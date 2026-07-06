2026年7月2日，证监会正式批复同意宇树科技科创板IPO注册。从3月20日提交申请获受理，到注册生效，全程仅用时104天，创下科创板年内最快审核纪录。这意味着，全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业，已经拿到了A股的“入场券”，即将加冕“人形机器人第一股”。

拟募资42亿元、整体估值超420亿、2025年营收17亿且实现近3亿元净利润……在这一连串亮眼数字背后，真正让人好奇的是：在这个向来被视为“烧钱无底洞”的赛道里，宇树科技凭什么能以创纪录的速度跑赢资本市场？

答案或许就藏在两个字里：底气。一种由超过90%的核心零部件自研率堆砌而成的硬核底气。

长期以来，中国机器人产业头上一直悬着一把达摩克利斯之剑――核心零部件受制于人。电机、减速器、控制器等“三大件”长期依赖进口，导致国产机器人企业常常沦为高端产业链的“组装厂”，不仅利润微薄，更在供应链上处处受限。

但宇树科技从一开始就选择了一条最难走，但也最稳妥的路：全栈自研。

翻开宇树科技的招股书，“全栈自研”这个词被提及了22次。这不是一句空洞的口号，而是实打实的产业壁垒。目前，宇树科技已经实现了电机、减速器、控制器、激光雷达等关键核心零部件的自主研发与生产，核心零部件自研率超过90%。这种“死磕”底层技术的执念，带来了最直接的商业回报：成本的断崖式下降。据公开数据显示，宇树科技自研的关键部件成本，仅为进口同类产品的三分之一左右。

以其自研的M107关节电机为例，这款专为H1人形机器人设计的电机，具备360N・m的最大扭矩，在提供强劲动力的同时，极大压缩了制造成本。正是这种在供应链底层的“疯狂内卷”，让宇树科技在保证高性能的同时，拥有了降维打击般的定价权，从而在行业普遍亏损的哀鸿遍野中，率先实现了规模化盈利。

从5米/秒到10米/秒，跑出“中国速度”

如果说成本控制是宇树科技活下来的基础，那么极致的运动性能，则是它秀肌肉的舞台。

在人形机器人的技术高地争夺战中，“运动控制”始终是核心考题。而宇树科技，显然是个“优等生”。

时间倒回2025年8月，宇树科技发布了首款通用人形机器人H1。彼时，它以3.3米/秒的移动速度打破了全尺寸人形机器人的行走速度纪录，并展现出大于5米/秒的潜在运动性能。

但这仅仅是个开始。到了2026年4月，宇树科技发布的一段视频震惊了全球科技圈：经过适赛化改造的H1机器人，打破人类1500米世界记录，实测峰值速度达到了惊人的10米/秒。

这是一个什么概念？人类历史上最伟大的短跑运动员尤塞恩・博尔特，其保持的百米世界纪录换算下来约为9.58秒(10.44米/秒)。宇树科技的H1，用一堆钢铁和代码，硬生生逼近了人类的肉体巅峰。

这种近乎“贴地飞行”的运动能力背后，是宇树科技自研高爆发力电机与先进运动控制算法的完美协同。它向世界证明：在机器人的硬件本体与小脑控制上，中国企业已经具备了与波士顿动力等国际巨头掰手腕，甚至超越对手的实力。

从冬奥到春晚，走向聚光灯的中心

技术的突破最终需要场景的检验。宇树科技并没有把机器人锁在实验室里，而是早早地将它们推向了大众视野的中心。

2022年北京冬奥会开幕式上，109只宇树四足机器人“福虎”排列成整齐的方阵，向全球数十亿观众展现了中国科技的魅力。到了2025年央视春晚，宇树科技的人形机器人H1更是与真人演员同台，在节目《秧BOT》中丝滑地扭起了秧歌，甚至还能精准地丢手绢。而在2026年，宇树科技再次官宣成为春晚机器人合作伙伴。

从冬奥会到春晚，从工业巡检到消费级陪伴，宇树科技的产品矩阵正在加速向各行各业渗透。2025年，其人形机器人出货量已超5500台，位居全球第一。

这种规模化落地的能力，正是资本市场给予其高估值的核心逻辑。当许多同行还在为如何让机器人“走两步”而头疼时，宇树科技已经在思考如何让机器人更便宜、更稳定地“干活”。

结语：

宇树科技104天闪电过会，绝不仅仅是一家企业的狂欢，更是中国机器人产业发展史上的一个标志性注脚。从90%的自研率，到10米/秒的世界纪录，再到科创板的钟声，宇树科技用实力书写了一个属于中国智造的故事：在具身智能这个超级赛道上，中国企业，已经正式从“跟跑”走向了“领跑”。而这一切，才刚刚开始。