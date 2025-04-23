售价39900元 松延动力人形智能机器人N2先人一步上线京东

火遍全网的北京亦庄马拉松人形智能机器人参赛选手引发广泛热议，其中荣获亚军的“小孩哥”机器人：松延动力人形智能机器人N2备受关注，为满足消费者更快到手前沿人形智能机器人新品的消费需求，4月23日，京东先人一步上线松延动力人形智能机器人N2，这款马拉松“运动健将”在京东售价为39900元，目前已现货开售，想抢先入手的消费者现在即可在京东下单。

得益于自研运动控制算法，松延动力人形智能机器人N2可适应多种复杂地形，且设备开放多种控制接口，能满足不同场景的二次开发需求，这也是该款马拉松机器人能在赛场上呈现优异成绩的重要因素之一。具体到产品功能方面，这款机器人具备小体量、高爆发力的特点，机身高度1.2m，总重量30kg。轻巧仿生的紧凑型结构设计和18个高性能关节，支持机器人在室内外多种地形环境中实现行走、奔跑、后空翻、舞蹈、单脚跳等动作。

除基本功能之外，松延动力人形智能机器人N2还支持大模型语音交互、语音控制指令、自主避障、动态抗干扰等效果，为消费者提供“开箱即用”的科技新品体验。在实际使用过程中，机器人还能满足科研教育、导览接待、文旅展示、陪伴娱乐等多个场景下的快速二次开发需求。

具体到产品参数方面，松延动力人形智能机器人N2最大关节扭矩≥150N・m，单腿自由度为5 DoF，单臂自由度为4 DoF，AI性能可达40 TOPS。基于上述硬核参数，松延动力人形智能机器人N2也将为用户带来更多令人惊叹的智能表现。其它方面，机器人还配备了48V/7Ah快拆电池，及USB、网线、HDMI、TypeC等多种接口，在续航表现出色的基础上满足用户不同场景下的使用需求。

综上所述，松延动力人形智能机器人N2在多个领域及场景中都具备极高的实用价值，想要先人一步入手的消费者现在即可打开京东搜“具身智能机器人”进入活动会场入手现货，让“马拉松运动健将”更快走入工作和生活中。除松延动力人形智能机器人N2外，会场中还有多款智能机器人等你来探索!