¸üÇá¸üÐ¡¸ü°²È«ÄÍÓÃ µç¶¯Æû³µ¼¶CTB¼¼ÊõÒý±¬»§ÍâµçÔ´µü´ú
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
´ÓÐÂÄÜÔ´Æû³µµ½»§ÍâµçÔ´ ÈÃµç³ØÈÚÈë½á¹¹±¾Éí
»§ÍâÓÎÓë×Ô¼Ý°®ºÃÕßÃÇ¿ÉÄÜ»áÓöµ½ÕâÑùµÄÎÊÌâ£¬ÎªÁË·½±ã³öÃÅÔÚÍâµÄÉú»îÓÃµç¶ø¹ºÂòµÄ»§ÍâµçÔ´£¬ÔÚÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐ¿ÉÄÜÐøº½²»¹»¡¢¹¦ÂÊ²»×ã£¬µ«Èç¹û¹ºÂò¸ü´óÈÝÁ¿ºÍÊä³ö¹¦ÂÊµÄ²úÆ·£¬Ôò»á´øÀ´Ìå»ýºÍÖØÁ¿µÄË®ÕÇ´¬¸ß£¬Á¬°áÔË×°Ð¶¶¼·ÑÁ¦£¬Çá±ã¡¢ÄÍÓÃÇÒ¿É¿¿µÄÐèÇóÎÞ·¨Í¬Ê±µÃµ½Âú×ã¡£
½â¾öÎÊÌâµÄË¼Â·¿ÉÄÜÒª´ÓÒ»¸öÏàÍ¨µÄÐÐÒµ£ºÐÂÄÜÔ´Æû³µÄÇÀïÑ°ÕÒ¡£ÔçÆÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÒ²ÃæÁÙ×Åµç³ØÈÝÁ¿µÄÎÊÌâ£¬²¢ÇÒ´Ó¶à¸ö½Ç¶ÈÓ°ÏìÕû³µµÄÉè¼ÆÓëÓÃ»§ÌåÑé£¬ÀýÈç»ù´¡µÄÐøº½¡¢¼«ËÙ£¬ÔÙµ½µç³Ø³ß´çÓ°ÏìµÄ³µÉíÉè¼Æ¡¢³µÖØ¡¢ÄÚ²¿¿Õ¼äÒÔ¼°°²È«ÐÔµÈµÈ¡£
ÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄÄÜÔ´¼¯³ÉÄ£Ê½£¬´Ó´«Í³µÄCTM(Cell to Module)³¯×Å¸üÒ»Ìå»¯µÄ·½ÏòÑÝ»¯£¬·¢Õ¹³öCTP(Cell to Pack)¡¢CTC(Cell to Chassis)¡¢CTB(Cell to Body)µÈ¼¼Êõ£¬ÕâÆäÖÐµÄ²îÒìÔÚÓÚ£¬´Ó»ù±¾µÄµçÐ¾µ¥Ôª(Cell)µ½Õû¸öµç³Ø°ü(Pack)£¬ÆäÖÐÐèÒª¼¸²ã×°ÅäÓëÁ¬½Ó²¿¼þ¡£
¶ÔÆû³µ¶øÑÔ£¬CTCÓëCTB¶¼ÊÇCTP»ù´¡ÉÏµÄÑÓÉì£¬ÔÚ½á¹¹ÉÏ¼ò»¯ÁËµç³Ø°ü£¬½«ÆäÓë³µÉíºÍµ×ÅÌ½øÒ»²½¼¯³É£¬ÓÐÖúÓÚ¼õÉÙÁã²¿¼þÊýÁ¿¡¢¼õÖØ²¢ÌáÉý¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ£¬Ò²¾ÍÄÜÊµÏÖ¸ü¸ßµÄµç³ØÈÝÁ¿£¬²¢Ê¹µÃµç³Ø×÷Îª½á¹¹Ìå²ÎÓëµ½Õû³µµÄÊÜÁ¦ÖÐ£¬´øÀ´Õû³µ¸ü¸ßµÄ½á¹¹Ç¿¶È¡£
