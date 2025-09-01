屏幕更大，网速更快 关于Apple Watch Ultra 3你想知道的都在这

目前距离距离苹果9月10日的秋季新品发布会已经只有不到两周的时间了，除了全新的iPhone 17系列外，其它产品线也可能会迎来更新。去年的时候，Apple Watch Ultra只更新了一款新颜色，而没有心的型号，今年新一代的产品有望被推出，笔者就先带大家一起来看看它将有哪些升级和变化。

屏幕变大

目前，并没有关于Apple Watch Ultra 3将采用全新设计的消息，所以应该会延续之前的外观，但屏幕尺寸会稍有变化。iOS 26测试版中的代码暗示新一代产品的屏幕屏幕分辨率为422*514，大于之前的410*502，应该是在整体设计没变的情况下，收窄了边框，让屏幕的尺寸进一步的增大。它也将成为迄今为止屏幕最大的Apple Watch产品。

除了更大的屏幕尺寸外，苹果在去年 Apple Watch Series 10首次引入了LTPO3显示面板，不仅更加省电，而且显示效果更好，今年有望引入到Apple Watch Ultra 3上面，强化其续航和显示效果。

芯片升级

Apple Watch Ultra 3预计将配备更新的 S11芯片，但S11对比S10并没有很大的升级，所以与Apple Watch Ultra所搭载的S9芯片在性能上的提升并不会太大。不过S11芯片的尺寸会更小，所以有更多的内部空间专门用于电池和其他组件。

卫星连接

Apple Watch Ultra 3将是Apple首款具有卫星连接功能的手表，可实现紧急求救功能，可在没有可用的蜂窝网络或Wi-Fi 连接时使用。

考虑到Apple Watch Ultra系列产品是针对户外用户的，对于那些喜欢去偏远地区旅行的人来说，这可能是一个特别有吸引力的功能，在危急时刻起到非常关键的作用。如果Apple Watch Ultra 3的卫星通讯与iPhone上的相同，那么即使在非紧急情况下，佩戴者也可以通过卫星发送短信。

血压监测

苹果一直致力于血压监测技术，并可能准备在今年首次在Apple Watch上亮相。目前尚不清楚今年是否会到来，但如果真的到来，它相比于标准血压监测设备功能上还是很有限的。该功能不会提供特定的收缩压和舒张压读数，而是会跟踪血压趋势，并让佩戴者知道是否检测到高血压。然后，Apple Watch 用户可以与医疗保健专业人员分享该信息以进行进一步调查。

高血压在出现严重损害之前往往不会被注意到，因此通过监测早期预警信号，可以更好的进行预防。

值得一提的是，苹果在今年早些时候获批了一项和血压监测有关的专利，该专利采用液体填充传感器替代传统气囊，通过液体压力传感系统提升血压测量精度与可靠性。

5G连接

苹果计划在Apple Watch Ultra 3上使用联发科的5G RedCap芯片，首次实现5G连接。当前的Apple Watch 型号仅限于4G LTE连接。

5G RedCap是5G的一个版本，专为不需要标准5G网络的速度和带宽的可穿戴设备而设计，但它可能会带来比LTE更快速的速度。

充电速度

之前Apple Watch Series 10采用了金属后壳，配备更大的充电线圈和集成天线，而不是陶瓷后壳，这些变化可能会出现在Apple Watch Ultra 3 上，更新后的充电线圈可以让它的充电速度比以前快得多。

写在最后

总的来看，Apple Watch Ultra 3的更新算不上非常的大，主要就是屏幕尺寸提升，芯片常规迭代，升级到5G连接并支持卫星通信，续航和充电速度都有望提升，至于血压监测感觉今年上还是有点难度。更多的信息可能需要等到9月10日的发布会上揭晓了，大家期待一下吧。