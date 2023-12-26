华为发布首款星闪键盘，“星闪”生态产品开启平板世界新纪元！

2023年12月26日，在问界M9及华为冬季全场景发布会上，华为MatePad Pro 13.2英寸 典藏版、华为 MatePad Pro 13.2英寸 星闪套装、华为MatePad Pro 11英寸 星闪套装重磅亮相，同步亮相的还有业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)。

在此次亮相的新品中，华为MatePad Pro 13.2英寸 典藏版内含MatePad Pro 13.2英寸平板、业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)、HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔、Freebuds Pro 3耳机等四款支持星闪连接的产品及外设。华为MatePad Pro 13.2英寸 星闪套装与华为MatePad Pro 11英寸 星闪套装，套装内产品分别包含平板、业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)与HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔。

在日常的办公中，一款好用的键盘绝对能大幅提升工作效率，还能让办公体验更加愉悦。华为MatePad Pro 13.2英寸 星闪套装与华为MatePad Pro 11英寸 星闪套装中配备的业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)，采用星闪连接技术，让打字输入更低时延，实现“所敲即所见”。而针对于配备触控板的华为智能磁吸键盘，星闪技术带来的高发包率将光标显示帧率提升至了120Hz，做到了“指”哪打哪。在连接稳定性方面，星闪带来的抗干扰性，能够显著降低的触控板移动卡顿、打字输入卡顿概率，即便是在网络环境复杂多变的户外场所，也不会出现外设断联、卡顿等问题，让商务人士随时随地都能高效安心办公。

除此之外，华为MatePad Pro 13.2英寸 星闪套装与MatePad Pro 11英寸 星闪套装中均含有HUAWEI M-Pencil(第三代)，这是全球首款采用星闪技术的终端产品。相比于蓝牙，星闪技术将压感采集频率及压感发送频率足足提升了6倍，再结合先进算法，HUAWEI M-Pencil(第三代)成为了平板业界首支超万级压感写画体验的触控手写笔，能给用户带来专业数位板级写画体验。

华为MatePad Pro 13.2英寸是华为平板领先硬件和软件实力的集大成者，拥有13.2英寸无边大屏、薄至5.5mm、轻至580g的轻薄机身以及堪比PC级的鸿蒙专业生产力等特性，直接打破了平板电脑办公场景的边界，在平板电脑市场可谓是独一份的存在。华为MatePad Pro 11英寸 2024款则是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众平板，首次引入独立卫星收发系统，并首创了“智能保电”功能，创新功能的加入让平板具备了一定的“户外”属性，无疑是户外工作党必备之选。

不得不说，华为MatePad Pro 13.2英寸与华为MatePad Pro 11英寸 2024款组成的华为平板双旗舰掀开了平板电脑生产力应用新篇章，现在又推出星闪套装，不难预见，凭借星闪技术打造的领先体验，势必会让已有功能更加极致，给用户带来前所未见的鸿蒙专业生产力、创造力升级，成为每一个职场精英移动办公的最佳助力。

除了华为MatePad Pro 13.2英寸 星闪套装与MatePad Pro 11英寸 星闪套装，华为MatePad Pro 13.2英寸 典藏版同样值得关注。华为MatePad Pro 13.2英寸 典藏版内含MatePad Pro 13.2英寸平板、业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)、HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔、Freebuds Pro 3耳机等四款支持星闪连接的产品及外设。一次凑齐星闪“全家桶”，专业创造力体验可谓再上新台阶。

星闪技术，赋予了HUAWEI M-Pencil(第三代)前所未有的性能，为创作人士带来的超万级压感写画体验，“星闪耳机”华为FreeBuds Pro 3则实力诠释了TWS旗舰王者风范。现在，华为智能磁吸键盘星闪版正式发布，至此，华为平板的重要外设均支持通过星闪技术与平板连接，同时，华为也成为最早在专业创作以及移动办公场景下完成星闪生态闭环的玩家，“平板+星闪笔+星闪键盘+星闪耳机”的繁荣星闪生态，无疑将全面满足用户工作、商务、生活、娱乐等需求。