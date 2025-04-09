万物智联传感先行 2025深圳国际传感器与应用技术展会展商访谈

万物智联传感先行，2025深圳国际传感器与应用技术展览会于2025年3月31日在深圳福田会展中心正式举办。从柔性电子皮肤、多场景声学等全面的传感解决方案到高精度监测、民生工业场景落地，传感器不仅是先行的数据探测反馈设备，更是万物智联中关键的“感知”设备。本届展会我们看到更精准满足更多场景并结合AI的传感方案，天极网受组委会邀请与本次展会部分展商就大家比较关注的行业热点进行了沟通，并与大家分享传感器领域的最新技术与落地应用。

一 APP个人信息保护升级 重视用户体验

新品《电力行业App 个人信息保护能力提升白皮书》研究团队

天极网：随着App的广泛应用，越来越多的监管机构开始关注App层面的个人信息保护。您认为当前App在个人信息保护方面面临的主要问题有哪些？当前行业内最大的合规挑战是什么？

爱加密合规总监 姚旭

姚旭：随着移动互联网的普及，App已经成为我们生活中不可或缺的一部分，但随之而来的个人信息保护问题也日益突出，并受到监管机构的高度关注。我认为当前App在个人信息保护方面主要面临以下三个核心问题：

1. 过度收集与“一揽子授权”问题突出：

许多App在申请权限时，常常超出其核心功能所需的范围，要求用户提供大量的个人信息，例如通讯录、地理位置、甚至通话记录等。更常见的是“一揽子授权”，用户必须同意所有权限才能使用App，这严重侵犯了用户的知情权和选择权，也增加了数据泄露的潜在风险。

2. 隐私政策不透明且难以理解：

部分App的隐私政策要么过于冗长复杂，充斥着法律术语，要么故意模糊关键信息，使用户难以真正了解其个人信息是如何被收集、使用、存储和共享的。这种不透明性使得用户无法做出明智的隐私决策，也为App的违规行为提供了空间。

3. 数据安全保障能力亟待提升：

一些App在数据传输、存储等环节的安全措施仍然薄弱，容易遭受黑客攻击或内部人员泄露，导致用户个人信息被非法获取和滥用。这不仅损害了用户的权益，也对企业的声誉造成负面影响。

当前行业内最大的合规挑战，我认为是对《个人信息保护法》(PIPL)等法规的深入理解和精细化落实。PIPL对个人信息的处理规则进行了全面而细致的规定，尤其是在获取用户同意、处理敏感个人信息、进行跨境数据传输等方面提出了更高的要求。App开发者需要投入大量精力去理解这些复杂的法律条文，并将其转化为具体的技术和管理措施。例如，如何获得用户的“单独同意”和“充分知情同意”，如何安全地处理生物识别、健康医疗等敏感个人信息，以及如何合规地进行数据出境，都是当前行业面临的巨大挑战。

解决这些问题需要监管部门、App开发者以及用户共同努力，构建一个更加安全、可信赖的App使用环境。

天极网：对于企业而言，App个人信息合规建设是一个长期的过程。在这方面，你们团队有什么建议？

各位，正如刚才所说，App个人信息合规建设对于企业而言，绝非一朝一夕之功，而是一个需要长期投入和持续完善的过程。基于我们的观察和实践，我们团队有以下三个核心建议，希望能对企业有所帮助：

1. 构建并持续优化完善的合规体系：

企业应将App个人信息保护合规提升到战略层面，设立专门的合规团队或明确责任部门，负责制定和执行相关的政策、流程和规范。这不仅仅是应对一次性的检查，更要建立一套常态化的合规管理体系。体系的建设需要覆盖App开发的整个生命周期，从需求分析、设计、开发、测试到上线运营和版本迭代，都要融入个人信息保护的要求。同时，企业应定期对合规体系的有效性进行评估和优化，根据最新的法律法规和监管动态进行调整，确保合规体系能够与时俱进，持续发挥作用。

