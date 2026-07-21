7月17日至20日，以“智能伙伴，共创未来”为主题的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2026)在上海举行。作为观察人工智能技术、产业应用与全球治理趋势的重要窗口，本届大会汇聚了来自产业界、学界和创新企业的前沿探索。亿道以“万物有灵，端智无界”为主题亮相上海西岸国际会展中心X1B-804展位，并发布自研软硬一体AI智能中枢――亿灵(Ailyn)。

大模型能力加速向终端渗透，但“设备更智能”并不等于“体验已协同”。当PC、NAS、工业终端、穿戴设备和AIoT设备各自运行，数据、模型与算力仍可能被锁在不同节点中。亿道此次发布亿灵，瞄准的正是这一从单点能力到系统协同的关键断层。

亿灵并非一台单独的设备，而是面向多设备智能协同场景打造的AI智能中枢。它以统一的软件与算法体系，连接设备的存储、算力、模型与数据能力，形成可扩展、可管理、可部署的协同底座。在“端侧优先、多端互联”的理念下，亿灵强调本地模型优先、低时延响应、离线可用和私有数据安全，同时支持跨设备任务接续、多模型调度、数据长期沉淀及算力动态扩展。换言之，AI不再只驻留在某一块屏幕里，而是开始随任务在不同终端间流动。

围绕这一中枢，亿道在现场构建了个人、家庭、企业、工业四大沉浸式体验场景。企业场景中，高性能AI工作站、AI服务器、AI NAS、Mini PC等产品组成私有算力底座，服务于数据治理、模型运行和跨设备任务协同;当轻量终端遭遇高负载任务时，系统可按需调度更强算力节点，兼顾即时响应与扩展空间。

个人场景则将AI PC、AI平板、Mini PC和多模态穿戴设备纳入同一框架：PC承担本地大模型与高频计算，穿戴设备成为感知现实环境的入口，设备各司其职又彼此补位。这样的思路并非简单增加终端品类，而是让生产力、交互和环境感知在统一智能体系中形成连续体验。

在工业侧，AI BOX、加固笔记本、手持机和工控机覆盖了从边缘感知到现场执行的不同环节。以产线质检为例，视觉检测结果可与巡检、运维数据联动，推动现场设备由分散运行走向“感知―决策―执行”的闭环协同。对于强调稳定、实时和可追溯的工业环境而言，协同能力比单一设备的“聪明”更具落地价值。

家庭场景中，亿灵以家用NAS承载家庭私有数据与本地算力，以AI平板作为交互入口，再连接智能中控、音箱与安防传感等AIoT设备。家庭记忆管理、健康关怀、亲子陪伴与安全守护等需求，被纳入同一个可持续沉淀的数据和服务体系，体现出端侧智能由“能控制设备”向“能理解场景”的转变。

最后，生态连接同样是本次亮相的重点。大会期间，亿道信息与涂鸦智能达成战略合作，双方将围绕智慧家庭及AIoT场景推进端云协同创新，并联合发布智慧家庭完整解决方案。对亿灵而言，这意味着其角色不局限于连接自有硬件，更在于以开放接口与协作能力接入更广泛的设备、模型和服务生态。

小结

端侧AI的竞争已从“让一台设备具备AI能力”，进入“让多个设备围绕用户和任务协同工作”的新阶段。亿道多年积累的云、端、边、穿硬件矩阵，为亿灵提供了真实可落地的节点基础;而亿灵则把这些节点串成一张可调度的智能网络。其战略意义不只在于推出一款新品，更在于尝试将硬件制造能力沉淀为全场景智能系统能力。随着端侧模型、私有数据和多终端协同持续走向成熟，这种从单硬件智能到全场景协同的探索，或将成为端侧智能生态走向常用、好用的重要路径。