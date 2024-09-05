上半年双料第一趁热打铁 华为全新智能手表9月登场

前不久，数据调研公司IDC公布了2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，华为连续两个季度成为全球中国腕戴市场出货量、市场份额双料第一，是众多消费者的首选;同时，华为穿戴2024年第二季度出货量全球第一，连续两个季度占据全球腕戴市场出货量第一的宝座。

华为可穿戴腕带设备的强势表现早就有迹可循，实际上在此之前，从2019年起一直到2023年，华为曾连续五年稳居中国腕上可穿戴设备市场份额第一，占据国内“鳌头”的同时也在向着全球市场头把交椅的位置进发。从去年到今年，华为可穿戴产品款款惊艳。拥有时尚设计的华为 WATCH FIT3成为不少运动用户的心头好;华为 WATCH 4 Pro太空探索版首次采用超坚硬金刚钛材质，提升质感的同时在健康方面实现跃升;华为手环9则为轻运动用户提供了选择，虽说是手环但是功能同样强大;当然还有发布于去年的华为WATCH GT 4系列，自上市以来，凭借其卓越的外观与运动健康功能，赢得了国内外消费者和媒体的一致好评，华为如此优秀的业绩，它们居功至伟。



HUAWEI WATCH 4 Pro

截至目前，华为智能穿戴产品全球累计发货量已超1.5亿，华为运动健康APP全球平均月活用户超1亿，全球累计服务用户超5.2亿;值得一提的是，在已经有较多存量用户的基础上，华为2024年上半年出货量增速迅猛，达到了夸张的55.1%。极为亮眼的成绩反映了华为在智能穿戴领域的强大势能，而即将到来的新品会成为华为在接下来季度持续增长的可靠驱动，出货增速有望再度刷新。

其实，即将于9月发布的这款可穿戴新品将会搭载前段时间刷屏全网的华为玄玑感知系统。可能有小伙伴并不了解这个系统，简单为大家介绍一下。

玄玑感知系统是华为穿戴体征监测技术的底座，从本质上来说，玄玑依靠强大的体征监测模组和算法，为智能穿戴设备提供更强大的运动健康监测能力。它的“超强感知”，通过一系列航天级技术实现了人体信号更精准、更低噪的获取，并且基于AI模型+在线学习实现的算法等保证华为可穿戴设备在运动健康数据监测的专业性、准确性和全面性。

玄玑感知系统实现了多维度的运动健康指标监测，截至目前，玄玑累计支持超60项运动健康指标监测，数量堪称业界最全，涵盖了人体心血管、呼吸、神经、内分泌、生殖、运动等六大健康系统，帮助用户全方位评估身体状况。

最神奇的莫过于玄玑甚至可以实现情绪健康监测。玄玑开展了基于心率数据推断情绪状况的研究，使得智能穿戴设备的监测范围从生理指标进阶到心理指标。试想，一台电子设备能够不仅可以知你冷暖、懂你悲喜，更重要的是可以根据你的情绪为你提供情绪价值和建议，堪称补齐了腕上健康检测的最后一块拼图。

2024年下半年智能手表将迎来一轮强强对话，而华为同样势不可挡。IDC在研究报告中提到，可穿戴设备厂商将持续聚焦健康和健身追踪功能的创新，同时为避免市场同质化竞争，厂商们需要不断探索新的差异化功能和应用场景，以充分发挥智能手表的计算能力――“这些创新功能将成为保持智能手表吸引力的关键所在”。

一直以来，华为可穿戴设备拥有着完全不输竞品的核心竞争力。华为健康监测和运动记录功能是传统强项，检测精准、项目丰富，同时还能为用户提供专业的健康解读和指导;超长的续航打消用户的在户外运动、出差过程中的电量焦虑，作为核心的鸿蒙操作系统，提供了丰富的应用生态和业内顶尖的多端互联支持，让用户可以在手表上享受到便捷的智慧生活体验……而刚刚推出的玄玑系统势必会将华为可穿戴设备的优势进一步扩大，新款华为手表将会达到什么高度，值得期待。