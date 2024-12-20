好看好戴还好用 闪极发布业界首款量产AI眼镜，999元起

12月19日，先锋智能硬件品牌闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜――闪极AI「拍拍镜」A1，成为国内首款量产的AI眼镜。闪极携手索尼半导体、AAC 瑞声科技、LOHO、云天励飞等厂商为这款产品赋予了好看、好戴、好用的“三好”特性。闪极A1(共创版)最低仅售999元，而且购机用户均附送价值299元的“AI云盘+AI闪记”1年免费使用权益。此外，官方还提出90天无理由退货、打卡返全款的承诺与销售活动，目前已经在各大电商平台开启预售，并将与1月15日正式发售。

好看好戴，满足全天候佩戴需求

想成为一款好的AI眼镜，首先它需要是一款好的眼镜，满足眼镜用户的原始需求，即好看、好戴。为此闪极联合了眼镜行业领军品牌LOHO针对闪极A1进行联名设计。

闪极联合LOHO共同塑造了闪极A1更符合“斐波那契曲线”的黑框经典造型，并且引入弹簧镜腿设计，实现超高自由度翻折，可轻松贴合不同脸型。还有无感气垫鼻托设计，搭配不同尺寸，不压鼻梁。而且为了满足用户在不同场景下的使用需求，闪极还提供了还提供多款时尚磁吸墨镜镜片，并随机赠送饱含人文情怀的可遮挡摄像头的磁吸前框等。

作为一款功能丰富的AI眼镜，闪极A1要比一般眼镜重一些，达到了50g，而为了缓解用户常见佩戴的压力，它创新采取了电池后置设计，将2块电池放置在了镜腿部位，参考“跷跷板”的原理，有效缓解鼻梁承重压力，用户的体感重量仅30g左右。

针对AI眼镜新品类，LOHO携手闪极在行业首创专属无忧服务体系，包括为AI眼镜打造的专属科学验配标准、专属高品质镜片集群、专属柔性加工中心、一站式售前售后服务体系等。

在发布会上，闪极还官宣了其联合顶级设计团队――佳简几何全新定制的闪极品牌标识。通过在全新标识中融入电、取景框、括号等个性化符号，连接先锋科技与时尚人文，成为闪极品牌及其产品在差异化视觉传达，以及时尚态度呈现方面的点睛之笔。

智能好用，满足多场景使用需求

解决了好看和好戴的问题之后，接着就是好用了，想要在眼镜这样一款尺寸小巧的设备上实现丰富的功能着实是不容易的。为实现这一目标，在拍摄、声学、芯片、AI等关键领域，闪极均找来了业界顶尖团队深度协作。

首先是拍摄方面，闪极A1搭载索尼旗舰级1600万像素摄像头，通过200天的通力合作，100%重构摄像头底层驱动，最终成功在AI眼镜端实现1600万全分辨率照片画质、1600万像素摄像头低功耗视频防抖、123°超广角精准模拟人眼视角等多项行业第一。基于惯性传感器的专属图像稳定算法，并结合闪极自研低功耗算法，闪极A1实现了媲美人眼视角的“超级地平线”稳定效果，可以解放双手，满足用户的日常拍摄需求。

芯片方面，闪极A1搭载国产旗舰低功耗ARM处理器――紫光展锐W517，后者采用高速2GB RAM+32GB ROM存储组合，4 核CPU，主频高至2.0，具备高性能、低功耗的独特优势。基于该芯片平台，闪极还创新推出旗下自研AI眼镜平台架构――影瞳1.0，支持全天候佩戴、无限持久续航、独立手机使用、可拓展升级等一系列服务。

声学方面，产品搭载了瑞声超线性Hi-Fi扬声器，扬声器体积远超旗舰级TWS耳机，并且联合AAC金耳朵团队进行了大师级调教，深度还原全频段Hi-Fi级好声音。同时该扬声器还支持双DSP独立功放，可提供高保真双声道立体声，结合低频增强和动态EQ双重AI算法，实现远超同类产品的音频播放效果。

续航方面，闪极A1在机器内置3块电池，总容量达450mAh，并且采用了更美观、便捷的Pogo-Pin磁吸式接口，支持边充边戴。本次发布会上闪极还正式推出了全球首款专为AI眼镜设计的增程式续航解决方案――AI眼镜增程环，采用6500mAh大容量电池，甚至支持向手机等硬件产品反向充电。

