2026年世界人工智能大会(WAIC)将于7月17日将在上海世博展览馆、徐汇西岸、张江三大片区同步举行。本届大会以“智能伙伴，共创未来”为主题，计划举办140余场论坛，展览面积首次突破10万平方米。但在这些宏大数字背后，一个更具产业信号意义的变化是：Token(词元)经济被正式列为核心议题之一，与开源智能体、AI Coding并列，成为本届大会重点探讨的方向。

过去几年，AI行业的叙事主线清晰而单一：比参数规模、比训练算力、比榜单排名。但当主流模型能力逐渐收敛，一个更现实的问题浮出水面――AI如何被计量、被定价、被交易？当智能从技术能力变成可交付的服务，产业需要一个新的价值锚点。答案正在指向Token。

Token成为AI时代的新计量单位，并非概念炒作，而是产业结构演化的必然结果。

2026年3月，国家数据局在中国发展高层论坛上正式将Token定名为“词元”，并将其定义为“智能时代的价值锚点”和“连接技术供给与商业需求的结算单位”。这一定性背后是真实的数据支撑：截至2026年3月，中国日均Token调用量突破140万亿，较2024年初增长超千倍;据OpenRouter平台统计，中国模型的全球流量占比已从2025年11月的11%升至30%以上。Token不再是技术参数，而是实际流通的生产要素。

为什么是Token？

因为它是目前唯一能同时贯通算力、模型、应用三层的度量衡。

对算力厂商而言，Token是产出效率的衡量标准;对模型公司而言，Token是计费与营收的基本单元;对应用开发者而言，Token是成本核算与商业闭环的起点。当AI从“卖模型”转向“卖服务”，Token就是那个让交易成立的公分母。

WAIC 2026对Token经济的押注，体现在参展企业的布局逻辑中。

华为将在本届大会上展出Atlas 950 SuperPoD智算超节点，其核心卖点不再是单卡算力峰值，而是系统级Token产出效能。这标志着智算产业从“堆卡”时代进入以Token效率为核心的生产力评估阶段。阿里巴巴在2026年3月正式成立Alibaba Token Hub事业群，明确将“创造Token、输送Token、应用Token”作为组织目标，本质上是将公司战略从流量驱动切换为Token驱动。燧原科技则在本届WAIC专设“构建协同创新的Token经济芯生态论坛”，试图在芯片层建立Token生产与调度的标准化接口。这三家企业分别代表了基础设施层、平台层和芯片层对Token经济的响应，其共同指向是：将Token从技术概念转化为可运营、可结算的产业资产。

值得注意的是，运营商体系也在加速入场。在不久前的MWC上海展上，华为提出运营商应从“流量经营”迈向“Byte+Token”双经营模式，中兴通讯则展示了Token生产、服务与运营的全链条方案。这意味着Token经济正在溢出AI行业本身，向更广泛的数字基础设施渗透。

不过，Token经济并不意味着AI产业已经找到最终答案。它仍然面临多个挑战。例如，Token如何形成统一行业标准？企业如何避免过度依赖单一模型供应商？Token价值如何与实际业务收益建立联系？等等这些问题都需要产业进一步探索。

但可以确定的是，AI正在进入一个新的阶段。WAIC 2026真正关注的，并不只是Token这个技术概念，而是在探索AI产业下一阶段的运行逻辑。

如果说过去几年，大模型能力决定AI发展的上限，那么未来，如何管理、调度和利用Token，可能决定AI产业规模化落地的速度。AI的竞争，正在从“谁拥有更强的模型”，走向“谁能够更有效地利用智能资源”。这也将成为Token经济真正的产业价值所在。