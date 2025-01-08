CES 2025|闪极发布海外子品牌loomos并推出loomos AI眼镜

一年一度的CES在美国拉斯维加斯拉开帷幕，作为近两年AI硬件领域的非常热门的一个品类，AI眼镜也成为了这届展会上非常值得关注的一个领域，不少厂商都将带来它们的新品。作为国内最早量产发布AI眼镜的品牌，闪极也在本届CES上发布了旗下面向海外市场的高端子品牌loomos及loomos AI眼镜。

在硬件配置、特色功能等方面，loomos AI眼镜基本与国内版闪极AI「拍拍镜」相同的配置，支持以4K照片和1080P视频捕捉精彩瞬间，享受用于音乐和通话的开放式高保真音频沉浸体验。不同于国内版搭载的是科大讯飞、云天励飞、通义千问等大模型，loomos AI 眼镜将从由GPT-4o驱动的语音助手获得即时帮助，如文字翻译、物品识别、记忆车位、信息检索等。loomos AI眼镜将于1月21日左右登陆 Kickstarter平台开启众筹。

据了解，国内版闪极AI「拍拍镜」于去年12月19日发布，在索尼半导体、AAC 瑞声科技、LOHO、云天励飞等各领域标杆厂商的深度协同下，带来了好看、好戴、好用、超值等特性，取得了24小时全渠道预订超5万台的出色成绩，成为该领域的一匹“黑马”。

在设计和佩戴方面，闪极 AI「拍拍镜」通过与眼镜行业领军品牌 LOHO 进行联名外观设计，采用了经典黑框的造型，并引入弹簧镜腿、无感气垫鼻托等人性化设计，做到舒适不压脸、不压鼻梁。整机的重量约为50g，并创新采取了电池后置设计，将2块电池放置在了镜腿部位，有效缓解鼻梁承重压力，用户的体感重量仅30g左右。并且还提供多款时尚磁吸墨镜镜片，并赠送可遮挡摄像头的磁吸前框，响应用户全天候全场景的佩戴需求。它内置3块电池，总容量达450mAh，并且采用了更美观、便捷的Pogo-Pin磁吸式接口，支持边充边戴。

它搭载了索尼旗舰级1600万像素摄像头，首次在AI眼镜端实现1600万全分辨率照片画质、1600万像素摄像头低功耗视频防抖、123°超广角精准模拟人眼视角等功能，满足用户的日常拍摄需求。

核心配置上，它搭载紫光展锐W517芯片，并采用高速2GB RAM+32GB ROM存储组合，4 核CPU，主频高至2.0，具备高性能、低功耗的独特优势。基于该芯片平台，闪极还创新推出旗下自研AI眼镜平台架构――影瞳1.0，支持全天候佩戴、无限持久续航、独立手机使用、可拓展升级等一系列服务。

声学方面，产品搭载了瑞声超线性Hi-Fi扬声器，扬声器体积远超旗舰级TWS耳机，并且联合AAC金耳朵团队进行了大师级调教，深度还原全频段Hi-Fi级好声音。同时该扬声器还支持双DSP独立功放，可提供高保真双声道立体声，结合低频增强和动态EQ双重AI算法，实现远超同类产品的音频播放效果。

软件和AI方面，闪极A1搭载闪极自研全球首款AI记忆系统――Loomo OS(中文名：录眸)。该系统融入AI云盘、AI闪记、Agent Store、云端AI中心、数据安全系统、Hi闪极等丰富服务，可实现对用户的录音、文字和图像等多模态数据的高效记录、快速存储和多端同步。

2025年有望成为AI眼镜元年。根据wellsennXR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。从今年的CES展会来看，目前AI眼镜这一赛道正在有诸多“选手”加入，竞争将变得愈加激烈。作为国内较早入局并实现量产发布的AI眼镜品牌，闪极具有一定的先发优势，目前也正在迅速向海外市场发力，积极的进行产业布局，在今年即将到来的“百镜大战”中，它会取得怎样的成绩呢？让我们拭目以待。