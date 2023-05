HHOGene GPods与光同行，打破传统耳机设计，勇敢表达自己！

作为原阿里巴巴副总裁、钉钉创始人,无招及其团队的二次创业引起了业界不小震动,一群从软件跨界到硬件的互联网人,从未做过制造业,却声称要用数字化思维改造制造行业,这不禁让大家产生怀疑:热情固然可贵,但真能实现再一次改变行业?

事实证明,他们做到了。仅仅耗时18个月,无招所创立的HHO两氢一氧公司便推出了号称全球首款数字光耳机HHOGene GPods,海外正式上线3个月后,用户覆盖就超过了47个国家和地区。而之所以用HHO作为公司名,大家知道HHO顾名思义就是水,它是水分子的分子结构式,无招希望用水这一自然哲学的语言来定义这家公司,是想追求全球化的、追求事物本质的公司。

众所周知,今天的TWS耳机行业,在Apple的推波助澜之下无论大小厂商早已蜂拥而至,好的体验性产品不敢说遍地皆是,但也丝毫不缺,俨然是个红海市场。面对这种饱和竞争,HHOGene GPods依然有勇气进来,并成功脱颖而出,得到全球广大用户的青睐,所依靠的独特魅力究竟是什么?

耳机包装盒上那句精神标语“Dare to shine(敢于闪耀)”,或许给了我们最好的答案。

设计贯穿始终,扣住每一处细节

新时代下的年轻人,热衷于对时尚和审美的个性化追求,他们不仅活的更精致悦己,也更厌倦人云亦云和千篇一律的生活方式,每天都会穿不同颜色的衣服,去不同的地方,以及玩不一样的新鲜东西。因此,在无线耳机成为用户出街神器的潮流趋势下,其外观颜值便愈发重要,HHOGene GPods正是凭借其不错过每一处细节的独特设计,成功收获全球潮流人士的喜爱。

HHOGene GPods礼盒装包含耳机以及四个可替换的耳机外壳,透明的亚克力长盒将耳机外壳包裹在内,如同精致的奢侈单品。HHOGene GPods耳机充电仓的设计理念来源于水,波浪造型更加动感,握持舒适。

打开耳机充电仓,HHOGene GPods耳机即刻会被唤醒,壳体灯光动画明灭闪烁,带来别具一格的流行仪式感。这也是HHOGene GPods耳机相较其他TWS无线耳机最特别的创新——可定制LED灯光。

两氢一氧通过数字化技术,搭配内置micro LED灯珠,将人类对光控制全景式地应用到无线蓝牙耳机,让耳机实现个性化控光,将声音转化为“光音”,既能让自身听见,也能被外界所看见,无论走到哪里,你都可以自发光。

“既然手机壳可以贴上,耳机壳也可以是能贴上去的,我们就开始想应该做耳机壳”。 两氢一氧将这句话付诸现实,通过卡扣设计,HHOGene GPods耳机支持替换耳机外壳,默认赠送的四个可替换耳机外壳,充分满足用户个性化定制需求,随心情、穿搭等的不同自由替换外壳,玩的就是不一样。

官方App还提供了更多壳体供消费者选择,允许用户自定义专属定制壳体,将耳机外观颜值创作权还给用户,根据自身喜好决定专属耳机外观,真正做到独一无二的个性化定制。

让光变成信息,传递情感、个性和主张

第一次打开耳机充电仓,光效亮起,就像是在Say Hi,这一刻的HHOGene GPods是有温度的。同时也令我更加好奇,一款以光效作为主要卖点的产品,究竟能把光玩出什么花样。HHOGene GPods给出了三板斧,简单粗暴之余不乏细腻。首先它在App中内置50多种灯光主题,预设72种中国传统色供用户挑选,能够提供30万种灯光色彩组合。足够多变的颜色和光效,犹如丰富的文字,让每个人都能找到表达自己情感与个性的颜色。

