华为首款鸿蒙AI手表正式官宣！华为WATCH 5将带来AI智慧新体验

前不久，华为终端在德国柏林成功举办华为2025创新产品发布会，正式推出华为WATCH 5全新智慧旗舰手表，赢得了海外消费者的广泛赞誉，这款新品也直接将国内消费者的期待值拉满。

好消息是，2025年6月3日，华为终端官方微博发布华为WATCH 5产品预热海报，官宣首款鸿蒙AI智能手表将于6月11日正式发布。同时，华为智能穿戴与运动健康技术沟通会也公布了华为穿戴对“端、软、云”三大技术底座全面重构，实现鸿蒙AI体验。首款鸿蒙AI智能手表马上就要与我们见面啦!

伴随着AI技术的飞速发展，智能穿戴设备市场也迎来了新的变革，AI的赋能犹如给可穿戴设备装上智慧大脑，不仅能提升用户的使用体验，带来创新的交互方式，更为个性化健康管理提供了强有力的支持。结合官方预热海报内容来看，此次发布的华为WATCH 5作为首款鸿蒙AI智能手表，首次搭载了融合大模型并接入DeepSeek，带来腕上小艺AI体验，实现健康功能、智能交互的全面升级，而这也意味着华为穿戴率先迈入AI时代，再次以技术跨越式创新，领跑整个行业。

持续领跑，华为穿戴率先迈入AI时代

自2015年至今，华为入局智能穿戴领域已经十余年，其始终坚持自主研发之路，深刻洞察用户用户需求，完善细分市场布局，衍生出了丰富的产品系列，并凭借自身的技术实力与创新能力持续领跑智能穿戴行业，成为2024年全球和中国腕戴市场的双料冠军。据IDC全球可穿戴出货量数据显示，2024年，在全球市场，华为在腕上可穿戴设备出货量 成绩斐然，出货量同比增长率 登顶全球厂商榜首。同时，在中国市场，华为智能手表连续6年 市场份额排名第一。

华为WATCH系列作为华为穿戴家族的重要成员，每一代产品都以出挑的美学设计、最前沿的创新科技、智慧好用的运动健康监测功能，打造智能手表业界的时尚科技新典范。而现在，全新一代的华为WATCH 5站在华为穿戴新十年里程碑的开端，以鸿蒙AI手表回归，标志着华为穿戴又一次领跑行业，率先迈入AI时代，这一壮举不减将重新定义穿戴设备价值，掀起新的风潮，更是推动了整个智能穿戴行业的变革与发展。

端、软、云协同，重构可穿戴设备鸿蒙AI体验

6月3日，华为如期举行了“华为智能穿戴与运动健康技术沟通会”，向外界重点解读了华为穿戴对“端、软、云”三大技术底座全面重构，实现鸿蒙AI体验。

具体来说，“端”指的是端侧算力+端侧大模型，端侧全新双引擎智慧架构、NPU神经网络单元带来强大AI处理能力，极速通信模组带来极致网络体验、星闪连接精准抗干扰，分布式超感知模组-智感窗搭载三合一传感器，带来革命性穿戴健康监测与智慧交互体验;“云”则是云侧算力，首次在智能手表上实现融合大模型，实现腕上小艺AI体验;“软”指的是全新HarmonyOS系统，华为WATCH 5搭载将鸿蒙5.1，带来更个性化、专业运动健康建议、更便捷的全场景互联体验、更快的网络体验以及更丰富的腕上交互体验。

简言之，华为穿戴通过端、软、云的全面重构，实现了鸿蒙AI体验，这不仅为智能穿戴设备带来了更多可能性，也为智能手表行业提供了新范式。

全新华为WATCH 5，引领智能手表时尚新风潮

最后，我们将目光回落到全新的华为WATCH 5身上，在官方放出预热海报不久后，预热视频也新鲜出炉。结合目前的内容来看，华为WATCH 5拥有其辨识度极高的外观设计，延续WATCH系列家族式设计基因，采用星球科技美学设计语言，表冠为WATCH经典斜梯形表冠设计，并提供 42mm和46mm两种表径版本，再加以全新配色和高端材质，整体风格尽显未来主义美学格调，同时又不失时尚质感，它的到来势必会引领智能手表时尚新风潮。

由海外流传的信息可知，华为WATCH 5表体侧面配备X-Tap一体式传感器模组，包括触觉传感器，PPG传感器，ECG传感器，可实现指尖血氧检测，心率检测，而结合最新的曝光素材大胆猜测，新增的X-TAP智感窗按键或为多合一的压感按键，再加上华为智能手表搭载了强大的玄玑感知系统，可实时评估用户的情绪状态，并同步至萌宠表盘呈现，因此，新增的交互按键不仅会带来腕上交互新体验，运动健康功能也会迎来突破，助力用户享受智能化便捷生活。

总而言之，华为WATCH 5作为首款鸿蒙AI智能手表，将带来全新智慧科技、独特时尚美学以及AI智慧新体验，而随着华为WATCH 5的到来，华为智能手表也将实现全面焕新，标志着华为穿戴率先迈入AI时代。

目前，华为WATCH 5已开启预售，售价2699元起，国补优惠15%，补贴到手价2295元起;到华为商城、授权电商预售购买即可赠送华为体脂称(数量有限，详情咨询客服)，还可享受12期免息，首期支付192元起;线下华为体验店、授权零售商同步启动预售，具体预售权益请咨询门店。感兴趣的小伙伴，抓紧时间冲一波预售，早入手，早享受，有关于华为WATCH 5更多的精彩亮点，敬请关注6月11日的发布会!