2. 深入贯彻“隐私优先设计”(Privacy by Design)和“隐私保护默认”(Privacy by Default)原则：

这意味着在App的早期设计阶段就将个人信息保护作为核心考量，而不是在开发完成后再去补救。例如，在设计功能时，要优先考虑是否可以不收集用户个人信息，或者只收集最小必要的信息。同时，App的默认设置应是最有利于保护用户隐私的，例如默认关闭不必要的权限，提供清晰易懂的隐私设置选项，让用户能够自主管理自己的个人信息。这种从源头上的保护，能够更有效地降低合规风险，并提升用户对App的信任度。

3. 高度重视用户体验下的透明度和用户赋能：

合规建设最终要服务于用户，因此，提升用户体验至关重要。企业应以清晰、简洁、易懂的方式向用户呈现隐私政策，避免使用晦涩难懂的法律术语。告知用户收集哪些信息、用于何种目的、如何使用以及用户的权利。更重要的是，要赋予用户充分的自主权，提供便捷的渠道和功能，让用户能够查询、更正、删除自己的个人信息，以及撤回同意。通过提升透明度和用户赋能，企业不仅能够更好地满足监管要求，更能够赢得用户的信任和忠诚，从而实现可持续发展。

总而言之，企业在App个人信息合规建设方面，需要从构建完善的合规体系、贯彻隐私优先设计原则以及重视用户体验下的透明度和用户赋能这三个核心方面长期投入，才能真正提升App的个人信息保护能力，在日益严格的监管环境下行稳致远。

二 新能源与智能驾驶引爆市场 国内外品牌需求存在差异

深圳市燕麦科技股份有限公司

天极网：随着新能源汽车与智能驾驶的普及，贵司是否计划将FPC检测技术拓展至更高频、高精度的车载电子领域？

燕麦科技运营总监 朱雅

燕麦科技：我司主业是做FPC检测的，目前已有测试设备在车载电子领域中使用，主要产品有针对电池中的大尺寸FPC的飞针测试机、车载音响中使用的压电陶瓷电容阻抗测试设备、蓝牙模块测试设备等。面向车载FPC的飞针机客户覆盖了车载FPC领域的主要头部客户。

具体来说，包括音箱上面的压电，陶瓷的电容阻抗测试，还有蓝牙模块，譬如特斯拉上面的PC的蓝牙模块测试里面，当然头部的如宝马等汽车我们也都全部覆盖。在技术优势方面，我司的精度会更高，所以也更受欢迎。另外国内外汽车品牌的需求也存在差异，国外品牌相对会更保守一些，国内新能源品牌以及特斯拉对精度的要求会更激进一些，因此我司对未来前景非常看好。

三 高质又安全的定向声学方案满足众多使用场景

汉得利(常州)电子股份有限公司

天极网：汉得利近期获得“超声波传感器及定向发声装置”专利，该技术被描述为“让声音成为秘密”。在智能家居或公共场景(如银行、博物馆)中，如何平衡定向声学技术的降噪优势与用户隐私保护？未来是否计划将此技术与AI算法结合，开发更个性化的交互方案？

汉得利技术支持部总监 王平

汉得利：第一部分就是音质这块，音质宽度也分两部分，第一部分就是元器件，因为元器件超声波换能器是我们自己做的，我们独家的换能器主频是45k赫兹的，而正常市面上的主频是40k赫兹的，我们整个音质包括角度会好很多。第二部分就是通过软件算法去调整(音质和隐私)，主要第三部分也分两块，第一块就是音效，音效的调整我们高中低频的均衡，第二块是我们的角度调整(保护隐私)。

汉得利高级总监 初冶

我们在汽车上也有相关的产品，目前也有不少车厂与我们合作，另外我们的产品线布局比较广泛，包括具身机器人。未来我们布局主要是几个方向，第一块是定向;第二块我们所是人工智能AI，我会重点布局，包括AI声学;第三块似于震动反馈，传感这一块，也会重点布局。

