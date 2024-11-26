华为“蓝金表”闪耀登场，非凡材质与匠心工艺铸就智能手表美学巅峰

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2024年11月26日，华为Mate品牌盛典如期举行，华为Mate 70系列、Mate X6等重磅新品同台亮相，但最令我惊艳的还是华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师蓝宝石黄金款。

2023年3月，华为WATCH Ultimate 非凡大师正式亮相，凭借其顶尖材质、极致工艺以及高端运动健康功能，一经上市便赢得了海内外媒体与消费者的广泛关注与多个奖项。

为更好地满足用户对高端智能手表在材质、工艺和设计上的卓越追求，华为正式公布首款蓝宝石水晶智能手表――HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师，这是华为首款蓝宝石黄金智能腕表，也是首次在智能手表上使用蓝宝石水晶材质，再与蓝宝石玻璃、黄金等卓越材质精妙融合，加之专业全面的运动健康功能，不仅重新定义了智能手表在材质、工艺、美学设计方面的标准，也将再次刷新大众对高端智能手表的想象。

“蓝金”组合，诠释智能手表美学巅峰

华为首款蓝宝石水晶智能腕表，也被称为“蓝金表”。HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师蓝宝石黄金款首次将蓝宝石水晶引入智能手表之中，腕表的表圈由一整块 99.999% 高纯净度蓝宝石水晶精心打造，要知道蓝宝石水晶是百万级高端腕表才会使用的珍贵材料，给人一种澄澈通透、浑然天成的视觉感受，也赋予了华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师独特珍稀的特性，彰显了华为对卓越品质、创新突破的的不懈追求。

蓝宝石水晶常被视为尊贵与永恒，黄金象征着奢华与高贵，两者结合可带来更深层的含义。在华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的蓝宝石水晶表圈上，采用皮秒级激光镭雕出凹刻字符，配以双层水镀金工艺，打造出24K黄金字符，深邃的蓝色与灿灿黄光拥有“揽金”的美好寓意一一智能金表王，戴蓝金，能揽金，并且还让腕表兼具温润触感与极致质感，尽显奢华品位与不凡气度。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师蓝宝石黄金款的每一处细节的打磨都尽显奢华。非凡大师延续领航设计美学，将六段18K黄金镶嵌于蓝宝石水晶表圈，配以黄金旋转表冠，就像灯塔之光，划破黑夜，引领航行者在未知领域行稳致远。腕表表壳采用超坚固非晶锆合金材质，强韧坚固、耐磨抗蚀的特性，严苛环境下也能放心佩戴，与之搭配的还有航天级钛合金表链、蓝宝石镜面玻璃，坚固耐用，同时还具备自然通透的至臻观感。

蓝宝石水晶、24K金、18K黄金等多重非凡材质相交融，让华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的高端调性直接拉满，而这独到又高级的审美和品位，也将引领智能手表高端美学。

至臻工艺，细节皆是精湛

蓝宝石百天打磨，万里挑一。蓝宝石水晶材质硬度极高，加工难度极大，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师蓝宝石黄金款的蓝宝石水晶表圈历经超过100天精密加工的时间，涵盖70多道复杂工序，特别是1600°C高温下长达150小时的处理过程，有效保证了表圈的强度，以仅约30%的成品率打造出可靠性与美感兼具的杰作。也就是说，在如此精益求精的复杂工艺要求下，能够通过品检的蓝宝石表圈极为稀有，但非凡原料与精湛工艺也为这款腕表赋予了无与伦比的独特魅力与卓越性能。

不止如此，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师表圈镶嵌的六段18K金条采用古法黄金工艺，每一段金条需经过6道锻造、4道回火处理，而后还需要手工抛光、打磨等多道复杂工艺，使金条呈现镜面级高光，带来珠宝般精致质感，最终镶嵌在表圈上。一直以来，华为在材料和工艺上的精益求精我们都有目共睹，而今又一次充分展现出了华为对于顶级工艺美学的理解和极致追求。

集尖端科技、运动健康功能于一身

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的魅力远不止于此，它除了拥有独特的设计理念和卓越的制表工艺，还具备多项黑科技功能及全面专业的健康管理能力，是一款非常适合高端用户佩戴的超高端智能腕表。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师在独立双向北斗卫星消息通讯能力上再次升级，新增北斗消息自定义、快捷求助并可上报体征信息等功能，关键时刻用户可以根据实际需要灵活编辑，及时与外界保持联系，更为全面的用户状态信息则能大大提升救援效率与成功率。另外，采用16道防水结构打造尖端防水性能，支持10 ATM防水等级、自由潜、休闲水肺潜水等多种潜水模式，拥有100米潜水级的尖端防水性能，可满足潜水爱好者和高阶潜水大神的多元需求。

得益于专业全面的运动健康功能，华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师还可以是你追求健康生活方式的智能守护者。其支持专业健康管理功能，包括支持情绪健康、动态心率监测、睡眠监测、ECG心电图、连续血氧监测、体温检测以及心律失常提示等，这里跟大家特别说一下情绪健康自动监测功能，该功能实现了从生理指标到心理指标的高纬度进阶，可精准捕捉用户情绪状态，帮助我们更好的管理情绪。

另外，通过华为创新研究App，配合华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师使用，用户可以体验血管健康研究、心脏健康研究等，同时还提供线上尊享四大守护服务(包含私家医生服务、三甲专科问诊、专家挂号协助服务(就医绿色通道)、活力人生会员权益)，全方位守护用户健康。

写在最后

自2014年首次推出可穿戴产品以来，华为便不断深耕智能穿戴领域，始终致力于将潮流美学、尖端科技、创新功能融入其旗舰产品，而此次全新登场的华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师蓝宝石黄金款就像一位破局者，以精湛的工艺、奢华的材质以及先锋科技功能，再次拔高高端智能手表在材质创新、工艺品质、美学设计和科技体验上的行业标准，开启超高端智能手表美学新篇章，重塑高端智能腕表新时代!