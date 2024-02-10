家庭智能妙控装备 Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro

智能墙壁开关是智能家居产品中，比较独特且能够适应多数家庭需求的类型。它的基础属性可能仅仅是墙壁开关，但内置的特殊继电器设计、通用协议网关等部分，能够使家庭环境中的传统电灯等与智能家居的生态联系起来，并且进一步实现小到手机远程控制，大到与其它传感器、智能家居协同组成智慧家庭场景等功能。

前段时间我们对一款Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro进行了体验，它拥有皎月白/远山灰两种配色，以及单键、双键、三键、四键版本，总共8种款式。高度一体化的简约观感搭配充满质感的深色表面设计，能够融入现代风格的家居装饰环境中。

智能开关的特点概括起来包括：安装便利、功能强大、兼容广泛等。相比常规开关不仅更加美观大气，还可赋能家装的常规灯具，结合其它智能家居与家电营造场景生态，拓展出丰富玩法。

Z1 Pro配备左侧触控区域，支持单击、双击、长按、滑动控制，且能在APP中自定义控制指定设备和场景，结合智能灯具、智能窗帘电机等设备，实现细致的亮度、色温、窗帘开度等调节。右侧按键区域包括上部三个有线开关与下部一个无线开关，不仅能通过手动点按、APP操控等方式直连控制三处灯具，在实际使用中还可灵活切换为无线开关，运用在其它智能设备与场景控制中。

性能方面，Z1 Pro开关支持市面上多数智能与常规灯具，单火模式最低可控制3W灯具。采用Aqara定制款继电器，带来更低的开关功耗，更长使用寿命以及更强的抗浪涌能力，最高负载2200W。此外，还可在零火模式下实时测量，单火模式下手动输入功率测量电耗数据，并在APP中生成周期统计。

最后是安全性方面，Z1 Pro开关通体采用V0级阻燃材料，内置保险丝与检温芯片，当过载或内部达到85摄氏度时可自动断电，进一步提升异常状态下的可靠性。

可以说，Aqara卡农智能墙壁开关Z1 Pro的功能十分全面且成熟，在家庭、办公室等多种环境、多种位置都能发挥自身独特的功能属性，赋能传统灯具，连通更丰富的智能生态。