3月17日，以“真科技，就要小牛”为主题的2026小牛电动科技新品发布会在北京举办。小牛电动于会上正式发布全球首款AI智能两轮电动车车机系统――小牛灵犀AIOS(NIU AIOS)，以及两台全球首款AI智能两轮电动车：新国标电动自行车NXT2与高性能电动摩托车NX2。

“从锂电化、智能化，到今天的AI化，小牛电动创新的核心始终是用户价值。”小牛电动CEO李彦表示，“新十年，我们将以AI为护城河，让‘真科技’服务于用户的每一次出行”。

以AI“真科技”定义两轮出行行业下一个十年

当前，两轮电动车行业深陷同质化竞争的红海，多数品牌的“智能”仅停留在APP远程控制等基础功能。与此同时，AI大模型、视觉识别、L2级智驾等技术在汽车领域已趋成熟，但行业始终缺乏真正落地的AI级产品。作为深耕两轮出行领域十年的引领者，小牛电动精准捕捉这一市场空白，将十年骑行数据积累与顶级技术资源整合，为行业树立AI技术量产落地的新标杆。



小牛电动CEO 李彦

在群访中，李彦进一步阐述了战略升级的必然性。他认为AI化并非噱头，而是基于底层技术演进与海量数据积累的“水到渠成”。小牛的核心逻辑在于“不做伪智能”，而是切实利用AI解决两轮车特有的安全与便捷痛点。面对当下行业的普遍内卷，李彦认为，这种“内卷”是好事，它逼着企业以更低成本提供更高算力和智能体验，最终回馈消费者。他强调小牛不会参与低端价格战，而是要通过AI重塑高端品牌护城河，将两轮车从“代步工具”升级为“智能伙伴”。

小牛灵犀AIOS重构人车交互新生态

2026小牛电动科技新品发布会上，全球首款AI智能两轮电动车车机系统――小牛灵犀AIOS正式亮相。它被定义为 “两轮智慧生态中枢”，堪称两轮车的“超级大脑”，也是行业首个搭载Qwen3.5大模型的量产两轮智能车机系统。

作为首个骑行AI智能体，AI智能语音系统――小牛同学Beta版已全面上线公测，此次将随NXT2免费搭载，为用户提供智能交互尝鲜体验。 用户通过“你好小牛”即可唤醒车辆，实现全车语音控制与自然对话，完成对车辆的便捷驾控。其离线交互技术确保了在无网络场景下，指令执行不中断。



小牛电动创始人 胡依林

未来，“小牛同学”将通过不断训练学习与持续OTA升级，为用户带来更加便捷的交互与更丰富的实用场景。“NIU ZOO”萌趣宠物功能为骑行注入情感温度，车机仪表支持多元主题一键切换，屏幕组件与音效壁纸可自由搭配，这些都给用户带来了良好的骑行体验。

在AI时代做到这些并非一蹴而就，冰冻三尺非一日之寒。小牛电动创始人胡依林分享了他们在开发产品时所采用的“753战略”――前瞻7年、5年连桥测试、3年准备量产。小牛擅长将物联网、汽车、手机行业的成熟技术(如激光雷达、彩屏)进行整合，提供最佳体验。李彦透露，小牛拥有130亿条原始数据。过去这些数据是成本，而现在在调优AI模型时变成了核心资产。在没有足够的算力处理数据时，极其漫长的原数据清理工作为小牛提供了极其宝贵的经验，130亿数据也成为小牛灵犀AIOS的可靠基础。

目前，小牛灵犀AIOS已获得国际权威调研机构尚普咨询颁发的“首个全场景智慧彩屏交互生态”正式认证。

“AI双旗舰”矩阵重塑市场标杆

本次发布会上，小牛重磅推出NXT2、NX2两款旗舰电动车，分别瞄准都市精英与性能玩家，展现出小牛电动在精准满足用户需求与不同技术领域全面发力的硬实力。

面向都市精英的全球首款AI新国标电动自行车NXT2，致力于成为“新国标”的标杆车型。新车采用HC420+Q20高强度车架，并配备全域光毯大灯、赛福ABS+TCS及十大落地智能功能，树立“新国标精装洋房”标杆。于发布会上，NXT2 Ultra版宣布零售指导价13499元，通过早鸟预定，首发到手价12799元，发布即开售。

专为性能玩家打造的全球首款高性能AI电摩NX2，集“8大首创AI智能”于一体。其全新高强度的合金钢车架，能给用户最大安全保障。同时，AR实景导航、人脸识别、小组件自定义等功能，配合超宽胎带来的增强抓地力，轻量化车身配合的空气动力学优化，共同为用户带来了良好的骑行体验。



小牛电动设计副总裁 杨凯

针对“NXT2如何在重量和功能之间做平衡”这个问题，小牛电动产品副总裁杨凯分享了两点设计上的巧思。首先是减重，NXT2采用镂空框架式设计，并应用HC420汽车级高强度材料，在保证一定强度的前提下极致减轻车架的重量;其二是空间优化，小牛精准计算线束布局，将节省的重量配额留给智能功能，由此实现功能迭代。