软件和AI方面，闪极A1搭载闪极自研全球首款AI记忆系统――Loomo OS(中文名：录眸)。该系统融入AI云盘、AI闪记、Agent Store、云端AI中心、数据安全系统、Hi闪极等丰富服务，可实现对用户的录音、文字和图像等多模态数据的高效记录、快速存储和多端同步。AI云盘可以让云端储存所拍所录，个人专属AI进行学习和整理。AI闪记则可以记下录音、文字以及图像，并利用AI分析和整理，形成摘要，有点类似于AI进阶版的“闪念胶囊”。

通过内置的AI应用商店(Agent Store)，实现对于各种AI能力的灵活调用。在云端AI服务方面，闪极A1已经或即将接入云天励飞、讯飞星火、通义千问、Kimi、智谱等国内十余家主流大模型厂商，基于闪极自研模型调用策略，取各家之所长，实现对用户需求的快速、高效、敏捷响应。

闪极AI合伙人、前Google Brain 核心成员潘欣表示，过去10余年，人工智能已取得了突破性进展，最强大的AI模型已经可以在很多场景比肩甚至超过人类。

然而，技术的飞速演进过程中也暴露出一系列问题，如Scaling Law边际效益成倍递减、超级应用匮乏、AI平台和生态无法打通……为此，闪极提出了“新数据+新应用+新生态”的全新AI发展构想，以离人类五官距离最近的眼镜为载体，通过打造AI眼镜形态，让AI智能体可以见人所见、听人所听、想人所想，给每个人提供及时有效和个性化的服务。

仅售999元起，与用户一起共创未来

定价这块确实让人有些惊喜，闪极A1零售价为1499元，但春节前闪极将提供限量5万台闪极A1先锋共创版机器，售价仅999元。他表示，对于闪极这个仅有百人的创业团队而言，尽管公司上下为闪极A1倾注了全部的心血及资源，但目前产品在软件和量产等诸多方面，仍面临一些挑战和不足。为此闪极希望通过“AI先锋共创计划”，让更多用户参与到闪极A1的持续进化进程中来。目前闪极A1在眼镜硬件、手机APP、智能助手、云盘服务、AI闪记等核心功能方面已趋于完备，未来也将通过在线升级的方式加速实现时光回溯、实时翻译、直播推流、智能记忆、语音撰写等功能与服务。

另外，所有购买闪极A1共创版的用户，均可获赠价值299元的“AI云盘+AI闪记”1年免费使用权益，并支持90天无理由退货，以此解除先锋购机用户的后顾之忧。除此之外，配合此次闪极AI新品首发，官方还发起“打卡返全款代金券”活动，凡达成条件的购机用户，均可获得至高全部购机款代金券奖励，代金券可用于购买闪极任意充储能产品或下一代AI眼镜。

不忘“老本行”，三款充电新品上新

除AI眼镜外，闪极也没有忘记自己的“老本行”，带来了三款在技术、颜值和性能方面极富竞争力的充电产品，分别为闪极电荷泵移动电源100W，采用定制电荷泵专用3.3mm超薄大功率安全快充电，引入铝合金 CNC 壳体、精密阳极氧化、透明机甲、智能数显屏幕等设计，15分钟即可充满5000mAh，售价399元，预计明年上半年发售;闪极Pouch Mini移动电源，定制全新的Mini形态，产品采用1C1A+自带线设计，支持丰富的快充协议和小电流模式，总容量达10000mAh，日常价格249元，首发特惠到手仅199元，参与闪极官方种草官活动，到手最低仅需1449元;闪极 S4 唱片充电器65W，一款极具文艺气息的充电宝，透明唱片盒设计，内置70cm伸缩线，售价299元，首发到手249元，参与官方的种草官计划，最低到手仅需199元。

写在最后

作为一款AI眼镜，闪极通过巧妙地设计，让闪极A1首先是一款好看和好用的眼镜，满足用户的长时间的佩戴需求，在功能上则集视频拍摄、音频播放、录音、AI助手等功能于一身，让其可以应对用户多场景的使用需求，足够智能好用。当然，价格也可以说是其特色之一，999元的售价确实充满惊喜，让这款AI可穿戴设备可以走入更多普通消费者的视线当中。

“圆滑当道时代的锐利异类”，闪极喊出了这句口号，这似乎意味着它们注定要走一条充满艰难的道路，就像他们自己说的那样，这可能是个“大卫挑战歌利亚”的故事。作为一家在垂直领域已经取得不错成绩的厂商，闪极选择走出“舒适区”，在如此短的时间内“跨界”来打造这样一款产品确实不易，尽管目前还不完美，但可以看出来，它们是怀揣着理想主义和对未来的畅想在不断的努力和前进，也希望在未来能够看到闪极能够为消费者带来更大的惊喜。