5月26日，全球领先的AR眼镜品牌XREAL正式推出了更加年轻化的副线品牌xbx(X by XREAL)，并带来其首款产品xbx a01系列AR眼镜。作为该系列的首款产品，它拥有着年轻化的外观设计、62g的无感镜身、1600nits HDR10超光感显示以及行业首创的空间防抖算法等特点，售价仅为1699元起，蓄势定义“年轻人的第一副随身大屏眼镜”。

作为XREAL体系下的年轻先锋品牌，xbx的诞生旨在消解前沿创新与日常生活之间的壁垒。品牌明确表示：不做“严肃”的科技，而是追求激情、鼓励表达，致力于打造让年轻人无拘无束沉浸在热爱世界里的潮流装备，品牌态度简洁有力―只管玩就好(Just Play)。

62g无感佩戴+百变前框 潮流与舒适兼备

与此前XREAL的产品不同，xbx a01系列拥有更加年轻化的设计风格，采用了半透明未来感镜身，并首创“百变前框”定制设计，用户可根据穿搭、心情随心更换前框，甚至支持3D打印独一无二的专属配件，让AR眼镜真正成为“轻松上镜”的潮流单品。

在佩戴体验方面，a01系列将整机重量刷新至惊人的62g，通过定制超轻尼龙机身、0.5mm超薄镜片及全新结构叠层实现全链路减重，配合三种尺寸鼻托与可调柔性镜腿，带来了非常舒适的佩戴体验，无论是观影刷剧，还是长时间开黑，都无压力，做到了“轻松上头，久戴无负担”。

1600nits HDR10+行业首创空间防抖 画质与稳定性拉满

显示方面，xbx a01系列搭载双层MicroOLED与专用画质增强芯片，感知亮度飙升至行业领先的1600nits，并且提供14档亮度调节，不管是在户外还是卧室熄灯之后，可以胜任所有光线的环境。同时它还支持10.7亿色与HDR10高动态范围显示，并创新引入全局实时AI SDR转HDR技术，支持将任何内容以 HDR效果呈现。在50°黄金视场角(FoV)下，随身即可拉开等效4米外147英寸的超清大场面，让电影、游戏、综艺变得更亮、更大、更沉浸。

同时在硬件上面，屏幕会有高达3840Hz高频的PWM的调光，也会更好地照顾在高亮环境下的体验，让用户看起来更加舒适，同时也有低蓝光的认证，保障在用户长时间或者夜晚环境下看的时候对眼睛的损伤尽量小，尽量护眼。

对于在飞机、高铁这些交通工具上使用时，防抖绝对是一个必要的功能。如果没有防抖功能的话，不管是踢一场激烈的足球游戏，还是看一段非常沉浸的视频片段，体验都会变得非常差。

为此a01系列搭载了行业首创的超清空间防抖算法，通过AI姿态预测、微秒级动作捕捉与毫秒级画面预渲染，实现了在完美抵消抖动的同时，近乎完整地保留了原始画面的超清解析，即便是在地铁、高铁、飞机等颠簸场景中依然保持“稳如磐石”的画面，提供一个犹如在家里面在沙发上稳定的画面体验，从根本上消除眩晕感。

年轻人的第一副随身大屏眼镜

xbx a01系列以1699元起的亲民售价，将AR眼镜从“极客玩具”拉进了年轻人的日常生活。62g无感佩戴让它久戴不累，1600nits HDR10超光感显示让它随时随地都是你的私人巨幕，行业首创的空间防抖更是让通勤路上也能稳稳开黑、沉浸观影。再加上百变前框的潮流玩法和“只 管 玩 就 好”的品牌态度，xbx a01不只是一副AR眼镜，更是年轻人表达自我、拥抱热爱的随身装备。正如品牌所说―消解前沿科技与日常生活之间的壁垒，让每一个年轻人都能无拘无束地沉浸在自己的热爱世界里。

目前xbx a01系列AR眼镜已经在各大电商平台发售，其中a01的售价为1699元，还有一款a01+，带一个遮光罩，以及环绕立体声的配置，售价为1799元，感兴趣的小伙伴可以关注下。