苹果又一次“突然袭击”。

3月16日晚些时候，苹果毫无征兆地在官网上架了全新的AirPods Max 2，这也是继苹果“春季上新周”上架iPhone 17e、iPad Air M4、M5 Pro/Max MacBook Pro、MacBook Neo以及两款Studio Display显示器之后，时隔近半月上架的又一款新品。

AirPods Max诞生于2020年，2024年9月苹果仅仅为AirPods Max换上了USB-C接口以及部分新配色，这令不少用户大失所望。而现在，AirPods Max 2的到来宣告着这款耳机迎来了“正统续作”。此次更新最引人瞩目的变化在于内置芯片从陈旧的H1跃升至强大的H2芯片，由此也带来了更多特性方面的支持。

在核心声学表现上，AirPods Max 2依然沿用了那套备受好评的高保真声学系统，包括苹果定制的动圈式驱动单元和双环形钕磁体电机。同时，得益于H2芯片带来的全新数字信号处理算法和全新的高动态范围放大器，AirPods Max 2的声音表现更为纯净且富有细节，低音的下潜更具质感，即使调到较高音量，音质也始终清澈。

值得一提的是，AirPods Max 2利用USB-C接口实现了对24bit 48 kHz无损音频的原生支持，这无疑填补了前代产品的短板――但需要配合随机附送的USB-C连接线使用。个性化空间音频功能让系统可以根据用户头部的几何结构定制专属声场，在播放支持杜比全景声的内容时沉浸感、临场感体验会更好。

为了抵消多余的外部噪音，AirPods Max用六个外向式麦克风检测外界噪声，用两个内向式麦克风感知用户在聆听的内容。在H2芯片加持下，AirPods Max 2具备了语音突显功能，打电话时用户的声音能被清晰呈现，即使是在嘈杂环境中也没问题。对于专业创作者而言，新款 AirPods Max 2支持了录音棚级音频录制，看来苹果也想让它进入专业工作流。

主动降噪能力的提升是本次升级的重头戏。官方数据显示，在H2芯片的驱动下，新款 AirPods Max 2的主动降噪效果比前代提升了1.5倍。与此同时，通透模式也得到了升级，环境音听起来更加自然清晰。哦对了，新机终于引入了“自适应音频”功能，它能够根据用户所处的实时环境自动调配降噪强度和通透级别，无论是在安静的办公室还是喧闹的咖啡馆，自适应音频都能带来舒适合宜的聆听体验。“对话感知”功能则能在用户开口说话时自动降低媒体音量并增强人声，让交流无需摘下耳机即可顺畅进行。

此外，在通透模式和自适应音频聆听模式下，“降低高音量”功能会默认开启，在保持出色音质的同时自动减弱环境中的强噪音。“个性化音量”功能则会逐渐学习根据不同环境来调节音量，让用户无论在哪都能听得舒心。

在硬件连接上，蓝牙从5.0升级至5.3标准，显著降低了无线音频延迟，对游戏玩家来说体验会更好，还确保了在苹果各设备间无缝切换的稳定性。尽管在外观设计上与前代别无二致，保持了标志性的阳极氧化铝耳罩和透气织物穹网头梁，拥有午夜色、星光色、蓝色、紫色和橙色五款配色。

所以AirPods Max 2是苹果近年来耳机产品的终极答案吗？也不尽然。需要注意的是，尽管内部核心大幅升级，但整机386.2克的重量也与前代保持了一致，对于长时间佩戴仍是不小的挑战;智能耳机套也只保护耳罩部分，织物构成的“穹网”部分则暴露在外。此外，20小时的续航相较于前代也没有提升，但在竞品普遍卷续航的表现面前显得略显保守。

AirPods Max 2将于3月25日开启预购，四月初发售，国行售价3999元――这个价格可能会比一台MacBook Neo还要贵。

但不可否认的是，对于苹果生态系统的用户来说，H2芯片带来的技术升级足够让AirPods Max 2成为目前市面上综合体验最出色的无线头戴耳机之一。H2芯片不仅带来了更高效的计算音频技术，更解锁了此前仅在AirPods Pro等高端入耳式产品上才有的先进功能，让这款头戴旗舰在五年后重新焕发了顶级的竞争力和生命力。对于融入苹果生态，追求优秀的降噪、无损音质与智能化体验的用户而言，这次迟到的更新当然值得入场――AirPods Max 2或许又会成为一代钉子户产品。