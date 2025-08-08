Apple Watch Ultra即将迎来更新 高端智能手表还能再进化？

自2022年Apple Watch Ultra首次亮相以来，这款为极限户外运动与高性能需求用户设计的智能手表就在Apple Watch系列中独树一帜。2023年推出的Apple Watch Ultra 2对性能和屏幕效果略微升级后，2024年这一系列直接“跳票”一年(Ultra 2仅更新了黑色钛金属配色)。因此，即将在2025年登场的这款Apple Watch Ultra 3大概率会进行更多升级，我还是很期待这款手表新品的。

从目前全球各大科技媒体与相关开发者社区流出的信息来看，Apple Watch Ultra 3将在外观上延续前代设计风格，不过我们有机会见到其在屏幕、通信、健康监测与性能方面获得一系列升级。在全球高端智能手表竞争激烈的当下，这些升级会成为苹果Apple Watch应对各家竞争的底气。

从泄露出的iOS 26 beta系统资源中可以看到，Apple Watch Ultra 3的屏幕分辨率从上一代的 410×502 提升至422×514，虽然提升幅度不大，如果表壳尺寸依然保持49mm的话，那么屏幕边框可能做了进一步收窄，屏占比也会增加。据报道，Apple Watch Ultra 3的屏幕实际可视面积将接近1.98 英寸，这是Apple Watch系列中最大的尺寸之一了。除了分辨率变化，屏幕技术也将升级为第三代 LTPO OLED 面板，预计具备更高的亮度、更快的刷新率，并在全天候显示模式下依然维持低功耗表现，使其在强光户外环境下依旧清晰可读。

据彭博社与9to5Mac报道，Apple Watch Ultra 3将加入支持卫星通讯的模块，允许用户在无信号区域通过Globalstar全球星网络发送简短文本消息。此外，Apple Watch Ultra 3 也可能首次加入对5G RedCap网络的支持，这是一种专为低功耗IoT设备设计的轻量级5G技术，能够在保持续航优势的同时实现更稳定快速的数据传输。这也意味着Apple Watch将由一款传统意义上的从属于手机的可穿戴设备向“真正独立的通信终端”迈进。

健康功能方面，Apple Watch Ultra 3很可能加入全新的血压监测能力。彭博社与多家供应链消息指出，苹果正计划在该系列中引入高血压预警功能，虽然尚未达到医疗级精度，但足以为用户提供日常健康趋势分析与异常提醒。结合已有的心电图、血氧、体温感应与睡眠追踪功能，Apple Watch Ultra 3的健康监测能力将更加全面。

按照惯例，Apple Watch Ultra 3应该会搭载新一代Apple Silicon芯片，命名可能为S10或S11。这颗芯片将采用更先进的制造工艺，提升处理速度与图形能力的同时进一步优化能效。

结合已有信息，如果将Ultra 3与前代Ultra 2对比，可以看出两者在核心结构上仍高度相似，尤其在外观与材质方面保持一致，依然采用钛金属表壳、蓝宝石玻璃和按键布局。间隔一年，苹果势必会在Ultra 3上带来更明确的功能进化，比如屏幕更大更亮，通信能力更强，健康追踪更智能，芯片性能更进一步。

Apple Watch Ultra 2 黑色钛金属

所以这代Ultra值得升级吗？答案取决于你当前使用的是哪一代产品，以及你是否有追求数码新品的习惯。如果你目前使用的是Ultra初代，那么Ultra 3带来的屏幕、性能、通信、健康功能全方位升级值得考虑。但若你手上已有Ultra 2，且并不迫切需要离网通信或血压监测功能，那么这一代的提升虽然全面，但可能不至于构成“换机刚需”。而如果你有一定的职业/专业/行业需求，直接冲也未尝不可。

在我看来，Apple Watch Ultra 3依然是在已有平台上进行补强优化的一代，比起外观升级，这一次的更新更加注重内在。在保持Ultra系列耐用与专业形象的同时，它将核心体验聚焦在提升使用体验，值得智能设备用户高度关注。天极网也会持续关注九月苹果发布会，敬请关注。