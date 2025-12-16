12月16日上午10点，京东正式上线Looki L1，作为全球首款多模态AI穿戴式硬件，Looki L1标志着AI从虚拟助手向物理世界感知与理解伙伴的跨越。目前Looki L1在京东到手价1499元，用户下单可享3期免息服务，限量赠送价值49元的防丢保护套，并且限时免费赠送1TB云存储空间。打开京东APP搜索“Looki L1”即可开启选购，想要抢先尝鲜的用户不要错过这波首发福利，赶紧来京东下单吧。

Looki L1 的设计初衷是打破人工智能被局限于对话框中的使用形态，让 AI 真正走进并理解人们所处的物理世界。产品采用极简的挂坠式外观设计，整机重量仅 32 克，可轻松佩戴于胸前，实现全天候、几乎无感的陪伴体验。它摒弃了复杂的屏幕与多余按键，通过克制而纯粹的设计，弱化设备存在感，让用户在不被打扰的前提下，专注于当下的真实生活与体验。

这款设备的核心亮点在于其主打的“故事模式”。在该模式下，设备可自动进行间隔拍摄，依托长达 12 小时的续航能力，持续记录用户一天中的声音与画面。但记录并非终点。Looki L1 搭载的原生多模态 AI 系统，具备从环境感知、内容理解，到决策判断与内容生成的全链路能力，为后续的信息处理与价值提炼奠定基础。它能像人一样融合分析所拍摄场景中的视觉信息、人物动作和对话语音，主动洞察生活、提炼高光时刻，并自动剪辑生成充满叙事感的每日Vlog和漫画日记。这意味着，海量视频素材不再沉睡，用户所经历的每一个美好瞬间，都能被自动整理成一段段有主题、有配乐、有情感的“生活传记”。

除此之外，作为用户的多模态AI生活主理人，Looki L1可以基于日常生活记录下来的内容，通过AI提供生活洞察和建议，让用户了解到自己与过去的变化。通过AI智能搜索可以用一句话找回记忆里的每个瞬间，还可以用一句话总结一天的生活，从记录自由选择素材、剪辑风格和音乐，AI将自动生成风格统一的完整Vlog。

