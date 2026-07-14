2026年7月17日至20日，以"智能伙伴，共创未来"为主题的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2026)将在上海世博展览馆、张江、徐汇西岸三大场馆拉开帷幕。作为第九届世界人工智能大会，本届盛会由外交部、国家发改委、工信部等部委与上海市政府联合主办。展览规模创下10万平方米历史新高，超1100家企业参展，预计观众超30万人次。这不仅是年度科技盛会，更是观察中国AI成长的权威窗口。

如果今天还只把WAIC看作单纯的技术展，那很可能错过了中国AI最真实的变化。历经八年，WAIC已演变为全球AI技术交流、产品竞技与生态共建的重要平台。大会展览逻辑愈发清晰：技术路线回答"AI能力从哪里来";应用路线回答"AI如何进入真实产业";终端路线则直击"AI如何走出屏幕、进入物理世界"。三条路线交织，构成中国AI产业从底层攻关到场景落地、再到终端爆发的完整图景。

WAIC五大生态矩阵

生态定未来，构建中国AI完整闭环

中国AI已进入生态定未来的全新阶段。WAIC通过五大生态矩阵为中国AI托举未来。WAIC UP! 汇聚跨界先行者，探讨技术变革与人类边界的深层命题，唤醒AI时代的"清醒声音";WAIC YOUNG 打破传统教育窠臼，培育适配AI时代的未来创新公民;WAIC Future Tech 为早期创新者提供流量、资源与资本支持，让小众梦想不被埋没;WAIC CONNECT 深耕行业场景，将差异化需求转化为标准化方案，重构AI落地的第一公里;AI GRAVITY 则致力于搭建高信任的全球AI合作网络，助力中国AI扎根世界。这套生态闭环，正是读懂中国AI未来的钥匙。

具身智能：从"炫技"走向"产线"

本届大会上，具身智能无疑是最受瞩目的核心赛道。展区将汇聚超200家相关企业，与智算并列为规模最大的核心板块。2025年具身智能首次写入政府工作报告，2026年更被纳入"十五五"规划国家未来产业重点战略布局。数据显示，2026年1至5月，全国具身智能产业企业销售收入同比增长22.4%，工业企业购进具身智能机器人总金额同比增长2.3倍。政策与市场的双轮驱动，正将这一赛道推向产业化的临界点。

在本届WAIC上，我们将看到中国具身智能从单点突破到系统跨越的完整图谱，解答三大产业命题。

其一，技术路线之争终结。VLA与世界模型两大架构正从博弈走向融合共生。国产模型通过差异化突围，如智元GE-Sim 2.0的强化学习闭环、蚂蚁灵波LingBot的"一脑多本体"方案，以及苏度科技Sudo R1的纯仿真训练突破，正加速技术路线归一，推动行业告别站队乱象。

其二，数据困局破局。面对高质量物理世界数据稀缺的痛点，行业给出了"仿真+真机"互补的务实解法。通过高保真模拟器生成海量仿真数据解决模型泛化基础问题，同时依托中国丰富的应用场景优势，规模化采集真机真实数据弥补长尾细节。两条路径不是替代，而是互补。

其三，量产落地的商业化验证。2026年被视为具身智能规模化应用元年。大会开幕前夕，智元第15000台机器人已下线，距万台量产仅用时不足3个月，柔性交付能力达年10万台以上。这首次验证了具身智能从"实验室样机"到"万台级量产"的商业化闭环。

当技术走向融合、数据找到解法、万台量产验证闭环，中国具身智能正迎来从"实验室炫技"到"真机进场干活"的工业化时刻。WAIC 2026所呈现的，正是这一从"技术验证"走向"生产力部署"的系统性跨越。单点突破已不再是唯一叙事，完整的产业链协同、工程化落地能力与真实场景价值兑现，正成为衡量竞争力的新标尺。7月17日，让我们共同见证中国AI产业的跃迁。