四 稳定耐用的柔性电子皮肤助力具身智能普及化

途见科技(北京)有限公司

天极网：途见科技作为具身智能领域内专注于柔性电子皮肤触觉感知系统研发和制造的高科技企业，并参加了CES大展，随着具身智能在全球越来越受关注，途见将如何拓展全球市场？相关产品的耐用度和环境稳定性如何？

途见科技联合创始人兼首席运营官 董智

途见科技：具身智能现在确实在全球范围内受到了广泛的关注。在国外，以特斯拉为代表的企业带动了具身智能产业的颠覆创新;在国内，各级政府对具身智能都很重视，很支持，也有非常多的优秀企业投身到具身智能这股浪潮中来。最让我们感到高兴的是，大家对具身智能触觉感知这一细分领域的关注达到了前所未有的高度，尤其是柔性电子皮肤成为了大家追逐和关注的一个热点。

途见科技作为专注于柔性电子皮肤技术开发的创新型企业，正好站在了这股浪潮的浪尖潮头。我们源自于硅谷，不管从国际化的技术对接还是产业对接来说，都会有先天的优势。我们正在积极拓展全球的各种资源，跟国外的知名高校和头部企业开展合作，拓展全球范围内的优质客户和业务机会，优势互补，合作共赢，期待途见科技可以引领全球市场，成为一家真正国际化的高科技公司。

途见科技开发的柔性电子皮肤及周边产品，在耐用性和环境稳定性方面的表现都非常突出。

耐用性方面：首先，可能很多人听到“柔性”这个词都会感觉不耐用，但我们产品的这个“柔性”是像人类皮肤一样真正的柔性，它耐拉伸耐弯折，您甚至可以揉搓它，展开以后依旧可以正常工作，这种真正的电子皮肤耐受力是非常强的，历经百万次的反复拉伸和按压，也不会出现太大的问题。其次，针对具身智能机器人指尖或者手掌等高磨损部位，我们会把电子皮肤做成热插拔的，如果一个小部位长时间磨损后坏了，不需要更换整个手，可以只更换这一个小部位，大大的降低了更换成本。另外，我们还有自修复的储备技术，如果电子皮肤真的被利器划伤，我们可以通过材料设计让它自己修复，这也是化学材料非常神奇的地方。当然，柔性材料有一个共性问题，在使用相当长的一段时间之后，会有一定程度的蠕变，我们通过材料、工艺和系统方面的设计，很好地消除了柔性材料的这种蠕变对电子皮肤性能带来的影响。所以在耐用性方面，可以说柔性电子皮肤丝毫不输其他刚性或者半柔性产品。

环境稳定性方面：目前具身触觉感知这一领域有各种不同的技术路线，途见科技采用的技术路线在确保高密度、高灵敏度、高拉伸性的同时，在环境稳定性方面的表现也非常亮眼。我们公司有强大的技术储备库，我们会根据具体的应用场景和客户的使用需求去针对性地设计产品方案。我们的产品设计思路是在可以满足客户或场景需求的前提下，挑选最适合应用场景且最稳定的技术方案来做产品，所以我们目前推出的产品在抗外界环境干扰方面的能力都是非常强的。

小结：

传感器作为智能化的前端硬件，最重要的一环就是提供精准的数据确保智能化决策的准确性，如果原始数据有问题，后面再强大都没有意义，这也是传感器的核心竞争力。本届我们不仅看到国内外传感器几乎覆盖了生活和工作的方方面面，国产传感器相对国际品牌也同样有着不错的精准度，国产体态已经在逐步进行中。而随着集成度越来越高，传感器落地方案叠加了MCP实现AI化，让前端数据预处理进而提升进准度和效率，一体化的解决方案也更方便各种综合智能方案的落地，各行各业将迎来AI智能化的全面革新。