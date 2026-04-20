2026年4月20日，华为正式发布华为WATCH Buds 2，作为华为手表耳机二合一的迭代升级，其延续了可开盖二合一形态，同时在佩戴体验、音频质量和健康功能上实现多合一的全新体验。

如果你总是在出门前忘了拿耳机，又或早已受够了单只耳机、耳机盒的“神秘失踪”，那这款产品就是你的理想解决方案。

全新形态，一“部”到位

真正的便捷，往往源于“少一件”的智慧。华为WATCH Buds 2采用手表耳机二合一形态，将真无线耳机完美集成于手表机身内，无论是出差、通勤还是运动，你都不再需要为手表、耳机和充电线分别操心，抬手看时间，开盖取耳机，所有功能集于一体。

你是否觉得传统智能手表戴久了手腕有负担？华为WATCH Buds 2采用航天级钛合金表体，相比上一代轻12克，搭配亲肤素皮氟胶复合表带，实现全天无感佩戴了，表面超硬纳米镀膜使耐磨性提升200%，从容应对各种场景;耳机采用八角圆柱形设计，单只仅重约4克，轻得能让你忘记它的存在，支持左右耳自适应识别，舒适又稳固。

不止如此，华为WATCH Buds 2的弹盖磁吸结构通过 10 万次开合耐久测试，长期使用依旧可靠，独特的360°磁吸回盒设计，让耳机用完随手一放即可精准归位充电，彻底告别“耳机失踪”的焦虑。

开盖即用，腕上全能音频体验

通话时背景嘈杂对方听不清、沉浸听歌时总被环境噪音打扰、想切首歌还得在手机或耳机上摸索半天……这些令人不快的碎片体验，正在被华为WATCH Buds 2 彻底解决。

华为WATCH Buds 2耳内外双麦克风、骨传导传感器与DNN通话降噪算法，即便你穿行于机场大厅、车站或喧闹街头，耳机也能精准拾取你说话的声音，并大幅过滤环境噪音，重要来电时，再也不用着急寻找安静的角落;耳机内置全频段微平板单元与混合主动降噪技术，能有效抵消交通工具的低频轰鸣与公共场所的环境杂音，配合三重实时听感优化，无论音乐细节还是人声对话，都能以纯净饱满的质感呈现，让你随时沉浸。

另得益于广域耳廓触控技术，轻轻双击耳旁区域即可接听电话、播放暂停，三击则可切换降噪模式，在骑行、步行甚至手提重物时，这个设计堪称“效率神器”;更便捷的是，你可以在手表屏幕上查看耳机电量、管理来电，甚至让手表寻找误放的耳机，实现真正的腕上音频自主。

简而言之，华为WATCH Buds 2让音频体验回归本质：该清晰时清晰，该沉浸时沉浸，而这一切操控，皆在抬手之间自然完成。

健康管理，更多更全面

现代人对健康的关注，正从“年度体检”转向“日常监测”，华为WATCH Buds 2正是你腕间一位智慧的健康伙伴，它不仅持续监测，更提供覆盖昼夜、身心、动静的全维健康洞察。

华为WATCH Buds 2搭载全面健康管理功能。支持的健康摘要功能，可整合运动、情绪、心脏、睡眠数据，提供综合健康分析与个性化建议。产品支持心率监测(含心率变异性 HRV)、血氧饱和度监测、睡眠监测、睡眠呼吸中断检测、情绪健康管理、呼吸训练等功能，支持脉搏波心律失常分析，可参与高血糖风险评估研究、心脏健康研究;同时支持近百种运动模式，搭载 AI 运动解读功能，为用户提供全维度健康与运动支持。

HarmonyOS 6.0加持，尽享全场景智慧生活

华为WATCH Buds 2搭载的HarmonyOS 6.0，不仅能与华为手机、平板、电脑等设备深度协同，还广泛兼容安卓与 iOS 系统，无论你身处何种设备生态，都能尽享全场景智慧生活。

在鸿蒙生态下，你的手表与耳机能与手机、平板、电脑智能协同，正在手表听音乐，拿起手机看视频时，耳机可以自动流转;在电脑前会议，起身接听手机来电，耳机也能无缝切换。通勤、购物、回家，不必手忙脚乱，华为WATCH Buds 2内置全功能NFC，进出闸机、刷门回家、便利店结账，都只需轻轻一抬手，手机安心放在包里。更为人性化的是，即便你使用的是安卓或iOS设备，华为WATCH Buds 2的核心智慧体验依然可提供稳定流畅的连接体验。

写在最后

总而言之，华为WATCH Buds 2作为华为2026年唯一的二合一智能穿戴旗舰，不仅仅是一款产品，更是一个面向多元场景的“高效生活解决方案”：它为追求效率与形象的商务精英，解锁腕上通话自由与一站式整合体验;为渴望轻装出行的差旅通勤族，以“一表两用”实现终极减负;为关注健康的运动爱好者，提供全天候的健康闭环管理与随行伴侣。

如果你正在寻找一款能同时满足高端质感、便携实用与全能体验的智能穿戴设备，那么华为WATCH Buds 2，正是当下最值得你立刻拥有的智慧之选。