坐飞机前看一眼：民航局发布通知 禁止携带无3C标识充电宝乘坐境内航班

由于充电宝等锂电产品起火冒烟事件多发，国内多家头部品牌因上游电芯厂家认证被撤销而进行产品召回等情况，旅客随身携带的充电宝可能存在的安全质量隐患，对民航安全运行带来的风险持续增大。

民航局决定自2025年6月28日起，在现行规则基础上进一步采取严格管控措施，其中就包括禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

前段时间罗马仕、安克等品牌相继宣布召回对应上游电芯、被取消3C认证证书的充电宝产品，导致许多用户表示“卡了bug”，被召回的产品同时也被快递拒收。这一情况虽然上了热搜，但影响无疑没有当下全国范围无3C标识充电宝禁乘航班来得大。

据了解，2023年8月1日市场监管总局开始对锂离子电池与电池组、移动电源实施3C认证管理，规定自2024年8月1日起，未获得3C认证证书和标注认证标志的对应产品，不得出厂、销售、进口或在其它经营活动中使用。

这也就意味着只要你现在使用的充电宝，只要购买时间早于2024年8月1日，就有可能未通过或者未标注3C认证，这在当时并不代表它不合规，但在今天无疑会给乘境内航班出行的旅客带来一些麻烦。

民航局此前对于充电宝的规定包括额定能量限制、携带方式与机上使用等。其中额定能量小于100W・h即可无需申报，通过安检携带登机，对电芯额定电压一般为3.7V的充电宝来说，对应容量在约27000mAh以下，多数充电宝都能满足这一标准。

携带方式上，所有充电宝都必须手提或随身携带，严禁托运;同时机上全程禁止使用(以充电宝为其它设备充电)。

其它注意事项包括充电宝本身的外观检查，例如无鼓包、破损、漏液等，以及标识检查，包括额定的电压、容量、总能量等，现在还要加上强制3C认证这一标志。也正因如此，许多高频出行旅客为避免充电宝频繁使用、表面各项标识磨损，而为充电宝安排上了贴膜或保护套。

总之，民航局关于携带充电宝的新规即将开始实施，近期将要出行的读者可以提前检查自己的充电宝是否符合原有规范与3C新规。目前市售的正规渠道与品牌充电宝已经适用于2024年8月1日起的强制规范，都在表面带有3C认证标志，可以顺利通过安检，如有需要可以进行选购。