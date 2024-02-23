华为PixLab V1畅打版打印机23日抢先开售 京东先人一步全球首发

2月23日，华为PixLab V1畅打版彩色连供喷墨多功能打印一体机新品在京东全球首发并开启预售。除了让京东用户“先人一步”尝新机外，京东还带来直降200元优惠福利，新机首发价1099元，有打印机需求的用户可以先人一步上手体验。

近年来，打印机已经走入千家万户，为家庭用户带来更快捷的打印体验。华为PixLab V1畅打版打印机，依托HarmonyOS智慧赋能，为消费者带来极简易用的打印体验，能与平板、PC等终端设备进行互联，支持靠近配网、一碰打印等便捷功能，一拉一拽，就能开启超级打印模式，步骤简单，打破打印机连接操作的刻板印象，老人小朋友也可实现轻松畅打。

而今，消费者习惯将照片、文档、备忘录等内容存于手机中，华为PixLab V1畅打版打印机的触控面板带有Huawei Share感应区，手机打印轻轻一碰就能完成。更值得一提的是，华为PixLab V1畅打版打印机还拥有原色打印引擎，通过3D Lut色彩还原和自研的孔径分级与色温跟随方案，有效解决喷头孔径差异带来的偏色问题，实现自然色彩真实还原，手机里的照片轻松打印，打印品质不输专业打印店。

错题、试卷是孩子学习过程中常常需要重复练习的内容。华为PixLab V1畅打版打印机推出全新“字迹擦除”功能，只要扫描试卷，就能一键清除手写字迹和批改痕迹，还原一张空白试卷，让孩子错题重做更方便，学习更高效。还有折纸、涂色卡、纸模等丰富内容，能为孩子创造更多打印乐趣。此外，一键双面打印功能省时省力省纸张，打印、复印、扫描三合一，消费者各种文件处理需求都能轻松满足。

不只是打印操作简单，华为PixLab V1畅打版的墨盒更换也更轻松，只需轻轻按压就能随即弹出，整取整换，方便不脏手。打印机自带的一套四色华为臻彩墨水，可实现7500页黑白或4000页彩色文档输出，一分钱起印，性价比超高。喷头采用三重防堵设计，还有智能冲洗模式，能随时保持打印机的高效打印。

作为全球数码尖货聚集地，京东一直是各大品牌新品发布的首选渠道，借助于京东“先人一步”计划，京东全球首发华为打印机新品，同时以更优惠的价格和极致的服务，让京东用户先人一步解锁打印机新品。锁定2月23日晚8点，逛京东“先人一步”把新品打印机带回家吧!