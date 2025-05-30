座舱能同声传译？尊界S800发布，车载小艺智慧体验再进阶！

5月30日，鸿蒙智行尊界S800正式发布上市，其第二代途灵龙行平台、天使座主动安全防护、华为星河通信，同时搭载鸿蒙 ALPS 座舱 2.0、华为车语系统 2.0、华为巨鲸电池 2.0，以科技创新颠覆传统豪华车体验。

值得一提的是，尊界S800搭载的车载智慧助手小艺越来越像真正的“出行专家”，这次又带来进阶的语音交互、深度思考对话、专属贴心服务等智能座舱体验，让座舱不再是单调乏味、只供驾驶操作的移动空间，而是更具高效、丰富、个性的出行空间。

话不多说，接下来我们就一起来看看车载小艺为尊界S800带来了哪些“超能力”吧!

领先的语言能力，让跨文化交流不“沉默”

放眼当下，车内座舱大多并未整合翻译功能，但在驾驶过程中难免会遇到翻译场景，手动切换辅助翻译设备或掏出手机翻译软件，无疑会分散驾驶注意力，增加行车安全隐患。小艺在尊界S800上线的同声传译功能――小艺同传，以超低时延的翻译、端云同构的数据安全、译文在多屏同步、同声传译的特点，既能保证行车安全，还能有效打破沟通壁垒。

例如，车上乘有外国友人或外贸客户，遇到一些地标性建筑想跟他们介绍却想不起术语，就可以直接说：“小艺小艺，打开同传模式”，小艺便能提供低延时与高质量的实时翻译，并能完美复刻发言人的音色，与此同时，中控屏、副屏与幕布还能实时同步字幕。而基于小艺强大的语音操控能力，尊界S800的后排双零重力座椅也支持语音操控，并且新增热石理疗模式的开关，只需唤醒小艺说“打开热石理疗”，疲劳感瞬间消失，大幅提升乘坐舒适性。

不仅如此，在车载小艺的加持下，尊界S800的智慧场景还解锁了众多宝藏任务功能，包括星空顶、车窗透光度等等，“一句话”就能实现对车窗、座椅、灯光等车辆硬件的调用，还可根据个人需求自由DIY个性且有趣的智慧场景，打造专属个性的座舱空间。

例如与海外商务客户在车上会谈时，可以说“小艺小艺，打开璀璨星河，车窗隐私度调到最高”座舱立马变成隐私会谈空间;二排座椅的头枕也支持语音控制，头枕可以往前往后、最前、最后，直接说“小艺小艺，头枕向前点”，高个矮个都能找到舒适位;同时，还可以配合小艺同传，整个交流过程不仅能避免外界干扰，跨文化交流也会更加顺畅、高效。

简言之，有了尊界S800的车载小艺，我们需要翻译的场景都能给予及时“助攻”;并能定制个人专属的座舱空间，如同知你懂你的随车“私人管家”，无需用按键控制，动动嘴就能满足你的需求，让出行更加舒适安心。

小艺深度思考，随时随地想问就问

当前车载语音助手多局限于简单指令执行，面对复杂需求显得力不从心。得益于大模型能力的大幅提升，车载智慧助手小艺能主动辨析需求，并自动开启深度思考，带来更智能高效的使用体验和更贴心专业的服务。

在面对“调整空调温度为26℃”“打开车窗”等简单且明确的指令时，车载小艺能用“快思考”模式瞬间响应;而在一些复杂场景下，小艺则会进入“慢思考”模式，对用户提出的问题进行深度分析、检索、推理与规划，同时对话框会呈现“思考中”的相关样式，随后给出高质量的答复，例如你正要出席一场关于绿色经济的峰会，就可以让小艺分析一下绿色经济的发展趋势，帮你写一段大概300字的开场致辞;又或者端午出行也可以直接让小艺帮忙规划，小艺会根据你提供的时间、预算、人数，给出一份从时间安排、交通方式，到住宿、特色美食打卡、必去景点的一份高质量出游规划，再也不用费时费力地做旅行攻略啦!

也就是说，车载小艺可以通过类人化的思考路径，为我们提供更专业、更符合实际需求的回答。

贴心的小艺建议，守护每一次出行

作为“出行超级助理”，小艺还为尊界S800带来了专属贴心服务，包括日常提醒、异常路线提醒、舒适座椅建议、空气净化建议，守护我们的每一次出行。

通过深度解析用户的出行场景、驾驶习惯、车辆状态及时空环境等多维度数据，小艺能够更加准确地了解用户的潜在需求，并以“小艺建议”的方式实时推送高度定制化的应用与服务。驾驶员疲劳驾驶和注意力分散是导致交通事故的重要因素之一，小艺建议新增疲劳驾驶提醒，当检测到用户处于疲劳状态时，会主动播放醒脑的音乐，并根据天气状况等开启座椅通风，营造最舒适的驾乘环境，若检测到处于重度疲劳，便会主动提醒注意休息，为你寻找附近的服务区。

不止如此，当车主例常午休时间上车时，小艺会主动推荐车主打开小憩模式;小艺还可以是你的备忘录，帮你管理会议日程、亲友纪念日、待办事项等，避免错过重要的时刻。

结语

尊界S800凝聚了鸿蒙智行前沿的黑科技，再加上车载小艺的赋能，能带来与众不同的智慧出行体验。在我看来，车载小艺没有花里胡哨的炫技，每一项功能的提升都紧密贴合用户日常用车的实际需求，它犹如一位贴心的“出行专家”，能带来更便捷、更智慧的出行新体验。

而未来，车载小艺还将持续迭代升级，与用户向无人之境不断探索，引领智慧出行生活新常态。总之，有问题，随时随地问问小艺。