距离当贝智能鱼缸2S Ultra正式上线，仅剩2天! 随着发布日期的临近，这款备受瞩目的智能鱼缸正逐步揭开其神秘面纱。今日，将聚焦当贝官方最新披露的重磅信息――三位国内顶级造景大师对当贝鱼缸2S Ultra的亲身实测，共同探讨这款新品如何赢得专业人士的认可，并有望成为智能养鱼领域的新标杆。

据悉，当贝鱼缸2S Ultra在经过无数日夜的打磨后，接受了中国造景师联盟发起人付岩松先生、三料世界造景大赛冠军何翌先生与中国水草大师赛总冠军孙家辉先生的严苛检验。

付岩松先生作为中国造景师联盟发起人，对当贝鱼缸2S Ultra 的这段评价，精准捕捉了新品的核心优势：既能满足新手用户对便捷性的需求，又兼顾了资深玩家对个性化、可玩性的追求。特别是“可叠高滴流盒”和“双盖板设计”，这些细节的创新，正是当贝在倾听用户声音后，针对过滤效率和日常维护痛点给出的解决方案。

而何翌先生，这位三料世界造景大赛冠军，则从另一个角度肯定了当贝鱼缸2S Ultra 的价值。 “新手轻松，高手好玩”的评价，无疑是对智能鱼缸最高境界的褒奖。何翌先生特别提到的“可拓展的过滤设计”与“识别率超高的 AI 智能喂养”，再次印证了当贝在智能化和专业化方面的深度融合。AI 智能喂养的精准性，将大大降低新手养鱼的门槛，同时为资深玩家提供更精细化的管理工具。

孙家辉先生

作为中国顶级造景师，对当贝智能鱼缸2S Ultra 的

评价，从“好玩”和“强大”两个维度，深入剖析了当贝2S Ultra 在可玩性与硬核性能上的双重突破。他特别强调的

可加高滴流盒

、

可DIY的S型水道

、

自由开合双盖

以及

APP控制拓展坞

，无疑为资深玩家提供了前所未有的自由度和创造空间。而

真正的干湿分离

、

超大的过滤仓

和

专业的灯光光谱

，则从根本上保障了水体生态的健康与稳定，展现了产品强大的基础性能。

三位大师的联袂推荐，不仅是对当贝鱼缸2S Ultra 产品力的肯定，也是对当贝“听见每一种需求，打磨每一处细节”理念的最好诠释。这不仅仅是一次简单的产品升级，更是当贝为所有热爱水族生活的用户，交上的一份充满诚意的答卷。久候不负，热爱不止。4月20日，让我们共同期待这款集专业认可与用户体验于一身的智能鱼缸，在市场上的精彩表现!