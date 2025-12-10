京东12.12耳机音箱年终优惠现已开启，汇聚众多备受瞩目的年度新品，无论是追求佩戴革新的潮流玩家、专注特定场景的功能达人，还是讲究居家美学的品质用户，都能在这里找到心仪之选。目前京东耳机音箱12.12会场多款年度重磅新品已开启1元抽签，12月12日晚8点公布抽签结果，同时还有新品85折、热门好物5折抢等多重惊喜。现在打开京东APP搜索“耳机音箱1元抽”，轻松锁定听觉好物，开启年度焕新之旅。

本次12.12期间聚集多款年度趋势新品，得益于“京东新品”频道的系统化支持。“京东新品”频道自升级以来，已建立起从趋势洞察、产品孵化到爆发增长的全链路支持体系。通过“新品孵化三步法”等机制，持续为潜力新品注入资源，并与品牌深度合作，共同将产品创新转化为市场爆款。耳机音箱“年度新品”的集中呈现，正是这一平台价值的体现，让消费者轻松体验行业前沿之作，畅享“追新、逛新、买新”一站式消费体验。

极致舒适的体感，是年度耳机新品的重要主题，一系列采用耳夹式或轻量化设计的耳机，正重新定义“无感”佩戴。声阔C50i耳夹耳机以独特设计感兼顾美观与稳固;漫步者XClip致力实现真正的“空气感”佩戴，全天陪伴毫无压力;荣耀亲选耳夹2 Pro升级柔感材质，舒适度与时尚感再进化;JBL Sense Life音悦圈则以轻巧机身和潮流设计，成为移动影音与礼赠佳选。以上四款革新佩戴体验的耳机，均可在京东12.12耳机音箱会场“1元抽”轻松拥有。

年度新品的另一大看点，是针对明确场景的深度优化。追求静谧的通勤与办公族，可关注华为FreeBuds Pro5大地金的沉浸降噪与无损音质，或通过王鹤棣同款Bose QC消噪耳机获得全场景深度静谧体验。游戏玩家也有专业之选，三角洲赛事指定款西伯利亚T10游戏耳机，专为硬核竞技打造;而音旺思游戏耳机则强化听声辨位与声控交互，助力轻松掌控战场。

居家场景下的新品，则拓展了音箱设备的边界，融合艺术、娱乐与关怀，活动期间也可1元抽取。哈曼卡顿琉璃5持续演绎“声光艺术”，不仅可以感受澎湃音效，更是点亮客厅的美学装置;漫步者K300多功能K歌音响则能一键营造家庭KTV氛围，欢唱自由即刻实现;而小度智能健康屏则聚焦于居家健康与关怀，融合高清影音、远程看护及在线医疗能力，成为守护全家健康的智能生活助手。

从无感佩戴到场景专精、从居家美学到智能关怀，这些年度精选好物共同勾勒出声音科技的体验新境。京东12.12耳机音箱年终特惠已全面开启，正是升级听觉体验、把握趋势潮流的绝佳时机。即刻打开京东APP，搜索“耳机音箱1元抽”，锁定心仪之选，用悦耳新声，开启焕新一年。