华为擎云参展2025中国卫生信息技术大会，助力医疗健康行业提质增效

2025年7月18-20日，2025(19th) 中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会在河南省郑州市举办。华为擎云作为行业领先的商用终端及解决方案提供商，携擎云智慧医疗解决方案、自主创新终端亮相展会，向与会者展示了华为擎云在健康管理领域的创新技术与成果。

随着全民健康意识的增强和生活水平的提高，大众对于健康管理、医疗健康服务的需求日益增长，同时也对服务的专业性、便捷度提出了更高的要求。但是，当前传统医疗和健康管理行业依然存在诊后管理断裂、基层医疗资源分配不均、院内管理效率不佳等痛点。

华为擎云敏锐洞察需求，深度布局健康管理行业，携手合作伙伴结合端云协同能力底座，打造出了擎云智慧医疗解决方案，涵盖诊后疾病管理、基层健康管理、院内健康管理等核心场景，致力用创新科技为健康管理高质量发展提供助力。

在长期慢性疾病的管理过程中，患者的治疗依从性至关重要。华为擎云与合作伙伴携手打造的擎云智慧医疗-诊后疾病管理方案，通过与医院共建诊后疾病管理中心，以“特需医疗服务”的方式提供诊后疾病管理服务。

患者佩戴华为擎穿戴设备后，系统能够实时获取健康监测数据，还能智能识别异常事件及时提醒患者，并提供针对性指导，严重情况下还会自动通知医生进行干预。这一方案不仅显著提升了患者健康行为的依从性，改善了疾病预后效果，同时有助于健康服务机构构建宝贵的数据资产。

基层医疗资源仍相对匮乏，医疗服务水平参差不齐，群众就医存在诸多不便。‏华为擎云携手合作伙伴推出擎云智慧医疗-基层健康管理方案，可为‏服务机构搭建高依从性的健康管理预警系统，医生通过华为定制平板管理端，能轻松为患者建立健康档案，并根据监测数据提供个性化的健康管理方案和数字化随访服务，患者则佩戴智能手表或手环持续监测体征，日常监测数据会同步到健管系统;与此同时，该系统还打通了上下级医疗机构的转诊绿色通道，实现了对医生、患者和设备的可视化管理。如此一来，既可有效解决医患之间的诊疗难题，还能提升患者服务满意度与基层医疗工作效率。

‏针对住院患者管理难题，华为擎云携手合作伙伴还推出了擎云智慧医疗-院内健康管理‏，通过华为商用穿戴设备、AP设备与后端健康管理平台的联动，提供创新医患交互模式。系统通过多维度数据远程实时检测，结合智能定位管理让患者信息传递更高效，病区分组管理更便捷，紧急事件也能一键上报，同时，院方也可以精准了解患者健康状态，建立信息化档案，为患者提供针对性个性化医疗方案。

除此之外，大会期间华为擎云还展示了品类丰富的自主创新终端。华为擎云自主创新终端涵盖笔记本、台式机、平板、显示器、打印机等多个品类，以高性能旗舰商务本华为擎云 L420x举例，其拥有软硬协同优化体验、全金属轻薄机身、超高清护眼屏，以及Wi-Fi无线性能五星认证，同时，还是行业首个通过“信息安全增强级”认证的自主创新笔记本，能充分保障医疗行业信息安全，带来便携高效的生产力体验。

数字健康管理是未来发展的重要方向，而华为已在运动健康技术方面深耕了十余年，凭借深厚的市场积累、扎实的技术储备、透彻的行业洞察，一次次站在了健康管理行业变革的前沿。

华为擎云与合作伙伴携手打造的擎云智慧医疗解决方案，以商用穿戴设备为核心载体赋能健康管理，打通诊前、诊中、诊后全链路，推动医疗服务向更高效、更贴心、更智慧的方向迈进;而全链路的管理则打破传统医疗“重治疗轻管理、院内院外割裂”的局限，推动医疗服务模式从“被动救治”向“主动预防”“阶段性服务”向“全周期关怀”转型，这恰好也与《健康中国2030规划纲要》中“预防为主 防治结合”与 “构建全生命周期健康服务体系”的目标相呼应。

与此同时，华为擎云凭借对健康产业趋势洞察，通过技术赋能与场景深耕，持续全方位助力医疗健康行业提质增效，加速数字化转型，让智慧医疗成果惠及更多群体。

展望未来，华为挚云还将持续聚焦健康领域，以科技赋能健康管理，为推动中国医疗健康事业的进步贡献更多智慧与力量。