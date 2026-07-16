WAIC2026(世界人工智能大会)开幕前夕，具身智能行业再次进入密集发布期,但与过去两年相比，企业讲述机器人的方式正在发生变化。“过去的炫技时代，一次翻跟头、一次成功抓取就足够吸引眼球;但如今已经进入真正的生产力时代。”在旭日S600媒体沟通会上，地瓜机器人开发者生态副总裁胡春旭如此判断。

过去，行业更热衷于展示机器人会不会跳舞、翻跟头，能否完成一次高难度抓取;现在，客户开始追问另一组问题：机器人能不能连续工作24小时？一个动作能不能重复一万次？一项能力能否从一款产品复用到另一款产品？

这句话背后，是具身智能评价体系的一次切换：Demo衡量的是技术可能性，产线衡量的却是商业确定性。前者只需要证明“机器人可以做到”，后者则要回答成功率、作业节拍、部署成本和投资回报率。

2026年是“具身智能机器人量产元年”已成为行业共识，可以将背后的驱动力归纳为资本长期投入、技术底座成熟、市场需求增长和产业链协同加快。但所谓“量产元年”，并不意味着行业已经进入大规模收获期。相反，它更像是一个分水岭：当聚光灯从动作演示转向真实交付，过去被Demo掩盖的工程问题，才开始集中暴露。

地瓜机器人此时推出旭日S600完整方案，试图解决的正是这个问题：如何把模型能力转化为能够稳定进入产线的生产力。

具身智能量产的“三角难题”

从目前来看具身智能从样机走向量产，面临模型上车、算力平台和产业协同三类相互牵制的挑战。

首先是模型上车的部署博弈：VLA等大模型能力虽强，但若依赖云端，网络波动引发的延迟抖动在毫秒级闭环的工业产线上就是停线风险;若压向端侧，则必须在严苛的功耗、成本与带宽约束下完成复杂的量化适配。

其次是算力负载的深度协同：系统不仅要承载“大脑”的高阶决策，还需实时调度数十个关节电机与多路传感器，这种“大小脑”不割裂的异构算力需求，远超传统硬件的负荷。

最后是产业协同的工程鸿沟：实验室Demo可以依赖非标接口与手工标定，但规模化交付意味着必须跨越PCB标准化、工业级可靠性认证以及极度碎片化的场景数据对齐。

这三类问题构成了具身智能量产的“三角难题”：模型越大，端侧算力和能耗压力越高;系统越复杂，工程一致性与供应链协同越难;越希望提高泛化能力，就越依赖真实场景中的高质量数据和持续部署。

因此，量产破局不能只靠某一项参数领先，而要靠一套系统把模型、算力、工具链和产业链连接起来。

从POC到产线，不是把Demo放大一千倍

它石智航联合创始人陈同庆在现场提出了一个直截了当的判断：“Demo证明可能性，产线考验可靠性。”

在实验室里，一台机器人十次运行只要有一次成功，就可以留下可供传播的视频;在工厂里，一次推理延迟、一次规划卡顿或一次失败重试，都会被换算为节拍损失，严重时甚至可能导致停线。

因此，从POC到产线并不是简单复制样机，而是重新计算三笔账：成功率、节拍效率、部署成本。

陈同庆认为，POC验证的是技术可行，而产线验证的是商业可行。只有良率、产能和ROI同时成立，机器人才能从一项额外成本变成真正的生产系统。这也是具身智能比自动驾驶更难复制的原因之一。

自动驾驶面对的是高度同构的车辆，本质上是在驾驶这一项任务上做极限泛化;具身智能面对的却是千差万别的本体、执行器和作业环境，并且需要真正改变物体状态。机器人不仅要看见一个零件，还要判断在哪里抓、施加多大的力、接触后状态如何变化，以及失败后怎样恢复。

章鱼动力联合创始人樊庆元将两者的差异概括为：自动驾驶不涉及与物体的强接触，而具身智能要实现跨场景、跨任务泛化，其数据和执行链路的复杂度并不在同一个维度。过去十年自动驾驶积累的功能安全、工程化和量产经验可以复用，但具身智能仍需建立一套新的技术体系。

