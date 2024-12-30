年度走心礼物红榜！新年首推华为智能手表，助你解锁健康新生活

2024年已经开始倒计时，接下来就是元旦、春节，新年到来之际自然少不了走亲访友，这时选择一份什么样的礼物既能表达美好祝愿，又能让对方心生暖意呢？

送什么都不如送健康!时至深冬，流感等疾病高发，管理自身和家人健康显得尤为重要，此时为家人朋友送上一款具备丰富健康监测功能的智能穿戴产品，无疑是贴心又明智的选择。华为智能手表拥有丰富、专业的运动监测、健康管理功能，不仅能为家人朋友的健康保驾护航，还能助力用户进行科学运动、养成运动好习惯，并且华为智能手表系列提供了多元化的产品选择，可满足不同用户的使用需求。

简言之，新年送礼就选华为智能手表，实用又贴心，送的是心意，更是健康。

华为WATCH GT 5系列，女性用户的心动之选

“吴磊同款”华为WATCH GT 5系列，颜值超高，首发搭载玄玑感知系统，带来更全面精准的健康检测能力，适合追求时尚和全面健康管理的用户。选它作为新年礼物，一定能送到送爱人的心趴上。

华为WATCH GT 5全系采用几何锋芒设计，再次开辟智能手表时尚新风尚，耀目不止一面。华为WATCH GT 5 46mm八边棱角，造型独特，线条锐利，如同腕上”八边形战士”，极具时尚与前卫的气息;小表41mm小表柔和精致宛如耀目小光环。

而华为WATCH GT 5 Pro款的陶瓷白配色更加精致、珍贵，采用航天级钛合金和陶瓷结合，耀目小白瓷珠宝般的观感，是智能手表，更是腕上珠宝。

作为智能手表领域的代表产品，华为WATCH GT 5系列在运动功能方面也有诸多升级。首发搭载华为向日葵定位系统、向日葵天线技术，为户外运动爱好者提供更加精准的运动数据;具备华为腕上跑姿功能、腕上全彩运动地图、运动涂鸦功能等，满足大众日常运动需求，让用户真正走出去，动出趣;另还支持100+运动模式，20种专业模式，可为带来前所未有的专业运动体验。

除了时尚的外观、全面的健康运动能力，华为WATCH GT 5系列尤其引人注目的是，情绪健康助手、女性卵巢健康研究等黑科技。情绪健康助手功能，能精准捕捉情绪微妙变化，搭配萌宠情绪表盘，如同腕上情绪搭子emoda，戴上emoda，天天好心情;首发女性卵巢健康研究，通过连续监测生理指标，为女性提供个性化健康评估，简直不要太贴心。同样得益于玄玑感知系统，使健康数据监测更准确、更全面、更快速，在心率、血氧和呼吸率等基础指标监测上实现了更专业的表现。

华为WATCH D2实用且靠谱，血压健康管理好助手

全新升级而来华为WATCH D2，不仅外观轻薄好看，还支持精准血压测量，真正实现了血压“随时随地，想测就测”，对于有血压健康管理需求或者高血压风险的人群非常友好。

传统血压仪笨重，不方便携带且使用过程繁琐，华为WATCH D2通过搭载玄玑感知系统，基于全新超感知模组，运用血压融合算法以及超窄力学气囊，实现了医疗级精准血压测量;除了精准测量外，华为WATCH D2还具备全场景测量的能力，无论是站姿、坐姿还是半躺姿都能准确测量血压。

不仅如此，华为WATCH D2还支持一键微体检，一分钟左右便可实现包括内分泌、心血管、呼吸等11项的监测评估，全面筛查潜在健康风险。同时，华为WATCH D2还支持全天候的睡眠、血氧、心率、压力监测以及体温研究，通过多维度、长时间的精准数据监测，及时捕捉健康风险。

华为WATCH 4 Pro太空探索，智慧科技之选

华为WATCH 4 Pro太空探索的颜值和辨识度是真的高，同时还在健康方面以及智慧控车实现进一步突破，十分适合华为车主用户，或者追求高品质、高颜值的用户。

在“太空科技美学”的基础上，华为WATCH 4 Pro太空探索以火箭发动机的拉瓦尔喷管为设计灵感，采用红黑双色纳米微晶陶瓷表圈、超硬金刚钛材质，再加之专属拉瓦尔主题表盘、拉瓦尔概念表冠，带来硬核科技与太空美学相碰撞的别样美感，辨识度和时尚感爆棚。

