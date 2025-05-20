逐际动力LimX Dynamics TRON1机器人上线京东 售价79800元起

近日，京东先人一步上线逐际动力LimX Dynamics TRON1多形态双足机器人标准版及科研版并正式开售，售价分别为79800元和149800元，对该款新品机器人感兴趣的用户现在就来详细了解下吧!

当前，AGI(通用人工智能)技术及应用正快速发展，创新性和颠覆性的科研成果持续涌现。在通用人工智能机器人时代，逐际动力打造机器人软硬件创新科研平台TRON 1，让更多创新者参与进来。TRON 1是人形机器人运动控制的最佳入门平台，也是具身智能技术研究的不二之选。

“三合一”模块化设计，一机支持多形态算法研发

作为双足机器人，TRON 1采用“三合一”模块化足端设计，配备三种足端，兼顾人形机器人双腿结构的简易构型，和多种足端的灵活切换。其中双点足方案采用最简构型，简单易控;双足方案采用人形下肢构型，具备站立和行走能力;双轮足方案则具备高效全地形移动能力。

足端高效拆装，灵活适配科研需求

TRON 1的多个足端之间可进行快速装卸，供用户适配不同科研目标，能够进行自由组合。值得一提的是，TRON 1还可根据足端拆装后的形态变化，做到足端自适应识别，进行运控模式自动切换，为科研用户提供多形态、多用途的研究平台。

内置运控算法，实现开箱即走

TRON 1内置高性能运动控制算法，搭配易控、易用的操作模式，结合详尽的使用指南，开箱即可实现遥控行走。

全开放SDK与底层硬件接口，释放硬件上限

TRON 1支持基于模型和强化学习的前沿研究，配备了全自研高性能关节，并结合专为足式机器人设计的硬件结构，全面提升其运动性能和稳定性。面对更高难度的算法验证需求，TRON 1 开放底层硬件接口，科研用户可调用各关节的关键控制函数，获取优越的硬件上限，以更大的科研自由度，释放无限创新潜力。

支持Python全流程开发，Sim2Real一键部署，降低RL科研门槛

TRON 1为用户提供更简易的研发环境，支持使用Python进行全流程开发，用户无需掌握C++等复杂编程语言也可进行开发，此外，TRON 1还支持Sim2Real一键部署，让用户能更方便地在TRON 1真机上进行算法验证，大幅降低了强化学习算法的开发门槛。

同时，TRON 1配备了专业、详尽的二次开发指南及代码示例，支持Isaac、Mujoco、Gazebo等主流仿真平台，有助于开发者通过丰富的开发资源和高效的跨平台环境，快速实现算法的设计和验证。其次，TRON 1精确的URDF能够大限度地缩小算法的Sim2Real差距，减少反复调试，显著提升机器人训练及算法验证效率，精准展现算法的真实性能，确保研发成果在实际部署中同样可行、可用、可靠。

实用外设接口，支持更多科研需求

TRON 1设有实用的外设接口，用户能够根据需求，搭载多样化扩展配件，如雷达、机械臂、相机和双光云台等，最大化地满足了包括行业应用在内的不同科研需求，助力创新者轻松实现算法验证、学术研究、新技术应用、教学培训等多重需求。

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