在2026年4月20日的华为Pura系列及全场景新品发布会上，华为WATCH FIT 5系列正式亮相，推出标准版与Pro版两款新品，起售价分别为1099元与2099元，叠加国补优惠后为935与1785元。该系列轻薄设计、多彩美学、创新健康运动功能于一身，更是年轻人悦享生活、绽放自我的个性宣言，致力成为每位都市青年的“潮流搭子”，也是适合学生党的高质价比智能手表。

其中，华为WATCH FIT 5主打“轻薄多彩、日常实用”，精准匹配年轻群体对时尚穿搭与基础健康管理的需求;Pro版则聚焦“越级体验、专业进阶”，不仅在材质工艺、运动场景覆盖上向GT系列看齐，搭载ECG心电分析、血糖风险评估等高端健康功能，满足对健康有更高要求的用户。

回顾FIT系列发展历程，其凭借时尚设计、全面功能与华为生态深度联动，积累了优秀的市场口碑与庞大用户基础。此次华为WATCH FIT 5系列不仅是产品迭代，更是华为对年轻用户智能穿戴需求的深度回应，致力于融入多元生活场景，成为真正懂生活、能陪伴的潮流科技单品。

颜值工艺全面革新，方寸之间尽显潮范

对于追求“颜值即正义”的年轻人来说，智能手表是诠释个性与品味的腕上符号，华为WATCH FIT 5系列以标志性方形大屏、极窄边框与越级材质工艺，直面日常佩戴痛点，重塑腕上美学。

色彩是它态度语言。华为WATCH FIT 5拥有韵律黑、悦动白、风信紫、向新绿、光织银五款活力配色，轻松适配日常通勤、个性出街等多种风格;Pro版则推出丹霞橙、雅丹黑、冰川白三款潮酷配色，从街头潮流到商务休闲，皆可从容驾驭。搭配整机仅27g重、9.5mm薄的极致轻薄机身，佩戴几乎无感，办公、运动、睡眠皆舒适自在。

工艺方面，华为WATCH FIT 5 Pro以蓝宝石玻璃表盘与钛合金表圈构建抗刮防线，7系航空铝机身轻盈强韧，从容应对日常磕碰;表圈采用填油工艺，从细节处提升了整体的视觉层次与精致度;并首次引入了穿戴领域的航天级纳米瓷金属工艺，在冰川白配色上实现了如陶瓷般温润的触感与超越传统的硬度和耐磨性，历久弥新。标准版光织银款则采用100%再生铝合金表壳与再生玻纤底壳，将环保理念转化为独特质感，诠释可持续的高级。

屏幕体验同步跃升。华为WATCH FIT 5 Pro配备1.92英寸60Hz LTPO柔性屏，采用1.8mm超窄四等边设计，屏占比高达83%，成为FIT系列史上屏占比最高的手表，在日常使用中带来更开阔、更沉浸的视觉体验。屏幕峰值亮度至高可达3000nits，即使在耀眼的正午阳光下，屏幕画面依然能清晰呈现，配合丰富多元的专属、DIY及系列化表盘，轻松应对从日常通勤到户外运动的多重场景，真正诠释“潮流大方屏，FIT好吸睛”。

从微运动到进阶户外，全程专业相伴

针对久坐忙碌、缺乏运动时间的都市人群，华为WATCH FIT 5系列业界首发微运动功能。这一创新功能覆盖10+身体部位，每个动作只需30秒，如“嘴部开合”、“站姿侧抬腿”等，搭配萌趣熊猫表盘，在工位、书房等碎片场景中也能轻松跟练，助你无压力养成活动习惯。

对于热爱户外与专项运动的用户，华为WATCH FIT 5系列搭载升级的向日葵定位系统与高精度32G IMU传感器，提供更快更准的定位与更灵敏的动作识别，城市跑步、骑行都能获得精准轨迹与数据反馈;内置100+种运动模式及智能陪练体系，如同随身教练，通过与第三方App深度协同，还能对羽毛球、网球等球类运动进行专业动作分析。华为WATCH FIT 5 Pro更支持越野跑、高尔夫、40米自由潜等进阶功能，为户外探险与专业爱好者提供提供可靠的数据支撑与安全守护。从工位微运动到户外探险，华为WATCH FIT 5系列都能全程陪伴，真正做到怎么动，都FIT!

写在最后

华为已连续六年稳居中国智能穿戴市场榜首，WATCH FIT系列凭借均衡体验赢得广泛用户口碑，华为WATCH FIT 5系列的发布，将推动智能方表从“功能堆砌”向“场景化体验”升级，进一步巩固了华为在年轻市场的技术领导者地位。

在约2000元价位段，华为WATCH FIT 5系列实现了“质价比终结者”的越级体验：运动健康能力对齐旗舰，无缝融入鸿蒙智慧生态，并拥有持久续航保障。目前新品已正式发布，感兴趣的用户可关注华为官方商城、授权电商平台及线下门店的开售信息，第一时间将这款“业界最强智能方表”纳入腕间。