旭日S600的角色：不是再卖一颗芯片

地瓜机器人给出的答案，是将旭日S600定义为一套面向具身智能量产的完整解决方案，而不只是SoC。

在硬件层面，旭日S600集成560 TOPS四核BPU、18核CPU和6核R52+ MCU，内存带宽达到204.8GB/s，试图在一套平台上同时承载大模型推理、复杂任务调度和实时控制。基于该芯片打造的RDK S600核心模组支持-40℃至105℃的宽温条件，并完成高温、高湿、振动等11项以上可靠性验证。

这些参数的意义并不在于制造一张更醒目的规格表，而在于回答一个工程问题：机器人算力平台放进温度可能超过80℃的胸腔后，能否持续稳定工作。

在算法层面，地瓜机器人已适配接近10款VLA模型，并覆盖VLM、LLM等模型。其自研算法则围绕空间智能、定位、操作与运动控制展开，包括纯视觉操作算法VO-DP+、多相机定位算法MultiCAM SLAM和人形机器人运动控制模型WM-LOCO等。

更值得关注的变化发生在开发工具上。

过去，机器人应用开发需要在终端、IDE和不同工具之间来回切换，从数据生成、模型训练到端侧部署往往经历数月。地瓜机器人正在以Moss Agent Engine为核心，连接云端的RoboGo™、PC端的RDK Studio和端侧硬件，希望通过自然语言指令完成硬件连接、模型训练、应用开发和调试，将部分开发流程由数月压缩至数周。

地瓜机器人开发者生态部的负责人胡春旭提到，在一次全新相机传感器适配中，传统方式需要经验丰富的ISP工程师花费5至10天;使用Agent后，两个小时便完成了图像效果调试。这个案例仍属于特定任务，不能简单外推至所有机器人开发流程，但它揭示了旭日S600方案真正希望建立的差异：算力平台的竞争，正在从峰值性能转向工程效率。

换句话说，地瓜机器人卖的不是单独一颗芯片，而是试图出售一种“量产确定性”――让客户少走一部分从模型到端侧、从原型到产品的工程弯路。

这也解释了为什么旭日S600必须强调生态。地瓜机器人披露，围绕该平台已经形成30余家硬件伙伴、50余家解决方案伙伴和20余家软件伙伴，并与20多家具身智能客户展开深度合作。与它石智航合作的千台级工业具身机器人项目，则被视为其量产路径的一次验证。

从“能完成任务”到“能承担岗位”

地瓜机器人CEO 王丛在现场给出了一个阶段性判断：去年，很多企业还停留在购买开发板、制作Demo;今年，行业已经出现接近千台量级、增量能够覆盖成本的项目，局部场景开始跑通。

率先落地的很可能不是最具想象力的通用人形机器人，而是仓储搬运、物料转运、上下料，以及制鞋粘底等环境恶劣、重复度高、年轻工人不愿从事的岗位。在这些场景中，机器人是否“像人”并不重要，能否稳定完成工作、填补劳动力缺口才是关键。

这意味着，具身智能的商业化拐点不会以某个万能机器人的突然出现为标志，而更可能由一批能够自负盈亏、可以复制的标杆场景逐步拼成。

地瓜机器人的选择，是不直接获取客户的核心业务数据，也不包办整机和行业应用，而是提供基础算法、端侧算力、开发工具和产业连接能力，试图成为机器人生态的“最大公约数”。过去两年，行业讨论的是机器人能不能完成一个任务;进入量产阶段后，问题已经变成机器人能不能承担一个岗位。

从“炫技”到“生产力”，变化的不只是一套技术路线，更是行业衡量价值的尺度。旭日S600的意义，也不在于让机器人完成一个更漂亮的动作，而在于尝试把模型、芯片和产业链翻译成可交付、可维护、可复制的生产能力。而这场翻译，才刚刚开始。