½èÖúÐÂÄÜÔ´Æû³µÖÐCTBµÄÀíÄî£¬»§ÍâµçÔ´Ò²ÄÜ¹»ÊµÏÖ½á¹¹Éý¼¶£¬ÔÚÍ¬µÈÌåÐÍÏÂ´îÔØ¸ü´óÈÝÁ¿µÄµçÐ¾£¬»òÕßËµÔÚÍ¬µÈµçÈÝÁ¿ÏÂÊµÏÖ¸ü½øÒ»²½µÄÐ¡ÐÍ»¯¡¢ÇáÁ¿»¯£¬Í¬Ê±»¹ÄÜÊµÏÖÇ¿¶ÈÌáÉý£¬È·±£¸÷ÖÖ»·¾³ÏÂµÄ°²È«ÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
Ê×¿îCTB½á¹¹2¶Èµç»§ÍâµçÔ´ ¸üÐ¡¸üÇá¸üÇ¿´ó
È«Çò±ãÐ¯´¢ÄÜÁìµ¼Æ·ÅÆµçÐ¡¶þ£¬¾ÍÔÚ½üÆÚ´øÀ´ÁË²ÉÓÃµç¶¯Æû³µ¼¶CTB¼¼ÊõµÄÊ×¿î2¶Èµç»§ÍâµçÔ´£¬³ÉÎªÐÂÒ»´ú¼æ¾ß´óÈÝÁ¿¡¢ÇáÁ¿»¯ÌåÐÍÓë°²È«ÐÔµÄ»§ÍâÍæ¼ÒÊ×Ñ¡¡£
µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2²ÉÓÃµÄCTB½á¹¹£¬¸æ±ðÁË´«Í³µÄµçÐ¾-Ä£×é-µç³Ø°üÈý¼¶×°ÅäÄ£Ê½£¬¶øÊÇÖ±½Ó½«µçÐ¾¼¯³É¹Ì¶¨ÔÚµ×¿ÇµÄ·äÎÑ×´½á¹¹ÖÐ£¬½øÒ»²½ÌáÉýµçÐ¾Ä£×éµÄ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¡£Í¬Ê±·äÎÑ×´µ×¿ÇÔö¼ÓÁËµçÐ¾µÄ¹Ì¶¨µã£¬ÔÚÊÜµ½Õð¶¯¡¢Åö×²Ê±ÊÜÁ¦·Ö²¼¸ü¾ùÔÈ¡¢µ¥¸öÊÜÁ¦µã¸ºµ£½µµÍ£¬ÊµÏÖÁË¿¹ÕðÐÔÓëÄÍÓÃÐÔµÄÌáÉý¡£
Ïà±È²ÉÓÃ´«Í³µçÐ¾Ä£×é½á¹¹µÄÇ°´ú2¶Èµç²úÆ·£¬µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2¼õÖØ8%£¬Ìå»ý¼õÉÙ18.7%£¬Íâ¹Û³ß´çÓëÇ°´ú1¶Èµç°æ±¾´óÐ¡»ù±¾Ò»ÖÂ£¬×ÔÖØ½öÔ¼17.5kgµÄÍ¬Ê±ÈÝÁ¿¸ß´ï2042Wh¡£ËüÒ²¼æ¾ß4400WµÄ·åÖµÊä³ö¹¦ÂÊ£¬¿ÉÔÚ»§Íâ³¡¾°Ö§³Ö¶àÖÖ´óÐ¡¹¦ÂÊÓÃµçÆ÷ÎÈ¶¨³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃ¡£
Æû³µ¼¶³¤ÊÙµçÐ¾ Âú×ãÈ«·½Î»³ä·Å´¢ÌåÑé
µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2²ÉÓÃÑ»·ÊÙÃü´ï4000´ÎµÄÆû³µ¼¶Á×ËáÌúï®µçÐ¾£¬´îÅäBMS¶àÏî¼à¿Ø·À»¤¼¼Êõ£¬²¢ÄÚÖÃChargeShield2.0ÐÂÒ»´ú°²È«¿ì³ä·½°¸£¬µçÐ¡¶þ×ÔÑÐ×ÔÊÊÓ¦AI±äËÙ³äµç·½°¸¿ÉÖÇÄÜ¾«Ï¸»¯µ÷Õû³äµç¹¦ÂÊÓë³ä·ÅµçÉî¶È£¬°üÀ¨ä¸Á÷¼¤»î¡¢´ó¹¦ÂÊ¿ì³ä¡¢½×ÌÝÊ½»º³ä¡¢Ç³³äÇ³·ÅÔÚÄÚµÄ¶àÖÖÄ£Ê½£¬ÊµÏÖµç³Ø°²È«Óë³äµçÐ§ÂÊµÄÕûÌåÆ½ºâ¡£ÔÚ²¹ÄÜ³¡¾°ÏÂ£¬ËüÖ§³Ö3ÖÖÇ½³äÄ£Ê½£¬ÆÕÍ¨¿ì³ä¡¢¹â×ÓÉÁ³ä¡¢¾²Òô³äµç·Ö±ðÓ¦¶Ô³Ö¾ÃÄÍÓÃ¡¢Ó¦¼±Í»·¢¡¢°²¾²²»´òÈÅµÄ¶àÑùÓÃ»§ÐèÇó¡£
»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2ÑÓÐøÁË·á¸»ÊµÓÃµÄÊä³ö¶Ë¿Ú£¬³ýAC/DC·ÅµçÍâÒ²Ìá¹©USB Type-C PD¿ì³ä½Ó¿Ú£¬²ÉÓÃµª»¯ïØ²ÄÁÏÄæ±äÆ÷£¬¾ßÓÐÌå»ýÐ¡¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢·¢ÈÈÁ¿µÍµÄÌØµã£¬²¢´øÀ´¸ü¸ßµÄ×ª»»Ð§ÂÊ¡£
×÷ÎªÐÂÒ»´ú¶à¹¦ÄÜµÄ»§ÍâµçÔ´£¬µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2²»½öÊÊÓÃÓÚ×Ô¼ÝÂ¶ÓªµÈ³öÐÐ³¡¾°£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¼ÒÍ¥±¸µç¡¢ÔÖº¦Ó¦¼±£¬Í£µçÊ±¿ÉÔÚ20ºÁÃëÄÚÇÐ»»ÖÁ¹©µçÄ£Ê½£¬±£ÕÏ¹Ø¼üµÄÕÕÃ÷¡¢Í¨ÐÅÉè±¸ÔËÐÐ¡£ËüÒ²Í¬Ê±Ö§³ÖÇ½³ä+¹â³äµÄ»ìºÏÄ£Ê½£¬Ö§³ÖÖÇÄÜAPPÊ¹ÓÃ¼à²â¡¢Ô¶³Ì³ä/¶ÏµçµÈ¹¦ÄÜ¡£
¿ÉÒÔËµ£¬µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´2000 Pro 2¾ÍÊÇÄ¿Ç°ÎªÖ¹¡°×îÇá×îÐ¡µÄ2¶Èµç¡±£¬½øÒ»²½½â¾öÁË×Ô¼ÝÓÃ»§µçÔ´Õ¼ÓÃÌ«¶à³µÄÚ¿Õ¼ä£¬»§ÍâÍæ¼ÒÂ¶ÓªÊ±°áÔËÊ¹ÓÃ²»±ãµÄÎÊÌâ£¬Í¬Ê±Âú×ãÁË½á¹¹Ç¿¶ÈÌáÉý¡¢°²È«ÐÔÔöÇ¿µÄÐèÇó£¬CTBÉè¼Æ¿°³ÆÒ»¾Ù¶àµÃ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬µçÐ¡¶þÎªÈ«ÇòÏû·ÑÕßÌá¹©ÁËÔçÄñÓÅ»Ý¼Û¸ñ£¬´Ó8ÔÂ27ÈÕÖÁ9ÔÂ9ÈÕ£¬ÐÂÆ·Ê×·¢¼Û½ö5999Ôª£¬ÌìÃ¨¡¢¾©¶«¡¢¶¶Òô¡¢¹Ù·½Ð¡³ÌÐò¾ù¿É¹ºÂò¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â