海尔兄弟X5儿童电话手表体验：AI与双镜头加持，助力儿童安全与快乐成长

自从去年海尔兄弟推出K1儿童电话手表以来，就在市场上取得了不错的口碑和反馈。而在前段时间，海尔兄弟推出了X5儿童电话手表，不仅增加了智慧双摄像头，而且还融入了更多AI功能，让孩子可以记录成长生活中的快乐瞬间，让家长可以更加全面智能地守护孩子的安全生活，还可以实现运动健康监测、定位、交友、支付宝付款、音乐、读物 等功能。那么这款产品的表现究竟如何呢？我们今天就一起来看看吧。

本次海尔兄弟X5儿童电话手表采用了金属包装盒，金属的材质进一步降低了产品的玩具属性，增加了亲和力。包装中配有专用的充电线，是磁吸充电的方式，对机身结构的防水性有一定加成。

手表整体由橡胶材质包裹，面对跌落和磕碰时具有较好的保护性，为海尔兄弟X5儿童电话手表带来了非常高的质量与可靠性。

本次海尔兄弟X5儿童电话手表的重要升级之一就是在手表顶部新增了一枚摄像头，可以让小朋友自行记录生活，保留童年的精彩回忆。

当然，在表身正面依然配备自拍摄像头，方便家长与小朋友之间的视频交流。

海尔兄弟X5儿童电话手表采用了一块1.83英寸的全彩屏幕。字体显示的精细度和色彩都还是不错的，对小朋友的眼睛负担不大。

手表侧面打开可以插入SIM卡连接网络，进行信息与位置的数据传输。作为一款儿童手表，其最核心的功能之一就是定位，让家长可以掌握孩子的位置信息。

通过我实际的使用来看，海尔兄弟X5儿童电话手表可以实现非常精准的定位，家长则可以在海宝贝APP中实时查看孩子所在的位置。而且除了可以查看孩子当前的位置外，在APP内还能查看孩子在一天内移动的历史轨迹，掌握孩子的行程信息。家长还能在APP内调用地图，直接导航到孩子所在的位置，非常方便。

当然，通话功能也是很重要的一环，家长可以通过APP预设联系人的信息和电话号码，还可以设置头像，方便孩子辨认，孩子在使用手表时直接点击就能拨通。

手表的其他功能也比较实用，支持天气、交友、与家人聊天的微聊、记录运动的锻炼监测、可以扫码付款的支付宝、益智趣味的AI问答、内容丰富的口袋故事等。

还有就是续航这块，它内置了一块800mAh电池，采用定制款低功耗芯片，在系统内也有对应的节电算法。经过实测，每天通话15分钟加5分钟视频加半小时故事的使用强度下，续航可以来到4天左右(信号不好时续航会有一定影响)，即使是应对短途旅行也没有任何问题。

写在最后

作为海尔兄弟推出的24 年秋季新款儿童手表，海尔兄弟X5儿童电话手表的功能上还是很齐全的，新增的顶部摄像头可以方便孩子记录成长中的快乐瞬间。同时海尔兄弟X5还可以实现孩子的实时定位，查看行动轨迹，圈定活动范围，而且不仅能够与孩子实现文字、语音通话，还能够视频通话，孩子还能一键进行求救，为孩子的安全保驾护航。手表和APP内的功能都非常实用，可以进行交友、实现线下支付、通过AI机器人解决问题、限制孩子使用时间、拒接陌生人电话等等。总的来说，海尔兄弟X5儿童电话手表是一款十分值得推荐的儿童手表产品。