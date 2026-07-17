2026年7月17日，世界人工智能大会(WAIC)在上海正式拉开帷幕。在接下来的四天里(7月17日至20日)，全球的目光将再次聚焦于这座“智能之城”。作为科技界每年的流量高地，人形机器人依然是世博展览馆内最吸睛的主角。每年的世界人工智能大会(WAIC)都是科技界瞩目的焦点，而人形机器人无疑是其中最吸睛的“流量明星”。过去几年，我们见证了无数令人惊叹的机器人表演：它们会跳舞、会跑步、会翻跟头、甚至会踢球，每一次亮相都旨在证明“自己会做什么”，展示其日益精进的运动能力和仿人姿态。

然而，在WAIC 2026的舞台上，一个显著的变化正在悄然发生：人形机器人不再仅仅满足于“更像人”，而是开始努力“更像劳动力”。真正值得我们关注的，不再是哪家机器人动作更流畅、平衡性更好，而是它们开始回答一个更为本质的问题：除了展示，还能做什么？

今年WAIC值得看的，不是一场机器人秀，而是机器人产业商业化的一次阶段性验证。

从“运动能力”到“产业能力”：人形机器人商业化进程提速

WAIC 2026人形机器人厂商的展示重点已从单纯的运动能力炫技，转向了更具商业价值的“产业能力”证明。智元机器人、傅利叶智能、宇树科技、逐际动力、加速进化等头部企业，不约而同地将重心放在了其产品在实际工业场景中的应用潜力。例如，傅利叶智能则带来了全新的GR-3(Care-bot)，这款机器人通过引入柔肤包覆设计和全感交互系统，化身为能够处理居家安防、物品取送的智能管家，展示了具身智能在康养与家庭服务场景的落地可能。

宇树科技除了展出大热的G1和H1外，更以一款载人变形机甲GD01打破了人形机器人的传统定义。而逐际动力则重点展示了全尺寸人形机器人的空间智能技术，强调机器人在未知环境中的感知与决策能力。这些展品背后的逻辑高度一致：人形机器人正在从“实验室的玩具”进化为“生产线的工具”。

这种转变的背后，是整个机器人产业关注点的集体迁移：从纯粹的技术突破，转向了更为迫切的商业落地。高盛在《中国人形机器人：年中复盘，向商业化落地更近一步》专题报告中指出，行业正在从“通用想象”转向“专用落地”，2026年可能成为关键的“放量验证+预期重置”之年。这意味着，企业不再仅仅追求技术上的“从0到1”，而是更注重如何将这些前沿技术转化为可复制、可推广的商业模式，实现“从1到N”的规模化应用。

供应链、成本与量产：商业化竞争的新焦点

2026年之所以被业界普遍视为人形机器人商业化的重要节点，不仅在于技术和应用场景的成熟，更在于产业竞争开始进入供应链、成本控制和量产能力的新阶段。工信部已明确提出，到2027年要构建安全可靠的产业链供应链体系，并发布了我国首个《人形机器人与具身智能标准体系》，旨在解决接口不一、数据孤岛等问题，降低产业链协同成本。这为人形机器人的规模化生产奠定了政策基础。

核心零部件的国产化和成本下探是实现量产的关键。减速器、伺服系统和控制器作为人形机器人最核心的三大部件，曾长期依赖进口，占整机成本的70%以上。然而，随着国内厂商在这些领域的持续投入和技术突破，国产化率正逐步提升。高工机器人(GGII)预计，2026年国内人形机器人出货量有望达到6.25万台，甚至有专家预测将达到10-20万台级。高盛的报告也预测，人形机器人行业的量产拐点预计在2026年下半年出现。

人形机器人终端价格的下行通道已经开启。若能将每台人形机器人的成本控制在2-3万美元，并能有效替代人类从事重复性、机械性工作，将极大地推动其在各行各业的普及。因此，谁能更好地整合供应链、优化生产工艺、实现规模化量产，谁就能在未来的商业化竞争中占据优势。

结语：

WAIC 2026不再是人形机器人展示“奇技淫巧”的舞台，而是其商业价值的“考场”。从运动能力到产业能力，从技术突破到商业落地，从炫酷展示到成本控制与量产，人形机器人产业正在经历一场深刻的转型。这不仅仅是技术的进步，更是市场需求与产业生态共同作用的结果。2026年，人形机器人产业正站在一个历史性的拐点之上，它终于要回答那个核心问题：除了展示，还能做什么？而答案，将由其在真实世界中创造的生产效率和商业价值来书写。