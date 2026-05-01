2023年的WWDC23上，苹果拿出了革命性的空间计算设备― Vision Pro，旨在将数字内容与物理空间无缝融合。它可以创造出一个空间环境，这个环境将排除外界干扰，让用户可以沉浸于自己的世界。搭载了一系列先进的摄像头和传感器，定制的microOLED显示器为每只眼睛提供23MP像素，运行专为空间计算打造的visionOS系统。它还在2025年迎来了更新，采用全新双圈编织头带，首发搭载苹果M5芯片，优化了性能和体验。尽管有着对未来交互的美好畅想，也承载着苹果不小的期待，但这款设备似乎将要迎来一个并不理想的结果。

Vision Pro因其高昂的价格，以及因为重量导致的不舒适佩戴体验而受到批评。该设备重超过1kg，即使苹果增加了更舒适的双针织带以重新分配重量，长时间佩戴仍然困难，显然大多数人并不想戴着这样一台设备去工作或观看视频。M5芯片增加了120Hz刷新率、10%更多的渲染像素和大约30分钟的电池寿命，但价格仍然保持在3499美元，而且最终没有卖得很好。自推出以来它的销量仅为600000台，而且内部消息人士表示，苹果收到的退货比例异常高，远超任何其它苹果产品。

据外媒称，苹果已经停止了Vision Pro的开发，并将硬件团队重新分配到其他部门。这一举措是在去年取消了更实惠的“Vision Air”项目之后进行的。值得注意的是，Vision Pro负责人Mike Rockwell将重点转向了领导Siri团队。而即将上任的首席执行官约翰・特纳对Vision Pro并非是坚定的支持者，此前他曾参与MacBook、iPad、AirPods等设备的开发，都是一些面向大众市场而非小众的实验性硬件为主的产品，所以他相较于库克更加倾向于设定一个更实际的发展方向。

当然，Vision Pro目前可能只是画了一个“逗号”而非“句号”，如果苹果在未来找到一种更便宜、更舒适的头戴设备的制造方法，Vision Pro系列可能会被重新启动，但目前，公司没有推出新型号的计划。苹果尚未停产Vision Pro，也并非正式放弃Vision Pro的计划，M5型号仍在继续销售。值得一提的是，苹果正在开发智能眼镜，这些眼镜将最终整合增强现实功能，但第一版将类似于带有AI但没有内置显示屏的Ray-Ban Meta智能眼镜。