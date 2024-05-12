高速机甲战士！ELEGOO爱乐酷Saturn 4 Ultra土星光固化3D打印机评测

随着技术进步和成本降低，3D打印机越来越普及，普通消费者也能用它来打造各种物品。光固化是3D打印机的一种类型，通过紫外线照射来固化树脂材料，逐层构建出三维物体，不过光固化的一个痛点是打印速度相对较慢。ELEGOO爱乐酷有一款产品――Saturn 4 Ultra土星光固化3D打印机，层打印时间只要5.5秒，打印速度最高峰值可达到150mm/h，大大降低了打印所需的时间。最近我们进行了评测，下面来深入了解下。



ELEGOO爱乐酷Saturn 4 Ultra土星光固化3D打印机

性能参数上，ELEGOO爱乐酷土星4U采用MSLA立体光刻技术，光源为COB+菲涅尔透镜，采用ltps制程工艺10英寸12K单色液晶屏，达到11520x5120超高分辨率，500:1对比度。它的打印尺寸达到218.88x122.88x220mm，可满足大尺寸的打印需求。

外观设计：机甲风格

ELEGOO爱乐酷土星4U外观采用机甲风格设计，三菱线的设计棱角分明锋芒毕露，外形酷炫。



正面

机身采用上翻盖设计，稍微一抬就能把盖子往上翻开，如同掀开了头盔面罩的机甲。盖子为半透明茶色，能隐约看到内部的情况。



上翻盖式设计

ELEGOO爱乐酷土星4U采用高精密一体式T型丝杆+双线性导轨设计，运行速度快。Z轴精度为0.02mm，运行精准稳定。采用力学传感器，搭载自动智能调平功能，无需手动调试，开箱即可使用。



品牌LOGO

料槽采用双倒料口设计，倒料方便。料槽锁可更换，不怕树脂堵塞。配件里还有接料盘，可防止树脂滴落弄脏周围。



料槽



高精密一体式T型丝杆+双线性导轨设计

土星4U内置AI智能摄像头，可实时智能检测，精准识别模型掉底和翘边风险，并进行提醒。通过赤兔切片软件，用户可实时观察打印情况，并开启延时摄影功能，记录打印过程。



AI摄像头

ELEGOO爱乐酷土星4U机身尺寸：327.4mm(L)*329.2mm(W)*548mm(H)，占用面积不大。



侧面

机身右侧是一排接口：WIFI天线、USB2.0、开关、电源。USB接口可插入U盘，打印U盘内的模型文件。



侧面接口：WIFI天线、USB2.0、开关、电源

土星4U还支持WiFi集群打印功能，兼容2.4G和5G的WIFI网络，不用插USB也可以传输文件，可多台打印机同时打印。



背面

机身背面有扩展口及基本参数标签。



背面参数标签

丰富的配件

ELEGOO爱乐酷土星4U搭载丰富的配件。开箱可看到使用指南、常见问题、Toolkit工具包、电源线、接料盘。



主要配件

Toolkit工具包里有口罩、手套、纸漏斗、备用螺丝、电源适配器、铲刀、U盘、WIFI天线等。



Toolkit盒里的配件



接料盘

打印的树脂我们采用了ELEGOO爱乐酷的原厂树脂，1kg容量，一蓝紫色一灰色。



ELEGOO爱乐酷原厂树脂

UI界面

ELEGOO爱乐酷土星4U机身正面有一块4英寸的高清IPS触控电容屏，触控灵敏，UI界面简单易懂，具有多种功能，操作流畅。



屏幕显示菜单

系统提供基本设置、打印信息、设备信息、屏幕曝光、料槽清理等等丰富功能。

系统在开机后会进行自检，检查LCD屏幕连接状态、电机状态、力学传感器等。打印过程中会显示模型相关信息。



设备自检，打印信息

系统具有智能检测系统，可以检测树脂不足等异常，有智能预警，增加打印成功概率。还有温度保护、断电续打、快慢速切换等功能。

切片软件

ELEGOO爱乐酷土星4U配件U盘里带有CHITUBOX切片软件以及测试模型，在电脑上安装好切片软件之后，拖入模型，设置参数，发送到打印机就可以开始打印了。



切片软件界面

CHITUBOX软件里，我们可以对模型进行移动、旋转、缩放等调整，然后将模型切片，镂空、添加支撑。



添加支撑

切片好后，文件传输给打印机，传输方式可以选择网络传输或U盘。



连接打印机

打印时软件会显示时间进度、消耗树脂量等信息。



开始打印模型

我们可以打开摄像头，查看实时打印情况。摄像头会进行延时摄影，为我们记录下打印过程。



打开摄像头观察打印情况

打印体验，模型展示

打印完成后掀开盖板，可看到模型倒立附着在打印平台底板上。



打印完成

ELEGOO爱乐酷土星4U打印平台底部的构建板采用镭雕工艺，能增加模型的附着力，在打印完成后也能方便地铲下模型。



模型稳固地附着在打印平台上

棋子模型Rook，高度66.3mm，打印消耗树脂22.419克，用时2小时18分32秒，速度挺快。



打印耗时

评测期间我们打印成功了3个模型：



尝试打印成功的3个模型（尚未打磨掉支撑点）

棋子Rook是个战士模型，头生双角，身披盔甲，身上有各种尖刺。土星4U打印出来的模型很好地还原展现了原始3D文件上的细节，头部面目清晰，肩甲穿刺细腻圆润。



面部细节，肩甲细节

ELEGOO爱乐酷土星4U采用MSLA立体光刻技术，光源为COB+菲涅尔透镜，XY轴分辨率19*24um，Z轴精度0.02mm，打印层厚可达0.01-0.2mm，精度相当高。采用ltps制程工艺10英寸12K单色液晶屏，达到11520x5120超高分辨率，500:1对比度，屏幕一致性高，性能强劲，透过率达到6%，从而使打印模型清晰细腻。



角和肩甲的尖锐

歼星舰模型，打印层数2900层，消耗树脂48.978克，实际打印时间4小时52分5秒。



星战模型：猎兵级歼星舰

打印出来的模型，表面线条清晰、笔直。侧面的镂空部分，同样细节清晰分明。



中间的镂空部分



机身背部的机炮

我们还另外下载了其它模型，打印出了一只中空的小猫，出来效果圆润而可爱。

体验总结

打印完取下模型之后，我们还使用另外准备的紫外线灯，照射了模型几分钟，将刚打好还有点柔软的模型进行二次固化处理，使模型更坚固。在打印和照射的过程中，都要保证通风和相应的防护手段，防止光固化过程中的异味积聚。

打印过程中我们也曾出现失败，通过调整参数、模型角度、增加支撑等方法，可摸索出成功路径。

除了打印手办模型外，以其打印精度和速度，爱乐酷土星4U还可用于家居设计、珠宝、艺术品等多种领域，使用用途广泛。

ELEGOO爱乐酷Saturn 4 Ultra土星光固化3D打印机的使用还算简单，笔者作为初次接触者，了解后尝试一次即可打印出模型来。土星4U的打印速度也比较快，文中这三个模型都只花费了两三个小时就了打印出来。总的来说，ELEGOO爱乐酷土星4U以其出色的性能、易用性和智能化设计，为3D打印爱好者带来了不错的打印体验。