的“C形桥”设计，以及舒适稳固的佩戴体验、澎湃动听的听音体验的华为FreeClip耳夹耳机。其采用创新的“C形桥”设计和人体工学设计，完美贴合耳部轮廓，佩戴起来更加舒适，小巧玲珑的‏‏‏‏聆听球宛如一颗璀璨的星球悬挂在耳畔，堪称日常穿搭的点睛之笔。耳机单边重仅 5.6g，加上采用开放式的听觉设计，整天佩戴也无须担心给耳道带来压力，让听音更健康。

华为FreeClip耳夹耳机在精巧机身下还搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单元，外加「逆声场声学系统」可发出逆向声波减少漏音，保证了听音的私密性。同时，支持音乐聆听时长可达8小时，搭配充电舱的续航时间则可达 36 小时，配合超级快充技术，充电10分钟就能畅听3小时。如果你追求户外运动的稳定性或者佩戴的时尚型，那华为FreeClip耳夹耳机就很适合你。

好看好戴、好听好用的黑科技超能助手――华为智能眼镜 2，同样值得推荐。华为智能眼镜 2拥有多种风格款式的镜框，比如商务人群可选择金丝款，追求时尚潮流就选钛空款，可满足不同审美需求。

除了引人注目的外观，华为智能眼镜 2还不乏亮点。支持全天候智慧播报，它能自动播放当天日程汇总或指定音频内容，即使在出差途中或上班路上，不用看手机也能随时获取到重要资讯。听音体验方面，搭载业界首发同向双振膜澎湃单元，不仅可以带来不错的声音表现，相比上一代还减少了 4dB 的漏音，进一步保护聆听隐私。可提供11小时聆听时间、9 小时通话时间，50 分钟充满，充电 10 分钟聆听 3 小时，超长的续航能力让你彻底告别续航焦虑。华为智能眼镜2双侧镜腿搭载众多传感器，支持丰富的智能手势交互功能，敲一敲、滑一滑就能完成各种操作，便捷又好用。

还有号称千元以内TWS最强降噪的华为FreeBuds 6i。其搭载Pro系列旗舰级的智慧动态降噪3.0算法，配合降噪系统五大硬件升级，能实现27dB全频段平均降噪深度，最高5kHz主动降噪频宽，性能碾压同档位竞品。

同时，华为FreeBuds 6i还支持LDAC™与L2HC 双高清音频编解码，并获得Hi-Res Audio Wireless金标认证，高解析力带来的音质享受不言而喻。如果你的预算在500元左右，它一定是首选。

最后要跟大家推荐的是全新一代入门级TWS耳机――华为FreeBuds SE 3，拥有鹅卵石般的精致外观，NCVM金属电镀工艺+仿皮纹材质的对撞设计在同档产品中格外出众，并且单耳机仅重3.8g，充电盒重约33g，非常便于携带。

华为FreeBuds SE 3充电仓内置510mAh电池，单耳机电量为41mAh，两者结合在满电状态下可提供长达42小时的超长续航，使用起来超安心。连接方面，HarmonyOS设备首次连接即可实现快速配对，连接其他终端设备也很方便，一旦配对成功，再次使用就能做到开盖即连。另在蓝牙5.4技术的加持下，还带来了更低的延迟和更快的传输速度，确保音画同步。

小结

临近新年，你如果准备选购一款音频产品，建议重点关注华为。有出境的打算就选华为FreeBuds Pro 4，耳机小艺翻译功能让你出国旅行更畅快无忧;追求极致佩戴体验就选华为FreeClip耳夹耳机;还有华为FreeBuds 6i、华为FreeBuds SE 3等符合不同需求的明星产品等你来选。

正值年货节期间，华为FreeBuds Pro 4享50元优惠，到手价1449元起;华为FreeBuds SE 3享20元优惠，到手价179元起;华为FreeClip耳夹耳机享150元优惠，到手价1149元起;华为FreeBuds 6i享100元限时优惠，到手价499元起。

此外，在华为商城购入指定款产品还可以享受免费镌刻服务。让你的耳机更与众不同，个性十足，购入华为智能眼镜 2还可享限量加1元购价值980元的配镜服务。