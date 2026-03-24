在2026年AWS(亚马逊云科技)峰会的“AI助力智能硬件”专场，坦途科技NAVEE首席科学家张鹰博士向全球的开发者与行业观察者，阐述了一个超越硬件本身的愿景：未来的移动设备，应是能感知、决策并持续进化的“AI移动机器人智能体”。这场演讲没有发布任何一款实体产品，却是一周前AWE2026展会上的盛大发布的重要解读――当算力在云端聚合、智能在边缘生长，一套以数据和AI为核心的“水陆空”智能出行生态，正从蓝图加速照进现实。

张鹰博士的论述，精准指向了当下智能硬件竞争的下一个赛点：单一设备的性能参数竞赛已接近瓶颈，真正的壁垒在于设备间的协同与场景的融合。NAVEE的野心，正是以云计算为中枢、以AI为灵魂，重新编织人、设备与户外环境的关系。而其最新推出的计划在今年Q3量产的智慧房车Nexus，便是这一生态理念落地的关键枢纽，它不仅是移动的居所，更是NAVEE试图撬动欧美成熟房车市场升级红利的战略支点，其逻辑与智能手机替代功能机、电动汽车颠覆燃油车如出一辙。

一、 从“交通工具”到“移动智能体”的技术内核进化

“我们最核心的是微型电控模块，有我们领先的技术模式。在三电系统之上，再叠加我们的AI智能系统。”在会后的专访中，张鹰向天极网这样概括NAVEE的技术栈。这构成了理解NAVEE产品逻辑的基础：一个从坚固物理底层向上生长的智能体系。

图中为NAVEE可自动泊车的拖拽式智慧房车

从滑板车到近期发布的水上飞行器(eVTOL WaveFly 5X)和智慧房车(NEXUS)，看似跨界的品类拓展，在张鹰看来，共享着同一套“移动平台”的底层逻辑。无论是两轮、四轮还是飞行器，其核心都离不开高效的能源管理、精准的电机控制与稳定的结构承载。NAVEE将滑板车上已验证的智能电控算法、结构强度与材质经验，进行适配性迁移与系统化集成，从而在多元化产品线上实现研发效率与可靠性的平衡。

“如果别人已经发明过成熟技术，我们能够把它集成为系统化的底层能力，这也是我们必然的优势，不是单点技术的竞争。”张鹰强调。这种“系统集成与再创新”的能力，让NAVEE在硬件层面具备了快速拓展产品矩阵的底气。

然而，真正的质变发生在AI与数据的介入。张鹰在AWS峰会上明确指出，在NAVEE的蓝图里，未来的出行设备应是“能够感知环境、主动决策并持续进化的AI移动机器人智能体”。这意味着，产品价值的核心从“移动效率”转向“场景智能”。

例如，在滑板车上开发的智能爬坡、下坡功率自适应调节技术，被迁移到水上飞机，形成了AI交互界面，实时显示飞行高度、方向等信息，化繁为简。智能行李箱具备了在机场、高铁站等复杂场景下的自主跟随能力。而这一切设备产生的海量数据――累计7.2亿公里的骑行数据只是开端――通过AWS云服务进行汇集、分析，反向驱动产品的功能设计与软件迭代，构建智能出行底层能力。

“本质上，我们不是在做单一产品，而是在用数据不断进化整个出行体验。”张鹰表示。云计算构成了这个进化循环的“智慧中枢”，让每一台设备都成为感知终端，也让整个生态具备了持续学习的可能。

二、 生态协同：Nexus中枢与“水陆空”的对话

单一产品的智能化只是第一步，NAVEE构想的更高阶形态，是设备间的协同与场景的融合。在此次发布的新品中，智慧房车NEXUS被置于生态中枢的关键位置。

“Nexus的核心功能，就是让整套系统变得更智能。”张鹰解释道。它首先是一个强大的移动能源与算力平台：首创的AI追光技术可实现主动太阳能补给;AI BMS(电池管理系统)则致力于消除用户的续航焦虑。更重要的是，它作为边缘计算终端，开启了设备间的数据联动。

(NAVEE户外智能生态配上微软Azure云大脑，将智慧联通各个产品)

张鹰描绘了这样的场景：水上飞行器对天气敏感，系统可基于气象数据，提前预警大风天不宜出行;用户骑行滑板车途中，系统根据实时天气(如突降大雨)建议返程或更改路线。NEXUS的自动拖挂功能(拥有自有动力的自动泊车功能)，则将房车从沉重的负担变为可自主移动的智能空间。“我们现在做的，就是把‘家’智能化，让你可以把家安在任何想去的地方。”

