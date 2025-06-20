华为发布鸿蒙智能体框架，全面迈入Agent时代，助力应用“生而智能”

6月20日至22日，华为开发者大会2025在松山湖如期举行，众多来自世界各地的开发者、科技爱好者齐聚一堂。在HDC2025上，华为发布鸿蒙智能体框架(Harmony Agent Framework，HMAF)与《Agent时代，鸿蒙应用生而智能――鸿蒙智能体框架白皮书》，鸿蒙智能体框架核心包括智能体全新交互、智能体协议升级、智能体高效开发、智能体安全可信，提供从开发到运行到运营的完整驱动提供，支撑应用生态更好地拥抱Agent，让鸿蒙应用生而智能。

Agent进入爆发“窗口期”， 鸿蒙智能体框架孕育而生

随着生成式AI技术飞速发展和规模化使用，AI系统已经实现从“被动响应”向“主动服务”的关键跃升，不再仅是工具，而是能主动提供解决方案的“数字大脑”。在此背景下，AI智能体时代正快速到来，APP 也在朝着更智能、更主动的Agent 形态进化，Agent 和 App 相互协同、共同发展给用户带来更优质的体验，但要知道，当前智能体的大规模落地仍然存在挑战，例如基座模型能力不足、缺少统一的交互式框架等。

作为全球领先的科技企业，华为一直致力于在人工智能领域进行创新和突破，推动智能化技术的发展和普及。在未来应用与智能体走向深度融合与协同的大趋势下，华为作为AI时代的先行者，鸿蒙智能全面拥抱Agent，推出全新鸿蒙智能体框架，赋能三方生态应用智能化升级，为各领域的应用和智能体开发者提供架构和框架支撑。

鸿蒙智能体框架(HMAF)是什么？该框架全面定义了鸿蒙系统下操作系统、鸿蒙应用/原服务与智能体的交互和协同范式，致力于构建一个具备自主决策和群体协作能力的AI生态体系。

在鸿蒙系统下，系统AI能力赋能鸿蒙应用/元服务与鸿蒙智能体，鸿蒙智能体源于应用，服务于应用，鸿蒙智能体能够与系统交互深度融合，借力系统级智能体小艺分发入口，鸿蒙智能体与用户之间的交互更自然便捷;系统级入口实现连续服务闭环，能够理解用户的高阶意图，处理更复杂的任务;应用具备智能化自主能力，能够完成系统层面的调度;鸿蒙智能体协作，高效满足用户的需求，并且鸿蒙智能体之间可以互相通信协作，共同创造更大的价值。

小艺智能体开放平台，全面赋能鸿蒙智能体

开发做出好用的Agent，输出独特、有竞争力的价值，是拥抱人工智能的最优解。目前，鸿蒙应用正在积极拥抱Agent形态，华为还推出小艺智能体开放平台，全面支持从开发到运行到运营全流程，支撑应用生态更好地拥抱Agent。

小艺智能体开放平台提供面向智能体开发和意图框架接入的服务入口，开发者通过小艺智能体开放平台可在意图框架基础上充分结合AI大模型能力，一站式高效开发鸿蒙智能体，并利用HarmonyOS系统优势，分发至多模态系统级入口，为用户提供大模型时代的智能新体验，从而实现业务增长。

此外，小艺智能体开放平台还拥有低门槛、多开发模式、端到端全流程、新流量以及新体验等优势。首先，小艺智能体开放平台为开发者提供构建、调试、部署智能体的全生命周期工具链，并提供50+鸿蒙系统插件、通过意图框架升级兼容MCP工具，全面赋能鸿蒙智能体开发、调试、上架一站式发布，降低了智能体的开发门槛。

降低门槛的同时，支持LLM、工作流(workflow)、多Agent(A2A)等多种开发模式，满足开发者的不同需求;此外，还为开发者提供智能体开发的端到端工具链，打通智能体从设计、开发、部署的全流程;这还不够，鸿蒙全场景设备系统级入口分发，亿级日活曝光，再加上行业知识和服务与大模型、鸿蒙系统充分融合，为用户打造大模型时代智能体验。

鸿蒙智能再进化，助力鸿蒙智能体大发展

鸿蒙智能Harmony Intelligence再进化，已打造了坚实的AI能力与端侧智能生态底座，为鸿蒙智能体大发展做好充足准备。

全新小艺更能干，结合盘古和DeepSeek大模型快慢思考融合，升级为系统级智能体，推理规划、知识问答、记忆能力大幅增强;AI能力更开放，开放的11类AI控件被4000+应用接入，让图库、电话、备忘录等高频使用的应用也有了更强大的AI体验;鸿蒙智能已开放240+标准意图，目前已有470+服务接入，提升消费者在日常使用中的体验。面向未来，AI时代的应用新范式，鸿蒙智能的两级Agent，一级是像小艺作为鸿蒙系统级的Agent，另一级是各行各业应用开发的垂域专业Agent，将专业的服务能力组合在一起。

鸿蒙应用已积极拥抱Agent，首批50+先锋鸿蒙智能体也已全面启动开发。如华为自有应用的智能体包括天气助手智能体、音乐助手智能体、浏览器资讯助手智能体、小艺乐队智能体、小艺深度解题智能体等;鸿蒙智能体则有深圳航空-深航飞飞智能体、喜马拉雅-小雅助手智能体、酷表-Chatexcel 智能体等。

例如深圳航空-深航飞飞智能体，是一款懂问答、会办事的航空出行AI智能体，「深航飞飞」基于小艺智能体开放平台快速开发上线，支持知识问答、订票、登机牌、航班查询等能力，还可实现语音操控一步直达、快速值机改签。当我们需要订票可对深航飞飞说：“帮我订一张7月1日去北京的机票”，它便会识别你所在的城市，完成机票选购，如果偶遇航班变动，还会结合航司历史数据及气象大模型，告知你延误或取消情况。

还有喜马拉雅-小雅助手智能体，通过小雅助手语音定制专属播客内容，我们可以对小雅助手说“小雅，帮我找一些西方艺术史相关的播客，总时长1小时左右”，也可以根据小雅的推荐再追问“保留前三个，增加一些文艺复兴时期的内容”，从而获得更个性化的体验。

写在最后

在科技迅速发展的今天，人工智能不断向前推进，而在这一波浪潮中，智能体被视为新的里程碑。鸿蒙智能体框架的发布，为各领域的应用和智能体开发者提供架构和框架支撑，一方面将全面赋能鸿蒙应用智能化演进，另一方面将为用户和开发者带来了前所未有的智能体验与创新机会，并推动了人工智能行业向更高层次的发展。

更重要的是，鸿蒙生态的开放性和兼容性，对于那些热爱科技、渴望创造的人来说，可谓是一个可以尽情发挥的舞台，也希望有更多全球各界的开发者加入，共同推动人工智能产业迈向新的高度。