今日，万众期待的当贝智能鱼缸2S Ultra正式开售!在经过数日的预热后，终于揭开了其神秘面纱，正式面向全球鱼友。

当贝智能鱼缸2S Ultra 的核心竞争力，在于其全面越级的旗舰配置和对用户痛点的精准洞察。从官方今日发布的“一图看懂”海报中，我们可以清晰地看到其五大硬核升级。

AI 喂养超省心

行业首创的 AI 识鱼 2.0 系统，识别准确率高达 98%，能够智能生成科学喂养方案，让新手也能轻松养出好状态。结合智能控温、自动喂食和水质监测，实现了全链路的智能托管，让养鱼变得前所未有的省心。

双盖专利设计超好用

创新的双盖板结构，解决了传统鱼缸开盖灯灭惊鱼的问题，同时支持多种通风散热模式，适配各类养殖需求。可扩展的滴流盒设计，更是为资深玩家预留了无限的 DIY改造空间，兼顾了便捷性与可玩性。

四大精准过滤超强大

其搭载的四重净化系统，涵盖物理拦截、矿化精滤、UV杀菌和生化培菌，构建了强大的水质保障体系。6500ml 超大滤仓容量，是普通鱼缸的2倍，培菌效率显著提升，并支持自定义叠加滤材，满足高阶玩家对水质的极致追求。

全色域生态灯超好看

配备45颗专业级灯珠，水草照度提升140%，Ra≥90高显色指数让珊瑚显色更真实，鱼儿色彩更鲜艳。10种预设灯光模式，一键切换不同场景，为水下世界带来无与伦比的视觉盛宴。

旗舰配置超级强

双水泵静音设计将运行噪音降至 25dB，带来极致安静的养鱼环境。91.5%高透光率超白玻璃，提供晶莹剔透的观赏体验。防堵喂食器设计，确保精准投喂不浪费，每一个细节都体现了当贝对用户体验的极致追求。

当贝智能鱼缸2S Ultra它不仅仅是一台鱼缸，更是一台集科技、美学与实用性于一体的智能水族解决方案，一台缸，满足你对水族生活的所有想象。即日起，用户可在京东、天猫、抖音、拼多多官方旗舰店等平台选购，共同开启智能养鱼的新篇章!