AWE2026大会上发布的NAVEE 水上飞行器

这种协同的背后，是“云端决策、边缘推理、端侧执行”的协同计算架构。复杂的AI模型训练、全局路径规划、用户习惯学习在云端完成;实时性要求高的环境感知、多设备调度指令在NEXUS这样的边缘节点进行处理;最终的执行则交由滑板车、飞行器等终端设备。AWS提供的稳定、可扩展的全球云基础设施，是支撑这一复杂架构得以运转的基础。

三、 全球化背后的“云架构”：合规、数据与本地化挑战

NAVEE的生态野心是全球化的。其产品已进入60多个国家，在欧美高端市场与新兴市场采取差异化策略。但全球化并非简单的产品售卖，尤其当产品深度智能化、并开始形成数据驱动的生态时，挑战才刚刚开始。

“技术上的门槛，可能没有法律法规的要求来得严格。”张鹰坦言。以水上飞行器为例，国内的空域管理要求与欧美对适航性、空域的严格管控截然不同。为此，NAVEE选择“一开始就按照欧美市场标准去开发”，并将此作为出海的重点。这背后是对全球复杂监管环境的深刻认知与前置性投入。

更大的挑战在于数据。欧洲的GDPR、各地区不同的数据本地化法规，是任何志在全球的智能硬件公司必须跨越的门槛。张鹰强调了NAVEE的原则：“在各地严格遵守当地法律法规，绝不违规跨境传输数据。” 他们的解决方案是，依托AWS的全球基础设施，在当地建立数据节点，满足合规需求，同时与本地伙伴合作探索优化方案。

全球化还意味着产品与运营的深度本地化。在欧美，NAVEE凭借UT5 Max等高端车型的极致性能(如100公里续航、强悍爬坡能力)打动高端玩家;在东南亚，则可能因地制宜，发展更受本地欢迎的电动摩托类产品。遍布全球的5000多家合作伙伴、本地的生态运营与售后团队，是硬件销售之外的又一重壁垒。

“我们在很多国家都处于头部地位，比如在北欧打败过某个数字品牌友商，中东沙特、澳大利亚市场都是第一。”张鹰认为，长期的研发品控、完整生态的定位以及成熟的全球化服务网络，构成了NAVEE与国内其他出海品牌，乃至传统单品巨头的关键差异化。

四、 从“产品”到“生活方式”：生态野心的软着陆与硬挑战

纵观NAVEE的近期动作――从上周AWE 2026高调发布矩阵产品，到与微软签署MoU将Azure AI大模型能力融入出行生态，再到AWS峰会分享全球化数据实践――其战略路径已非常清晰：以“三电”和硬件集成能力为基石，以云计算和AI为“大脑”与“神经网络”，编织一个以户外智能生活为场景的软硬件一体生态。

“这不是一个简单的产品组合，而是能让用户得到更深、更生动鲜活的体验。底层逻辑并不是产品本身，而是生活方式的改变。”张鹰如此定义NAVEE生态与传统产品堆砌的本质区别。与凯文・加内特、奥利维埃・吉鲁等国际体育明星的合作，也正是为了传递“NO LIMITS”这种探索户外、突破极限的品牌精神。

天极网采访NAVEE张鹰博士

当然，前路挑战依然巨大。如何将滑板车、房车、飞行器这些迥异产品线的AI能力真正无缝集成到一个中枢，是张鹰承认的技术挑战。地缘冲突带来的供应链波动，也需要通过全球化多点布局来分散风险。此外，作为生态的构建者，NAVEE需要持续证明，其倡导的“户外智能生活”能够形成足够强大的用户心智和市场需求，而不仅仅是酷炫技术的展示。

张鹰博士在AWS峰会上分享



“今年我们核心要向行业明确：我们不再只是一家出行公司，而是户外生活生态公司。”张鹰总结道。从制造移动工具，到培育移动智能体，再到倡导一种移动的生活方式，NAVEE的赛道已然切换。它的探索，不仅关乎一家公司的成长边界，也在试探在AI与硬件的新交汇处，下一代智能消费科技的形态与可能性。当出行不再是目的，而是智能化生活体验的无感组成部分时，新的故事才刚刚开始。