重新定义“AI好车‘新三样’”，优化核心出行体验

发布会上，小牛电动“AI好车‘新三样’”的用户价值主张全面落地。超级安全方面，L2智驾同源技术(三摄+高速雷达)实现视觉识别，弯道ABS+星隅感应投影灯，让夜间会车更安全，头盔识别+疲劳提醒AI看路，这些都在守护用户安全。极致便捷方面，AI语音接入大语言模型，嘈杂环境一声唤醒，想连什么连什么，根本无需掏手机。萌宠互动、主题自定义、组队骑行的实时对讲和位置共享，这些充满乐趣的功能，也让骑行成为一种生活方式。

值得一提的是，在聊到AI“自主决策”智驾的话题时胡依林强调，两轮车行驶中人的重心才是核心，强制干预(如AEB自动制动)会导致驾驶者慌乱甚至翻车。小牛只做预警(灯光、震动)和辅助降速，绝不代替用户做加速或转向决策。

携手全球顶级合作伙伴，构建技术护城河

小牛电动AI技术的成功落地，离不开全球顶级供应链合作伙伴的深度支持。发布会上，高通技术公司、斑马智能、移远通信、上海海思、地瓜机器人、neueHCT、禾赛、高德地图等合作伙伴联合站台，成为小牛电动科技实力的见证。

具体而言，在硬件层面，小牛电动集结了全球顶尖的芯片与传感器伙伴，为“真AI”打下坚实基础。根据产品规划，高通技术公司的骁龙数字底盘解决方案及其旗下多款面向两轮车的系统级芯片(SoC)，将为两轮车装上“智慧大脑”;在环境感知上，地瓜机器人的旭日系列智能计算芯片，凭借强劲的端侧 AI 算力与低时延处理性能，为智能骑行辅助系统提供实时推理与高效决策支撑，可全面提升复杂路况下的响应速度与行驶安全性。在环境感知上，禾赛的超高性能纯固态激光雷达FTX以最大180°× 140°超广视场角，将成为车辆在复杂城市场景中的“超级眼睛”。

软件和生态体验上，上海海思提供基于开源鸿蒙操作系统的谛听解决方案，联合开源鸿蒙社区，助力小牛成为两轮车行业中深度打造开源鸿蒙生态智能操作系统的品牌;移远通信以一站式智能硬件解决方案、AI技术及ODM服务为核心，为小牛电动提供领先的智能出行整体解决方案，并聚焦两轮车实际应用场景，全面提升防盗追踪、车辆状态回传、远程控制等远程服务能力;斑马智能则与小牛电动联手，通过接入Qwen3.5大模型，共同打造全球首款“为两轮车而生”的智能驾舱解决方案，加速汽车级智能交互落地两轮场景;此外，neueHCT则将在全球汽车领域积累的智能辅助智能驾驶算法技术栈，系统性地移植并赋能两轮出行场景，其HCT Orbis 智能骑行辅助系统旨在以前沿算法为两轮车重塑安全边界，让每一次骑行都更安心、更从容。

在安全出行领域，高德地图为小牛电动提供基于鹰眼守护的全域安全预警体系。 该预警体系通过融合高德开放平台时空大数据与云端AI，可实时洞察全局交通动态，超视距感知弯道来车、前方急刹车、后方快速来车等潜在交通风险，并进行秒级预警，为驾驶员争取到数秒黄金反应时间。

小牛与高通、斑马、移远等企业的合作底座是什么？群访中，大家对小牛拥有如此豪华的“朋友圈”产生了浓厚的兴趣。小牛电动CEO李彦认为其背后的逻辑很简单：小牛就是要与行业最强的“大咖”强强联合，且大家对两轮领域的智能化愿景不谋而合。

胡依林也坦言合作并非一时兴起，而是经历了一两年研发后的成果落地。“小牛倾向于‘先做后说’”。高通公司产品市场高级总监艾和志同样表示，选择合作伙伴是双向的过程。大家强强联合，特别是小牛作为行业的创新者和领先者，同时大家也有着共同的目标――给用户带来更好的产品。

目标统一、相互认可、强强联手、水到渠成。小牛攒的这个顶级技术联盟“局”为小牛电动的AI落地提供了强大的能力支撑，并构筑起领先于竞争对手的技术护城河。

“真科技”引领，开启造AI好车新十年

此次发布会是小牛电动的战略里程碑，标志着行业迈入“真科技、真落地”的AI新阶段。这背后亦是小牛十年技术积淀、顶级供应链聚力及坚定转化AI为用户价值的成果。

小牛正通过与顶级合作伙伴的密切协同、共同开发，构建起一个开放、进化的出行生态，让车辆转变为能够感知环境、理解意图、守护安全的智能体。站在新十年的起点，小牛正在用AI赋予两轮出行新的灵魂。

正如小牛创始人胡依林说的那样，“小牛并没有发明任何新的东西，只是把来自物联网、汽车、手机各个行业里面已经相对成熟的产品通过产品整合能力、注入智能化的体验，去达成两轮车用户所需要的产品综合体验的状态。”未来，小牛电动将以小牛灵犀AIOS为核心，携手伙伴构建开放AI生态，让安全、便捷骑行充满乐趣的体验惠及更多用户，开启“造AI好车”的新十年。