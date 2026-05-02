最近，彭博社记者马克・古尔曼转发自己去年10月的信息表示，“一年前，苹果解散了Vision产品团队”，并且将该团队拆分为软件工程和硬件工程两个部门。苹果将软件团队的大部分成员调往Siri团队，而硬件团队则加入正在加速研发的智能眼镜项目。

值得一提的是，Vision Pro负责人迈克・罗克韦尔(Mike Rockwell)自2025年3月以来就一直领导着Siri团队。而这位负责人也正在考虑在明年或更早的时候离开苹果或转为顾问，原因包括对新上司克雷格・费德里吉(Craig Federighi)的顾虑，当然他也希望拥有比目前更大的职责范围。

即便升级到M5芯片，更新的Apple Vision Pro在2026年春季交出的答卷依然显得异常惨淡。

市场调研机构IDC给到的数据显示，2025年第四季度(包含圣诞假期)，Apple Vision Pro出货量仅为4.5万台，较上一代同期及市场预期出现断崖式下跌。

另据Canalys的数据，截至2026年初，Vision Pro的全球累计销量(Lifetime Units)估算在47.5万至60万台之间。其中2025年全年的销量较2024年下滑约78%。

这款被苹果寄予厚望、试图重新定义“空间计算”的设备，在上市后的首个季度不仅未能掀起预想中的消费热潮，出货量反而较初代产品同期遭受断崖式下跌。这种冷遇直接传递到了生产端，供应链内部已经传出紧急削减下半年订单的消息，甚至连一向坚挺的保值率也在二手市场出现了崩塌。

尽管这一代产品在硬件上对前代进行了针对性改进――更轻盈的机身、单眼8K的超清显示、全3D神经网络渲染，以及那颗能实时处理海量空间数据的M5芯片，但在商业逻辑层面，它正无可置疑地滑向失利深渊。

这种剧烈反差本质上是苹果“硬件激进主义”在现实需求面前又一次碰得头破血流。长期以来，以苹果为代表的科技巨头们几乎要形成一种路径依赖：只要算力足够强大，延迟低到肉眼无法察觉，用户自然会为那张昂贵的入场券买单。

然而，M5芯片所具备的恐怖算力在依然贫瘠的软件生态面前更像是“巧妇难为无米之炊”。当用户戴上这款“人类工业设计的巅峰之作”，却发现最核心的操作依然是平铺几个网页窗口，或是重复那些三年前就已看腻的沉浸式demo时，新鲜感退潮后的反噬是极其致命的。直到今天，在空间计算这个大命题下，即便是算力膨胀也没能催生出杀手级的应用/交互场景，它解决不了“用户每天要花几小时戴着这个头盔”的灵魂拷问。

更深层的问题在于，这种失利折射出一种苹果式的傲慢。苹果试图通过堆砌硬件参数来维持其高端生产力工具的定位，却忽略了边际效应递减的现实――对于95%的潜在用户而言，M5芯片带来的渲染精度提升远没有把价格打下来或者把续航提上去来得实在。

眼下Vision Pro不仅没能打破人与人之间的物理隔阂，反而因为过于追求完美的个人沉浸感，进一步放大了佩戴者在现实空间里的突兀与孤立。如果不能从这种“算力至上”的思维陷阱中跳出来，转而通过轻量化、平价化以及深挖社交逻辑来重塑产品，那么强如M5也可能只会成为空间计算进程中一个昂贵但又错误的注脚――或许，苹果正在研发的智能眼镜会是一场技术路线上的“拨乱反正”。