在极具冲击力的外表下，华为WATCH 4 Pro太空探索的健康管理能力也丝毫不逊色。其搭载一键微体检2.0，除了支持60秒检测10项基础健康数据之外，新增脉搏波心律失常分析、睡眠呼吸暂停筛查、最近一次的高血糖风险评估等，一次就能拥有13项健康数据。同时，华为太空表还是全球首款采用ICCE UWB无感车钥匙的穿戴产品，与问界M9配对，可实现无感智能迎宾、语音控车等智能车载体验，尊贵又有面子。

华为WATCH Ultimate非凡探索绿野传奇，尽显高端

华为WATCH Ultimate是华为穿戴产品线的高端系列，集高端材质、尖端科技以及高阶运动健康等功能于一身，非常符合高端商务精英人群以及专业户外运动人士的使用需求，送老板、送客户选它不出错。

前段时间，华为WATCH Ultimate非凡探索系列迎来新成员――“绿野传奇”，其采用了白绿双色纳米微晶陶瓷表圈，配备了超坚固非晶锆材质前壳以及蓝宝石玻璃，使其有着超坚固、轻量化、抗腐蚀等特点。这款以双色拼接设计打造独特的华为“传奇绿“表，可让你轻松驾驭每个场合，尽显非凡。

华为WATCH Ultimate不止拥有精湛的外观，还是运动爱好者和冒险家的可靠伙伴。华为WATCH Ultimate绿野传奇支持10 ATM防水等级，在具备音频功能的同时还可以实现100米深潜;在支持双向北斗卫星消息的基础上，新增北斗消息自定义和快捷求助功能，为户外探险、极限作业提供坚实的保障;还拥有全新升级的专业高尔夫模式，新增全球高尔夫球场地图 、坡度补偿距离、击球距离、智能击球建议等功能，就像一位“腕上高球教练”，助你致胜果岭。

华为WATCH FIT 3，为年轻人量身打造

华为WATCH FIT 3作为华为迄今最轻薄的智能手表，拥有时尚潮流的外观、全面升级的运动健康功能，特别适合年轻人。

华为WATCH FIT 3独特的方形设计处处彰显精致品质和时尚魅力，阶梯型的屏幕设计，搭配1.82”AMOLED高清无界超大屏，带来更立体、更宽广的视觉体验，仅26g的重量和9.9mm的机身厚度，带来前所未有的舒适佩戴体验。

时尚和实用一样也不落。华为WATCH FIT 3提供了全新的运动健身功能，搭载了全新的活力三环、科学减脂塑形功能以及首发AI智能运动推荐等，还支持100+运动类型和专属有声健身动画等，体验一站式腕上减脂私教，做到“暴汗有方”。

当代年轻人常以“脆皮”自嘲，华为Watch FIT 3搭载了TruSeen5.5和TruSleep 4.0两大核心技术，提供更快更准确的心率和血氧监测体验，还有女性生理周期管理、压力监测等功能，可以说是年轻人的健康健身好搭子。

华为手环 9，专业级睡眠搭子

睡眠质量直接影响健康状况，如果你身边有朋友常常被睡眠问题所困扰，送他一款华为手环 9，助他夜夜好眠。

华为手环9采用时尚小立边设计，提供了5种风格各异的款式，风格多元且时尚百搭。最重要的是，表体重量仅14g，厚度8.99mm，极致轻薄的设计佩戴起来十分轻松，舒享整晚好睡眠。

首发搭载HUAWEI TruSleep™4.0科学睡眠体系，睡眠健康感知全面升级。华为手环9不仅能监测睡眠各阶段时长、睡眠心率等数据，更能检测睡眠呼吸暂停情况，提供的睡眠呼吸暂停筛查软件还获得了药监局二类医疗器械注册证，并支持医疗认证的失眠康复服务，帮助每一位用户睡好觉。

华为智能手表不仅拥有丰富、专业的运动监测、健康管理功能，还提供了丰富的产品线可供选择，无论是运动人群，还是关爱健康人群，又或是追求高颜值的年轻人，都能找到合适的产品。更重要的是，华为智能手表兼容性非常高，可以兼容包括安卓、鸿蒙、iOS在内的绝大多数手机系统，首次配对仅需5步12s，且多平台设备都可以配对，强大的兼容性可以适合各类品牌用户使用，更加适合送礼。

眼下即将迎来崭新的2025年，你给家人朋友的新年礼物准备好了吗？2024年12月20日至2025年2月28日期间，到华为商城、各电商平台官方旗舰店选购即可享受：华为WATCH GT 5系列可享最高200元优惠，华为WATCH D2直降100元，华为WATCH FIT 3可优惠250元等多重优惠福利。新年新气象，为新年讨个健康好彩头，建议大家在挑选礼物时首选华为智能手表。