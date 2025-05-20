用科技浪漫告白 魔法原子四足机器狗MagicDog京东520开售

在充满爱与浪漫的520，不仅有情侣们互赠礼物，更有科技爱好者们迎来翘首以盼的惊喜。5月20日，魔法原子四足机器狗MagicDog在京东开启抢购。此次共有Edu版和Pro版两个版本发售，京东售价24999元起，下单还可享国家补贴优惠，到手价低至22999元。

作为首款会自主表达情绪的机器狗，魔法原子MagicDog搭载MagicLab多模态交互系统，通过语音、视觉、触觉多模态感知用户情绪并实时互动，以智能科技开启陪伴新时代。打开京东APP，搜索“魔法原子”，即可为日常生活、科研工作注入全新活力。

魔法原子MagicDog是一款集高度灵活性与智能交互于一身的四足机器狗，拥有13个自由度关节和低噪音大扭矩电机，可轻松完成握手、作揖、挠痒、比心以及后空翻、太空步等30余种高难度动作，甚至还能跳一段俏皮的“小天鹅舞步”。其内置的MagicLab情感交互系统，可通过语音、视觉、触觉多模态感知用户情绪并给予实时回应，它听得懂30+语音指令，脸部屏幕还能展现喜怒哀乐表情，宛如真实宠物般贴心。

魔法原子MagicDog头部搭载4K高清摄像头，可拍摄记录高清照片、视频，用狗狗的视角看世界，记录生活美好瞬间。无论是作为情侣的浪漫礼物，还是家庭的智能伙伴，魔法原子MagicDog都能带来满满的幸福感。

魔法原子MagicDog还具备全地形感知与适应能力，通过单线激光雷达、双目相机和RealSense技术协同应用，可精准识别七大类障碍物主动避障，也可灵活自适应斜坡、石子路等非平坦地形，最大避障高度可达15cm，最大爬坡角度超过40°。用户通过APP选择跟随对象，它便能化身“忠诚小跟班”，全程流畅伴行。

现在就打开京东APP搜索“魔法原子”，开启智能陪伴新体验!