2025天生会画数字创作大赛于近日圆满收官，其收官展于7月10日在广州艺术博物院拉开帷幕。本次收官展不仅是赛事成果的集中呈现，更是依托华为平板及天生会画App的软硬协同实力，让数字创作真正走进大众视野，让“人人都是艺术家”的理念落地生花的一次集中见证。

硬核装备：让灵感摆脱束缚

每一幅优秀数字画作的背后，都离不开强大硬件的支撑。华为MatePad Pro Max作为创作者的灵感助手，依托全新云隼架构，在塞入13.2 英寸巨幕的同时，将机身压缩到薄至4.7mm、轻至499g，成为目前全球同尺寸中最轻薄的平板，与此同时，配备10400mAh高硅负极电池，可实现16小时持久续航，轻松覆盖全天候创作需求。这种“全球最轻薄机身+超强续航”的黄金组合，进一步打破了创作的时空限制，让灵感随时随地都能即刻落地。

对于专业创意设计用户来说，屏幕素质直接决定了作品的还原度与精细度。华为MatePad Pro Max搭载3K超清柔性OLED屏幕，得益于半导体光刻工序与高精度纳米蚀刻工艺，该块屏幕实现了抗眩光、抗反射、抗闪点的“三抗”突破，清晰度提升20%，并是首款获得莱茵全局护眼5.0认证的平板，让创作者无论在烈日下的户外采风，还是复杂灯光下的深夜赶稿，都能享受悦目更清晰的视觉体验。与此同时，在高低分频六扬声器与四驱重低音模组的加持下，带来低音澎湃、三频均衡的“带屏音响”听感，为创作者带来电脑级的影音体验。

软硬协同：深耕数字创作生态

极致的硬件体验，离不开软件算法的深度协同与赋能。作为赛事的灵魂载体，“天生会画”App是华为首个自研的专业绘画软件，始终致力于降低艺术创作门槛，通过软硬件协同创新，让更多普通用户轻松开启数字创作体验。为给不同阶段的创作者提供更出色的创作体验，华为在这款软件上坚持长期深耕：从与中国美院大师团队共创、韩璐等艺术家深度参与，到自研方天绘画引擎、800+笔刷及金丝帛、宣纸等拟真画布，逐步构建起一套完整的专业数字创作体系。

理念落地：人人都是艺术家

在夯实专业底座的同时，天生会画也在推动专业创作的大众化普及，降低创作门槛，让更多普通用户能够自由表达、记录生活灵感，让每个人都能成为艺术家。专业笔刷引擎与拟真画布，让灵感自由生动地表达;方天绘画引擎2.0支持8K超大画布和500+图层，即使是创作大型作品也游刃有余;更贴心的是那些"托住普通人"的智慧功能，AI人像练习让零基础用户也能画出像样的自画像，AI智能选区、手笔协同等实用工具全方位提升创作效率，快速完成一幅满意的作品。

华为在数字创作领域的脚步不止于此。在"天生会画"打通视觉创作路径之后，创作生态正在向更广阔的听觉领域延伸，华为首款自研音乐编创软件――音悦家App在今年5月的华为鸿蒙办公新品技术沟通会上首发亮相，其内置200+中西方丰富乐器和专业合成器音色，覆盖作曲、录音、编曲、混音四大数字音乐创作全流程核心场景，让一台平板也能化身一支乐队。从"天生会画"到"音悦家"，华为一步一个脚印走出了自己的创作生态。

写在最后

7月10日，2025天生会画数字创作大赛收官展将在广州艺术博物院正式启幕。本届大赛依托华为最新的硬件与软件创新，为参赛者提供了专业级创作支持，而此次收官展，也是华为数字创作生态阶段性成果的一次集中呈现。

从“天生会画”到“音悦家”，华为持续深耕创作生态，始终关注着每一个普通人的创作需求，依托软硬协同的创新优势，让创作门槛不断降低，让表达工具变得触手可及，使得“人人都是艺术家”不再是口号，而是正在发生的真实日常。