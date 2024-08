¸üÇá¸üÐ¡¸ü°²È«ÄÍÓÃ µç¶¯Æû³µ¼¶CTB¼¼ÊõÒý±¬»§ÍâµçÔ´µü´ú

从新能源汽车到户外电源 让电池融入结构本身

户外游与自驾爱好者们可能会遇到这样的问题,为了方便出门在外的生活用电而购买的户外电源,在实际使用中可能续航不够、功率不足,但如果购买更大容量和输出功率的产品,则会带来体积和重量的水涨船高,连搬运装卸都费力,轻便、耐用且可靠的需求无法同时得到满足。

解决问题的思路可能要从一个相通的行业:新能源汽车那里寻找。早期新能源汽车也面临着电池容量的问题,并且从多个角度影响整车的设计与用户体验,例如基础的续航、极速,再到电池尺寸影响的车身设计、车重、内部空间以及安全性等等。

新能源汽车的能源集成模式,从传统的CTM(Cell to Module)朝着更一体化的方向演化,发展出CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)、CTB(Cell to Body)等技术,这其中的差异在于,从基本的电芯单元(Cell)到整个电池包(Pack),其中需要几层装配与连接部件。

对汽车而言,CTC与CTB都是CTP基础上的延伸,在结构上简化了电池包,将其与车身和底盘进一步集成,有助于减少零部件数量、减重并提升空间利用率,也就能实现更高的电池容量,并使得电池作为结构体参与到整车的受力中,带来整车更高的结构强度。

借助新能源汽车中CTB的理念,户外电源也能够实现结构升级,在同等体型下搭载更大容量的电芯,或者说在同等电容量下实现更进一步的小型化、轻量化,同时还能实现强度提升,确保各种环境下的安全稳定运行。

首款CTB结构2度电户外电源 更小更轻更强大

全球便携储能领导品牌电小二,就在近期带来了采用电动汽车级CTB技术的首款2度电户外电源,成为新一代兼具大容量、轻量化体型与安全性的户外玩家首选。

电小二户外电源2000 Pro 2采用的CTB结构,告别了传统的电芯-模组-电池包三级装配模式,而是直接将电芯集成固定在底壳的蜂窝状结构中,进一步提升电芯模组的空间利用率。同时蜂窝状底壳增加了电芯的固定点,在受到震动、碰撞时受力分布更均匀、单个受力点负担降低,实现了抗震性与耐用性的提升。

相比采用传统电芯模组结构的前代2度电产品,电小二户外电源2000 Pro 2减重8%,体积减少18.7%,外观尺寸与前代1度电版本大小基本一致,自重仅约17.5kg的同时容量高达2042Wh。它也兼具4400W的峰值输出功率,可在户外场景支持多种大小功率用电器稳定长时间使用。

汽车级长寿电芯 满足全方位充放储体验

电小二户外电源2000 Pro 2采用循环寿命达4000次的汽车级磷酸铁锂电芯,搭配BMS多项监控防护技术,并内置ChargeShield2.0新一代安全快充方案,电小二自研自适应AI变速充电方案可智能精细化调整充电功率与充放电深度,包括涓流激活、大功率快充、阶梯式缓充、浅充浅放在内的多种模式,实现电池安全与充电效率的整体平衡。在补能场景下,它支持3种墙充模式,普通快充、光子闪充、静音充电分别应对持久耐用、应急突发、安静不打扰的多样用户需求。

户外电源2000 Pro 2延续了丰富实用的输出端口,除AC/DC放电外也提供USB Type-C PD快充接口,采用氮化镓材料逆变器,具有体积小、重量轻、发热量低的特点,并带来更高的转换效率。

作为新一代多功能的户外电源,电小二户外电源2000 Pro 2不仅适用于自驾露营等出行场景,也可用于家庭备电、灾害应急,停电时可在20毫秒内切换至供电模式,保障关键的照明、通信设备运行。它也同时支持墙充+光充的混合模式,支持智能APP使用监测、远程充/断电等功能。

可以说,电小二户外电源2000 Pro 2就是目前为止“最轻最小的2度电”,进一步解决了自驾用户电源占用太多车内空间,户外玩家露营时搬运使用不便的问题,同时满足了结构强度提升、安全性增强的需求,CTB设计堪称一举多得。

值得一提的是,电小二为全球消费者提供了早鸟优惠价格,从8月27日至9月9日,新品首发价仅5999元,天猫、京东、抖音、官方小程序均可购买。