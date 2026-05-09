近日，2026移动云大会AI-eSIM分论坛在苏州举行，论坛以“AI-eSIM智启新时代”为主题，聚焦更安全、更低成本、更灵活的智能连接与AI服务，共同探讨AI-eSIM作为Token经济核心入口的战略价值与创新路径。论坛期间，中国移动协同京东等合作伙伴共同发布AI-eSIM“1+3+9”多生态智能服务体系，旨在推动AI-eSIM规模化落地，为消费者带来万物互联智能体验，为产业拓宽应用新场景。未来，中国移动也将携手京东，以AI-eSIM产品和系统能力为依托，持续深化终端产品共创，共建数亿目标用户，拓展产业发展新路径。

中国移动AI-eSIM“1+3+9”多生态智能服务体系，即1个AI-eSIM芯片为入口、3大核心引擎、赋能9类重点场景，构建以Token为中心的多生态智能服务体系。在芯片入口层面，实现安全、低功耗、灵活、创新四方面的核心突破。在核心引擎层面，依托AIoT(AI+物联网)平台直连优质大模型，身份安全、管理统一;通过智能体服务低代码快速部署，设备开箱即用、智能适配场景;采用Byte+Token(流量+词元)融合运营，流量与AI服务一站式订购，大幅降低使用与运维成本。在场景应用层面，AI-eSIM可应用于玩具、家电、可穿戴、办公、金融、交通、无人机、机器人、能源等九大场景。从连接万物到智联万物，从通信凭证到Token入口，AI-eSIM正在重新定义智能终端的边界。

多年来，京东持续携手中国移动、厂商等上下游合作伙伴，在号卡、宽带、合约终端等方面深度合作，为消费者提供多端多场景的一站式购机及充值等服务。京东更是在第一时间上线支持eSIM的多品牌手机，并与运营商及厂商共建，为消费者提供专属服务与权益。同时，京东也在加速AI布局。其中，基于京东JoyAI大模型技术与京东十余年多场景智能交互沉淀，京东推出附身智能品牌JoyInside，已与近200家家电家居、机器人、AI玩具品牌达成技术合作，全面覆盖电视、空调、卧室、厨房等居家全品类，实现了从“聊天陪伴”到“场景融合”的进阶;基于JoyAI大模型，京东数字人发布了以互动Agent为核心的数字人直播智能交互体系，并正进化为具备全链路自主决策能力的零售经营智能体，累计服务超7万商家。

未来，京东将依托超级供应链，基于京东JoyAI大模型，与中国移动及产业链伙伴深度协同共创，结合各方优势，围绕AI-eSIM终端生态，推动产业链上下游高效对接，促进更多搭载AI-eSIM的智能终端产品落地，共同拓展创新应用场景。此外，针对AI玩具、智能穿戴、智能家电家居等多个领域，京东也将携手中国移动，把更多搭载AI-eSIM的智能终端新品第一时间带给广大用户，让消费者能先人一步享受到创新的交互体验与品质服务。

面对即将到来的京东618，京东也将携手中国移动，通过“京补合约”这一全新购机方式为消费者带来丰富的产品及专属福利。用户办理指定话费套餐，不仅可享受数百元的合约购机补贴，部分地区还可叠加国家补贴，下单之后，京东快递员将上门协助完成身份核验与套餐激活，一站式搞定新机、新套餐，让用户足不出户轻松省钱换新机。