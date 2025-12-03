随着12月3日国际残疾人日到来，残障人群又一次被大家关注到。普通人大概永远也想象不到，生活中众多习以为常的事，如上下楼梯、奔跑跳跃等，对他们来说却有着太多不便。

举个例子，普通人只需要一块普通的智能手表，就能清晰地知道自己相关运动时长、路径等详细数据。而轮椅使用者则不一样，运动时长多少，推动频率如何，都无从知晓。而在中国，轮椅使用人群已超过960万，且这一数字随着老龄化趋势还在持续增长。

面对这一残障人士出行困境，向来以技术创新见长的华为出手了!超长续航颜智实力派――华为WATCH GT 6系列新增轮椅模式，再次突破行业瓶颈，为轮椅等残障人群带来全新的运动体验。

新增轮椅模式，让残障人士出行更轻松!

从行业的角度来看，轮椅模式的推出不仅是表面上所看到的多了一个运动选项，更重要的是实现了更多用户需求的覆盖。具体来说，以往轮椅用户在日常锻炼或出行中，并不能准确知道自己的出行状况。但华为WATCH GT 6支持划轮椅、一键切换等多种功能，能自动监测运动时长、距离，以及推动次数、频率等相关数据，让大家随时能了解自己的运动状况。还能一键开启轮椅模式，化身轮椅用户的专业运动助手。

更全面健康守护，提升全球用户出行健康品质!

华为WATCH GT 6系列对健康的重视，远不止于新增的轮椅模式。例如华为WATCH GT 6系列通过将IMU传感器量程从8g升级至32g，强化了跌倒检测能力，将识别准确率提升至90%。且一旦监测到摔倒情况，手表将启动60s倒计时紧急求助，提升安全性。

而这一功能，不仅有利于残障人士，大家日常运动过程中突发疾病等其它状况时也是刚需。户外运动突发跌倒或老人不慎跌倒，华为WATCH GT 6系列可以自动识别跌倒并自动发起求助，这可是非常重要的一道安全屏障。特别是老人独自居住的情况下，能让子女多一份安心。

在全新玄玑感知系统加持下，华为WATCH GT 6系列还实现了多项健康功能的升级。例如情绪健康监测升级到12种情绪状态，且融合压力数据出值速度也缩短到10分钟，让大家更好地了解自己的压力和情绪状况，不仅能读懂健康更能读懂用户的心，是实至名归的“腕上读心术”。

心血管健康监测也是华为WATCH GT 6系列的又一亮点，基础版支持脉搏波心律失常分析，Pro版支持ECG心电分析，甚至联合301医院深度合作研究，首发房颤负荷统计功能等等，无不都是华为致力于用户健康的积极创新和向上探索。智能手表发展到现在，华为始终处于行业引领者地位，深受用户的喜爱和欢迎，说到底还是离不开这些。

时尚无界设计，21天超长续航，让无感佩戴成为可能

华为WATCH GT 6系列作为备受大家关注的智能手表，外观上延续GT系列智能手表颜值天花板时尚基因，采用无界几何美学设计，在表圈、机身设计、材质等各方面实现全新进阶。再加上丰富的健康管理和丰富功能，华为WATCH GT 6成为既是智能手表，又是日常穿搭的时尚单品，彰显出个人独特品味。

值得一提的是，华为WATCH GT 6还拥有行业领先的21天超长续航，不会因为需要频繁充电而影响佩戴体验，也让数据监测更加精准高效。

用科技致敬每一种生命，用创新为用户高品质生活加分!

科技的温度，在于它能否包容每一种不同的生命状态，尊重每一种前行的方式。华为WATCH GT 6系列的轮椅模式，其价值不仅在于功能本身，更在于它所传递的理念：通过精准的算法与用心的设计，让曾被忽略的群体获得平等的健康关注，让他们的每一次努力都能被清晰记录、被真正认可。

这正印证了品牌片《破风之心》的精神内核――无论以何种姿态前行，每一份努力都值得被看见，每一种生命都值得科技致以最高的敬意。