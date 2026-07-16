近期，DJI大疆宣布Osmo Pocket系列影像大赛正式启动。本届大赛以“做自己的生活导演”为主题，面向Osmo Pocket系列用户征集视频及实况照片作品。投稿期为2026年7月13日至8月30日，参赛者可通过小红书或抖音发布作品，并按要求完成邮件投稿;获奖结果将于9月24日公布。

大赛从征集到公布结果分为四个节点：投稿已于7月13日开启，8月30日截止；评委评审时间为9月11日；最终获奖名单将于9月24日发布。

六大创作方向，覆盖视频与实况照片

本届大赛设置“色彩万象”“剧情故事”“光影面孔”“风景旅拍”“人生片段”和“live这一刻”六大创作方向，覆盖色彩表达、人物叙事、旅途记录、生活现场及实况照片等内容。参赛者既可以围绕人物和故事完成连续影像，也可以捕捉旅行风景、日常瞬间与具有呼吸感的静态画面。

这一设置延续了“做自己的生活导演”的主题：创作不必局限于宏大场景，一次出行、一场重逢、一张面孔或一段城市光影，都可以成为作品的叙事起点。

参赛方式：平台发布后提交作品链接

参赛作品的主体素材须使用Osmo Pocket系列产品拍摄，并保留产品水印。创作者需将作品发布至小红书或抖音，@DJI大疆创新、@大疆OSMO并带上活动话题，再把作品链接发送至osmo.social@dji.com完成投稿。其中，参赛视频时长不得低于15秒，实况照片不得少于3张。

大赛允许创作者在DJI Mimo App中进行调色、剪辑等后期处理，但不得使用AIGC工具生成作品主体内容；所有投稿须为本人原创。小红书平台参与“#做自己的生活导演”话题，还可共同瓜分千万级流量曝光。具体话题标签、投稿格式及邮箱指引，以@DJI大疆创新、@大疆OSMO官方小红书和抖音账号发布的活动细则为准。

专业评审从影像、构图与创意等维度打分

大赛评审团由杜杰、董劲松、金晨煜、曾剑、赵小丁、赵晓时组成，成员来自电影与影像创作领域。评审将围绕影像品质、构图美感、创意表达和题材寓意等维度综合评定参赛作品，重点考察作品是否具备完整表达与鲜明叙事。

奖项覆盖专业佳作与人气作品

本届大赛设置全能佳作奖、光影质感奖、温情帧藏奖、夏日限定奖和人气佳作奖。全能佳作奖1名，奖励标注总价值54,000元，包括DJI Mavic 4 Pro 512GB创作者套装及30,000元现金奖金；光影质感奖与温情帧藏奖各2名，奖项图示标注总价值48,000元，并列出DJI Mavic 4 Pro 512GB创作者套装、Osmo Pocket 4P vlog套装及20,000元现金奖金。

此外，夏日限定奖设25名，奖励为标注总价值4,299元的Osmo Pocket 4P vlog套装；人气佳作奖设25名，奖励为标注总价值3,799元的Osmo Pocket 4P标准套装。大赛同期开设“许愿池”积分活动，参与者可通过完成任务累积积分并兑换DJI周边好礼，具体规则以官方活动页面为准。

在便携影像设备持续降低创作门槛之后，如何把清晰、稳定的画面进一步转化为可感知的故事，正在成为移动影像创作的新重点，大疆此次举办的影像大赛将Osmo Pocket系列产品的便携拍摄能力与真实生活场景连接起来。对普通创作者而言，有辨识度的作品未必依赖宏大场面，能否用连贯镜头记录真实情绪、讲清自己的生活，或许才是“生活导演”的核心。