其次,当点击选中的灯光主题色时,上方耳机动画与耳机还会实时呈现对应效果。但这就够了吗?两氢一氧还为用户提供定制颜色、拍照取色以及相册取色,得益于App内置的AI算法,可以将图片像素中的颜色转化为光效,再透过耳机壳投射出来。照片取色和拍照取色通过把承载用户情感的照片以光的形式进行具象化,让光效更具故事感的同时,也赋予原本单调的光更多现实意义,从另一个维度传递出用户情绪。

最后,官方App还为HHOGene GPods提供了「双向」、「单向」、「常亮」以及「呼吸」四种光效模式,极大提升耳机光效可玩性。当我佩戴HHOGene GPods,将耳机光效调整成「单向」外出,耳机化身一盏拾音灯,随着音乐律动不断起伏。如此讨巧的方式,让原先静态的情绪表达更加鲜活,激昂摇滚伴随不断跳动的光效,恰如其分表达此时此刻的愉悦快乐;而心情低落时舒缓歌曲光效此起彼伏又像是在诉说一段孤单心事,这样独特的表达方式“泰裤辣”!

另外,HHOGene GPods支持通话光效颜色自定义,可以单独设置通话专属色彩,即使在接打电话的场景下同样不失个性化。官方细心地将每个用户使用场景都考虑到了,这一点让我非常惊喜。

与光同行,贯彻初心的声音

HHOGene GPods的单耳机重量仅6.88g,即使加上充电仓也只有55g,日常携带毫无压力。佩戴时耳机与耳部轮廓契合度相当高,有效避免久戴耳朵痛的问题。

音质方面,HHOGene GPods采用蓝牙5.2技术,拥有丰富的EQ调节选项,内置「均衡」、「人声增强」、「低音增强」、「高音增强」四种模式。多日使用后,「人声增强」模式带给我最多惊喜,开启后可以明显感受到人声凸显,剥离背景音带来更加纯享的听觉感受,有如天籁直击灵魂。

同时,HHOGene GPods听感自然,三频相对均衡,整体协调性不错,音乐在不同频率之间过渡自然,尤其是低频深潜部分效果突出,调音也符合大多数用户的喜好。例如播放《I Really Want To Stay At Your House》时,HHOGene GPods人声突出,电子感强烈,给人身临其境的现场感受,最大程度还原这首歌曲的氛围感。而当播放流行音乐《姗姗》时,作为代表性的女性中频也拥有较好的表现力,呈现出温暖和圆润的丰富细节,似是一段过往心事娓娓道来,故事感相当浓郁。

HHOGene GPods同样配备主动降噪,最大降噪深度可达25dB。办公室环境下,长按耳机柄开启降噪模式,可以明显感受到周围噪音降低,但在人声和一些高频声音的过滤上,HHOGene GPods表现不够彻底。值得一提的是,HHOGene GPods佩戴耳压较小,长时间佩戴也不会有耳朵不适感。

不过,在体验中我还是发现了HHOGene GPods在交互上存在的一些问题,例如HHOGene GPods在App中并没有单击功能选项,用户只能通过双击播放/暂停,不同于绝大多数耳机的操作方式会给用户前期增加学习成本。同时,长按切换降噪模式,耳机往往需要2-3秒的响应时间,这类触控操作体验还有优化空间,但好在这些都只是软件上的问题,希望后续能够通过OTA解决。

HHOGene GPods虽然是一款着重关注个性化表达的产品,但在音质、降噪以及交互这三大基础体验上也未曾妥协,依然带来稳定的表现,可见其基本功之扎实。

综合而言,HHOGene GPods的整体表现出乎我的意料,毕竟在拿到产品初期我还在质疑仅凭光效就想在激烈的TWS耳机市场中突出重围,实在有些异想天开。但体验过HHOGene GPods后,我深深被它创新的“光音”设计所折服,以光效提供另一种表达形式,支撑我勇敢地向外界表达自己,主张自己的个性,就像是在朋友圈分享一首喜欢的音乐,愉悦自在。

正如HHO在官网写道:“HHOGene坚信,每个人的存在都是独一无二的。无论你在哪里,都有属于你的光。像GPods一样,敢于发光”。以光来表达情绪,与光同行坚持自己的主张,享受在人群中发光的愉悦感觉,这就是HHOGene GPods能够为你带来的独一无二的全新体验。