近日，DJI大疆针对影石(Insta360)的专利维权行动出现新进展。据最新消息，大疆已于数周前在中国多地人民法院，就影石Luna系列产品涉嫌专利侵权正式提起诉讼。随着相关案件即将在国内多地法院陆续开庭，大疆的专利维权行动将进入实质性司法审理阶段。

影石于今年6月9日在美国市场开售云台相机Luna系列产品，随后在中国及全球其他市场全面开启销售。伴随该产品的上市节奏，大疆迅速在销售所在地发起了诉讼维权。

而在美国当地时间6月28日，大疆与影石双方均向美国德克萨斯州东区联邦地区法院提交了撤案申请，分别撤回了此前提起的专利侵权诉讼及相关反诉。

据知情人士透露，此次主动撤回美国法庭的案件，是大疆基于全球商业战略考量以及优化全球诉讼资源配置而做出的决定，这一程序性调整不代表大疆维权立场的改变。

在目前于国内多地人民法院提起的诉讼中，大疆指控影石涉嫌侵犯了其多项核心发明专利。这些专利涵盖了手持云台及手持云台控制方法、基于手持云台的拍摄方法和存储介质、可拆卸控制装置、云台装置及其控制方案等多个技术领域。

从技术细节来看，影石Luna系列产品主打的多项核心卖点功能均被指涉嫌落入大疆的专利保护范围。这些功能包括“开机进入竖拍模式”、“云台跟随手柄转动”、“跟踪模式切换时不中断视频录制”、“轴锁设计”、“可拆卸屏幕”，以及“根据手柄姿态自动切换使用模式”等。

针对此次国内维权的升级，大疆已请求法院判令影石立即停止一切侵权行为，包括但不限于停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品，并要求影石赔偿其因侵权遭受的经济损失及相关的维权开支和费用。

据公开消息，由广东省深圳市中级人民法院受理的其中一起案件，将于8月3日正式开庭。